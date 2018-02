El Dr. Rubén Virúe en diálogo con Somos Noticias de Gualeguay dejó sus impresiones luego de la nueva audiencia por la excarcelación de Nahir Galarza, rechazada ayer al mediodía.

El abogado querellante de la familia Pastorizzo, Ruben Virué, explicó detalles de la audiencia en la que se analizó “el recurso de apelación que la defensa de Nahir Galarza interpuso contra la decisión del juez de Garantías de Gualeguaychú que había rechazado una morigeración de la prisión preventiva que se había dispuesto el 2 de enero y que luego confirmó la Cámara de Gualeguay el 9 de enero”.

Reveló que la defensa de la joven “planteó un pedido de libertad y subsidiariamente una morigeración a través de una tobillera electrónica, es decir una prisión domiciliaria” mientras que la querella y el Ministerio Público Fiscal mantuvieron la necesidad de la preventiva ya que “la investigación no finalizó y porque en los últimos días tuvimos varios testimonios que se presentaron ante la Fiscalía y que pidieron que la declaración sea bajo identidad reservada por temor a represalias”.

Al hacer un balance de lo actuado hasta el momento, consideró que “la investigación marcha muy bien” y destacó que “se trabajó muchísimo durante toda la feria judicial y el Ministerio Público Fiscal y todos los organismos de la justicia y de la policía de Entre Ríos, han actuado con celeridad y eficiencia”. Consultado por su opinión respecto del tratamiento del caso en los medios de comunicación sostuvo que “la preocupación es porque existe información que los medios difunden pero que tiene un origen espurio”.

Indicó que la defensa de Nahir Galarza “planteó un pedido de libertad y subsidiariamente una morigeración a través de una tobillera electrónica, es decir una prisión domiciliaria” y explicó que ese pedido “tuvo que ver con una modificación de la investigación y un avance de la investigación, por considerar que había cambiado la situación que había derivado en aquel dictado de la prisión preventiva”.

No obstante ello, desde la defensa y el Ministerio Público Fiscal “se sostuvo que por el contrario la investigación no ha finalizado y que –en lo que respeta a la posibilidad de entorpecer la investigación por parte de Nahir Galarza- no solo que no se había modificado a favor sino que se había agravado porque se ventilaron en los medios una serie de comunicaciones privadas a través de redes sociales a las cuales solo se pudo tener acceso porque ella facilitó las claves y por otro lado porque en los últimos días tuvimos varios testimonios que se presentaron ante la Fiscalía y que pidieron que la declaración sea bajo identidad reservada por temor a represalias”.

En ese marco, destacó que “todo esto fue interpretado por la doctora (Angélica) Pivas a cargo del tribunal unipersonal que resolvió esta apelación y en una resolución con más que amplios fundamentos destacó que la prisión preventiva durante una investigación es de carácter excepcional también explicó por qué estaban dados todas los presupuestos de excepcionalidad que determinaron su dictado, entre los cuales mencionó la peligrosidad evidenciada por la conducta anterior de ella, ya que está claro que no hay discusión sobre la autoría material del homicidio”.







“Ya en la decisión del 9 de enero la Cámara de Gualeguay interpretó que la posibilidad de fuga no aparecía como razonable sino que aquí la prisión preventiva se debe a la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, cuestión que ayer quedó ratificada”, agregó.

A la hora de hacer un balance de lo actuado hasta el momento, Virué consideró que “la investigación marcha muy bien, ya que transcurrieron escasos 37 o 38 días desde el hecho, se trabajó muchísimo durante toda la feria judicial tanto en tomar testimonios como en la sustanciación de audiencias, y aunque restan algunas pericias creo que la actividad del Ministerio Público Fiscal y de todos los organismos de la justicia y de la policía de Entre Ríos, han actuado con celeridad y eficiencia”.

“Cuestionamientos directos hacia el resultado de las pericias no hubo lo cual evidencia que no hay elementos cuestionables en las conclusiones a las que se arribó hasta el momento”, añadió.

Por otra parte, reiteró que “se accedió al teléfono de Fernando a través de su pc pero no se pudo acceder a la totalidad de la información sino a parte de la que tenía acumulada en la nube a través de las cuentas de mail, y lo que tenía registrado en la memoria externa del celular”.

De todos modos, afirmó que “la información importante ya había sido aportada por el teléfono de Nahir Galarza” e insistió que “por el momento lo fundamental es lo que se extrajo del celular de ella”.

Consultado por el tratamiento del tema en los medios de comunicación, el abogado opinó que “los medios hacen su tarea proporcionando información que pueden tomar de fuentes oficiales, aunque también es cierto que hubo aporte de información extra oficial que en algunos casos fue tergiversada y en otros casos era inexistente”.

“Esto genera incomodidad porque cuando se escucha información que no tiene nada que ver o información que se anticipa a lo que pretende después ser agregado en el legajo de investigación. De todos modos celebro que ayer la doctora Pivas haya permitido el acceso a la prensa en la audiencia porque le da publicidad a una decisión jurisdiccional que merecerá luego un análisis no solo por las partes sino también por cualquier especialista que esté ajeno a la causa. La preocupación es porque existe información que los medios difunden pero que tiene un origen espurio”, concluyó.