2019 “El radicalismo va a tener un candidato a gobernador”

Lo dijo Atilio Benedetti, quien tiene pretensiones de pelar en 2019. Sostuvo que “el anuncio de reforma política tiene como objetivo desdoblar las elecciones”.

Atilio Benedetti estuvo en la Asamblea Legislativa en la que Gustavo Bordet dejó inaugurado un nuevo período parlamentario.

El diputado nacional destacó “tres aspectos” del mensaje del Gobernador. “Me pareció positivo la voluntad de lograr un acuerdo en la paritaria docente con los chicos en el aula. Es un anhelo que comparto. Y también hubo otras dos cosas que apoyo y que son el terminar con las jubilaciones de privilegio y las reiteradas referencias a gestionar con transparencia”.

El radical, sin embargo, se quejó de que Bordet “en ningún momento se haya referido a la pesada herencia. Habló de porcentajes que no quedaron claros y que tuvo como estrategia no reconocer que las cuentas no cierran. Debió plantear las limitaciones y las enormes dificultades en que heredó el gobierno (de Sergio Urribarri)”, opinó ante Página Política.

Sobre la reforma política, que se anunció en la Cámara de Diputados este jueves, sostuvo: “Estoy de acuerdo con la boleta única de papel (BUP) y con cualquier sistema que sea más moderno al actual”.

El legislador nacional adelantó que a mediados de marzo la UCR va a convocar a un congreso partidario para debatir el tema y reconoció que “hay varios puntos de vista dentro del radicalismo”. Unas de las dudas las planteó Fabián Rogel.

Benedetti dijo que le gustaría que “las elecciones sean unificadas, sino vivimos permanentemente en etapas electorales”, dijo. Y agregó: “No obstante reconozco el derecho del gobernador de desdoblar. Personalmente pienso que este anuncio de reforma política tiene como objetivo desdoblar las elecciones. Bordet está preparando el terreno para votar separados”.

El 2019, en Entre Ríos puede llegar a adelantarse según se especula en todo el arco político, y por eso ya suenan las candidaturas. Aunque Benedetti lo niegue al hablar del tema, en su entorno dan por hecho que será candidato.

“El radicalismo va a tener un candidato a gobernador. Es el anhelo de muchos dirigentes y militantes”, se limitó a decir el diputado que encabezó la boleta de Cambiemos el año pasado. “Puede haber más, pero la UCR va a tener”, aclaró.

Sobre la posibilidad de que la candidatura del frente sea por consenso o se resuelva en una PASO, Benedetti señaló: “Siempre fui partidario de las elecciones internas. Siempre sostuve eso, porque enriquece y el resultado se vio en Entre Ríos, donde fuimos a elecciones internas y luego en la general sacamos uno de los porcentajes más importantes para Cambiemos más importantes en el país”.

Fuente: Página Política