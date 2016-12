14 años de prisión para Javier Broggi por corrupción de menores

Fue la decisión que tomó el tribunal esta mañana. La sentencia fue apelada y el acusado permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme.

Alicia Vivian, Alberto Seró y Mariano Martínez resolvieron una pena de 14 años para el ex titular de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi pero no dio lugar al planteo de los fiscales que quede bajo el régimen de prisión preventiva por “riesgo de fuga”. Pasadas las 9.30, la jueza Vivian leyó el adelanto de la sentencia en que se condena al ex funcionario. Si la sentencia queda firme el ex funcionario deberá cumplir de manera efectiva la condena por corrupción agravada de menores en concurso real en dos hechos.

Javier Broggi fue un hombre clave dentro del gabinete de la primera gestión gubernamental de Alberto Mornacco como Director de Cultura y Turismo de Urdinarrain, y a su vez cumplía funciones en el Colegio Nacional de dicha ciudad. Era una persona respetada por todos, que había logrado inmiscuirse dentro de muchas familias gracias a su carisma y su nivel cultural, pero para los peritos psicológicos que examinaron a Broggi en la etapa investigativa, todo tenía que ver con su personalidad perversa.

El fiscal Lisandro Beherán había rememorado en su alegato los casos por los que fue llevado a juicio, que se cometieron en el Museo La Estación y en la habitación de su domicilio de calle 25 de Mayo, donde vivía con su madre. Indicó que los actos dejaron “una huella psíquica que alteró el desarrollo sexual de las víctimas”; y que “la naturaleza y características de esos actos es la que define la corrupción de menores”.

Fuente: el Día