Autismo – El relato de una actividad que generó un lazo extraordinario

Paola Bonza¹, madre de un niño con autismo, escribió:

“Supongo que muchos de ustedes habrán escuchado hablar del “Modelo Social de la Discapacidad”, pero ¿qué es? Es la mirada que considera que la discapacidad no es un problema de la persona y sus características, sino EL RESULTADO DEL ENCUENTRO ENTRE ESAS CARACTERÍSTICAS Y LA FORMA EN QUE FUE DISEÑADA LA SOCIEDAD.

En este sentido, las personas que no responden a este patrón social quedan afuera, se encuentran con BARRERAS. Pasando en limpio: la “discapacidad” sólo se da cuando una persona con ciertas características se enfrenta con una barrera u obstáculo a la participación. Si las eliminamos, las características quedan, pero la discapacidad NO. Existen múltiples barreras: de accesibilidad, comunicación, actitudes, prejuicios, expectativas homogeneizadoras, discriminación.

El modelo para remover estas barreras, empieza en la ESCUELA. Aquí se ponen en juego muchos ideales que se tratan de alcanzar, con expectativas dirigidas a la diversidad, que no siempre son fáciles de llevar a cabo. Educar en la diversidad, con mirada inclusiva implica hablar de EQUIDAD refiriéndose a dar a cada alumno lo que necesita; esperando lo máximo de cada uno brindándoles todos los medios y apoyos para que transiten sus caminos. ADAPTABILIDAD, una currícula flexible, partiendo de lo común, que no es lo uniforme, sino lo posible, abierto, para todos, un mundo en el cual avanzar es posible. CONTENIDOS SIGNIFICATIVOS, que respondan a los intereses de los estudiantes. ACCESIBILIDAD: física, comunicacional y económica.

Y me re-pregunto. ¿Es posible de lograr? Y la respuesta es nuevamente ¡SÍ!

Quizás no de un día para el otro, ni en un par de años, y confieso, a veces nos cansamos de las injusticias y de luchar contra viento y marea, pero he aquí los gestos que nos levantan y nos dicen: ¡Adelante!”

“Hace exactamente cuatro meses recibí un mensaje en facebook de parte de Isabel. Jamás pensé que sería el comienzo de un camino tan extraordinario, o una puerta que me brindaría una nueva visión del trabajo que desarrollamos día a día en la EMAE con mis compañeras.

Unos días antes había recibido notificaciones de comentarios que Santi había hecho en unos videos que había subido hacía un año a Youtube con los radioteatros que realizamos con alumnos de la escuela de teatro.

Nunca imaginé todo lo que ha sucedido desde entonces.”

Analía Viviana Duarte²

Bien conocido es el trabajo que la Escuela Municipal de Arte Escénico de Larroque desarrolla con niños y adolescentes, firme continuadora del espacio iniciado en el año 1974 por el Padre Paoli y colaboradores.

Son tradicionales las muestras de fin de año, en las cuales los alumnos despliegan sus dotes escénicas demostrando los avances adquiridos durante el cursado, dando rienda suelta a la fantasía y recibiendo la calidez del numeroso público que siempre acompaña.

Cada año Analía Viviana Duarte (responsable de la EMAE) con sus compañeras docentes imaginan nuevas propuestas para mantener una oferta variada y atractiva.

Y así nacieron los Radioteatros

Un proyecto que Analía soñaba desde hacía bastante tiempo -y que creía que podía ser un buen recurso para experimentar otras formas de hacer teatro- se concretó con un grupo de alumnas de 5º año que mostraron el suficiente interés para llevarlo adelante.

Realizaron cuatro producciones en las que participaron las alumnas responsables, otros compañeros de la escuela e, incluso, ex alumnos egresados de promociones anteriores. Las grabaciones fueron hechas de forma artesanal en el aula de la escuela o en la casa de Analía, según fuera el caso y la disponibilidad de los actores, y editados por ella misma.

“La Bruja” inició el ciclo con estreno el 31 de octubre de 2017 por FM Zeta de Larroque. Le siguieron en emisiones semanales “El Lobizón”, “El Chupacabras” y “Último viaje de Celia en tren”, todos basados en los cuentos de Nicolás Schuff del libro “Monstruos argentinos. Una colección de espantos”.

Invitaron a todos los chicos a través de las escuelas a participar con un dibujo que reflejara cómo se imaginaban los personajes, y la Escuela de Educación Integral “Horizontes” fue la que se sumó a la convocatoria recibiendo los participantes un libro ilustrado de regalo.

Luego de su difusión inicial, Analía subió todos los radioteatros a su canal de Youtube para que pudieran ser escuchados por quienes no lo habían hecho a través de la radio.

Nunca pensó que llegarían tan lejos.

El 20 de noviembre de 2018 Santiago Rossi comentó en uno de los videos: “Puedes llevar la compu y el micrófono”. Ese fue el comienzo del contacto con su familia, con su maestra, con la escuela, y de la trascendencia de la EMAE fuera de la provincia.

De todos modos, aún no era posible percibir la real dimensión de este encuentro, ni de ese comentario, ni de los demás. Ni de Santi.

“A la semana comencé a entender lo que estaba naciendo, cuando Isabel Duplain³, docente del Instituto García Ferré de Carlos Paz (Córdoba), me solicitó amistad en facebook y me envió un mensaje”, expresa Analía.

“Buenos días! Mi nombre es Isabel Duplain, soy docente de 4to grado de un cole de Villa Carlos Paz. El motivo por el que le escribo es para comentarle que en nuestro 4to estamos realizando un radioteatro (intentando)… por lo que le comento que hemos escuchado los radioteatros del canal de You tube que usted subió. Uno de nuestros estudiantes, ha quedado emocionado con las historias y la menciona mucho a usted, él le ha enviado mensajes a través del canal esperando una respuesta. Santiago es un estudiante que tiene autismo…”

“¿De qué forma podría describir lo que sentí? Aún me resulta imposible poner en palabras la emoción que me atravesó. Sólo contar la historia puede ser el vehículo para comprender la felicidad que me provocó esta acción del destino.”

A partir de allí todo fue mucho más directo y profundo. Intercambiaron números de teléfono con Isabel y al día siguiente, mientras ella estaba en clase con Santi y sus compañeros, “le envié un par de videos por Whatsapp para contarles de dónde éramos, cómo era el aula y los trabajos que hacíamos con los chicos de la EMAE, esta pequeña gran escuela de teatro de Larroque, Entre Ríos. Y ella me envió fotos del grado con los niños que habían escuchado los radioteatros y me indicó cuál era Santi, el responsable primero de este contacto. Al día siguiente todos los niños vieron los videos en pantalla gigante en el SUM del colegio, el Instituto García Ferré de Carlos Paz.”, cuenta emocionada Analia.

La emoción crecía no sólo por el orgullo de que una producción de la EMAE hubiera trascendido los límites de la provincia, sino fundamentalmente por la naturaleza de la conexión, por la forma en que se dieron las circunstancias, por la razón de tanta movilización en el Instituto García Ferré y en Isabel: “El colegio también está interesado en fortalecer esta comunicación por lo que hará menciones en su sitio web, enlazando el canal de you tube, tu trabajo y la conexión de Santi, que lo ha motivado, como nunca antes.”, mencionaba Isabel en otro mensaje.

“¡Increíble, sencillamente increíble! Ser docente, en cualquier ámbito, nos pone en contacto con las realidades de los niños, con sus fortalezas y dificultades, con sus cualidades, con su crecimiento. Nos enseña a mirar, a comprender, a abrir puertas, a buscar las formas, a facilitar el encuentro del niño con el descubrimiento. Nos muestra todo el tiempo cómo incluir, cómo hacer parte, cómo estimular la fantasía, cómo acompañar los logros. Poder cumplir esto a través de la distancia, gracias a la maravilla de la tecnología de las comunicaciones, fue lo más fabuloso.”

Y los papás de Santi también se sumaron a este encuentro. Paola Bonza y Pablo Rossi son activos referentes de un grupo de padres autoconvocados de niños con TGD (trastorno generalizado del desarrollo) y TEA (trastorno del espectro autista) en la ciudad de Carlos Paz. Participan en entrevistas, movilizaciones y campañas que informan y educan sobre esta condición que, con ciertos cuidados y medidas, no son impedimento para que un niño pueda integrarse de forma regular a sus pares, en una escuela común y en actividades diversas, pudiendo tener una buena calidad de vida y desarrollo educativo adecuado.

A pocos días de que Santi descubriera los radioteatros, la mamá de Santi hizo a una publicación en facebook en la que destacó la apertura de docentes como Isabel, la maestra de Santi, de Sabrina, su acompañante terapéutica, de Claudia, su maestra integradora, que estuvieron atentas para brindar diversos canales de estimulación del interés, fueron permeables a las inquietudes y receptivas a la hora de encontrar un espacio de comunicación para facilitar la inclusión de un niño cuya percepción es distinta.

Paola celebra el encuentro entre estas dos escuelas, de distinta naturaleza y lugar, pero con la intención ambas de ser inclusivas y haber considerado la diversidad como un valor para la convivencia:

“Se partió de lo COMÚN, flexibilizando y potenciando una maravillosa experiencia de aprendizaje para TODOS!!l La diversidad!

Pero sobre todo, SE PUSO A LA PERSONA, AL NIÑO DELANTE DEL DIAGNÓSTICO.

Y voy cerrando estas palabras, entre emoción y lágrimas, porque en ningún momento se mencionó la condición de Santi.

NO hizo falta HABLAR DE AUTISMO. Sólo se conocieron desde la humanidad misma, chicos, diversos, en la misma situación de escolaridad, con un proyecto en común.”

En otro pasaje de su publicación, Paola destaca:

“Lo alentaron (a Santi) y tomaron esto que apareció, para resignificarlo, y entre todos, generar situaciones genuinas de educación en la diversidad. Y la profe Analía (…) Dispuesta a dar respuesta, algo no menos importante en estos tiempos, capaz de escuchar a un niño, abrir la puerta y dar la bienvenida. Tejer redes, crear lazos: entre EXTRAORDINARIAS PERSONAS de Carlos Paz, Córdoba con Larroque, Entre Ríos. La diversidad como valor. La diversidad en Convivencia.”

Cabe destacar que la comunicación ha continuado e Isabel mantiene a Analía al tanto de todo lo que ha surgido en el aula a partir del encuentro de Santi con los radioteatros y con ella. Entre otras cosas, por ejemplo, que el miércoles 20 de marzo el equipo de docentes se encontraba trabajando en el aula, apareció Santi y escribió en el pizarrón: “Radioteatro de Terror, Analía Duarte, Larroque Entre Ríos”. Aprovechando las preguntas que partieron del contacto como “¿Dónde está Larroque Entre Ríos, Seño?”, van a comenzar a trabajar en ciencias las provincias, estudiarán nuestro país, los distintos paisajes, distancias, marcar en el mapa, tratando de tomar todo lo que parte de la inquietud de Santi.

“Hablo ahora de autismo para que un día no lo tengamos que hacer más”, expresa la mamá de Santi. Con esta frase suele finalizar las charlas o espacios en donde se la invita a participar para hablar de la condición de su hijo. Puede sonar hasta contradictoria, pero no lo es.

“Hablar de Inclusión, casi siempre va aparejado al autismo en nuestro caso, ya que uno de nuestros objetivos como padres activos, es que la sociedad que recibió y recibirá en la adultez a Santi, sea accesible e inclusiva, es decir, un sitio en donde podamos hablar de convivencia, respetando a cada uno por sus diferencias, que nos enriquecen a todos.”

Se pregunta si pensar así es una utopía, pero inmediatamente se responde: “¡No, de ninguna manera!. Gestos mínimos, pequeños actos, acciones diarias y cotidianas son las que van construyendo este mundo posible.”

1. Paola Bonza es madre de un niño con TGD, activista por una sociedad inclusiva para los niños con Autismo. Es Maestra Jardinera en el Instituto Dante Alighieri de Carlos Paz (Córdoba)

2. Analía Viviana Duarte gestora cultural, música, comunicadora, a cargo de la dirección de la Escuela Municipal de Arte Escénico de Larroque (Entre Ríos)

3. Isabel Duplain es Profesora de Educación Primaria y cursa la Lic. en Tecnología Educativa, docente en el Instituto García Ferré de Carlos Paz (Córdoba)

