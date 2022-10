«A Coro por la Vida» dejó cálidos mensajes en una noche de emociones

Coral Larroque y sus amigos cordobeses, construyeron una noche mágica de música y golpes de emoción en torno a Naturaleza, la genial obra de Antonio Tarragó Ross. La fusión de voces de las tres agrupaciones resonaron en una sala colmada, en la que los aplausos fueron la sincera respuesta a una puesta en escena de gran nivel. Fotos: Sergio Taffarel. Videos: Silvina González

Las agrupaciones corales de Vicuña Mackenna, Adelia María y Larroque regalaron un espectáculo de excelente nivel de más de dos horas de duración en la sala Paoli, en una exhibición de música, voces y efectos que sólo se puede describir desde la emoción y desde el mensaje del lema del encuentro, que atravesó la noche del sábado, justo en el «Día de la Chamarrita» con el valor agregado de la gran obra del artista correntino, que al igual que los coros protagonistas, cumplía 30 años de su aparición.

Esa primer casualidad temporal ya prologaba coincidencias y compromisos importantes, es que no se puede cantar, y menos a coro, sin asumir que la voz y el arte deben ser instrumentos para transmitir lo que la Naturaleza sufre cuando se superan los límites, cuando no se la cuida, cuando no se la valora.

Los cuadros con las fotos de Sergio Taffarel de las aves que muy atinadamente fueron colgadas en las paredes del salón, reforzaron el «A Coro por la Vida» aunque ya desde el deslumbramiento de la niña del banner, que promocionó el encuentro coral, se podía entender el compromiso que asumió esta edición del «Linares Cardozo».

La niña, impactada por la belleza del Corralito, esa porción larroquense del río, tan poblada de una fauna, flora y geografía increíble, que algunos ignoran y por eso dañan.

Primero los coros hicieron su presentación con canciones con historia, donde sus directores explicaron el porqué de cada interpretación. Abrió Coral Larroque, con Celia Taffarel en la dirección y Mario Escobar entre los músicos, combinando folclore, Pedro Canoero, con el pop de Himno de mi corazón.

Le siguió el de Adelia María, con Ariel Rodrígez en la batuta, incluyendo un sentido homenaje a Malvinas con la presencia de dos ex combatientes de Gualeguay, Pedro Galvan y Javier Paredes y de Ignacio Sartori Cabrera como cantante invitado.

Luego, Martín Castro y sus dirigidos, de Vicuña Makenna, inició con un «espiritual» que deslumbró a la platea.

Tras el aperitivo, y las introducciones que hacían Estela Duarte y Ricardo Chaia, las tres agrupaciones ocuparon el escenario del Paoli, y entregaron versiones fantásticas seleccionadas de la producción de Antonio Tarragó Ross, recorriendo ritmos, fauna y botánica del país, con una conjunción de voces de gran nivel y la música de Walter Ordóñez, Sebastián Martínez y Alejo Escobar, cerrando tras el intercambio de obsequios, saludos y las palabras de Analía Duarte y el intendente Hassell por la municipalidad, con el necesario homenaje a don Linares y su Canción de Cuna Costera, que los coreutas entonaron como la solemnidad y emoción de un himno, rodeando a los asistentes, que también sumaron sus voces.

Es bueno cuando el público se queda con ganas de más, que los efectos y las vibraciones que deja en el alma permanezcan, aplausos de pie, que se repitieron varias veces en la noche, fueron la rúbrica para quienes protagonizaron, produjeron y organizaron este XXVII Encuentro Coral, que le cantó a la vida, a lo que tenemos y con lo que debemos comprometernos un poco más.