A pesar de estar vacunado Bordet tiene otra vez coronavirus

Esta noche, pasadas la hora 20, el gobernador publicó en twiter que le confirmaron el covid positivo. Ya había tenido la enfermedad en septiembre, sin síntomas y en enero fue inoculado con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

«Acaban de confirmarme Covid-19 positivo» redactó esta noche Gustavo Bordet y explicó que «estoy siguiendo las indicaciones médicas de permanecer aislado en el Hospital de la Baxada mientras me realizan estudios de rutina y monitoreo clínico».

A diferencia de la primera vez que contrajo el virus, en esta ocasión se supo que tiene algún tipo de sintomatología, según el propio mandatario expresó: «Me siento bien, con síntomas leves. Muy agradecido con la excelente atención de nuestro personal de salud».

El 22 de enero, luego de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el covid, había comentado que la vacuna es muy necesaria, y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso no lo he tenido. Asimismo, expresó que «además de la vacuna, es fundamental poder tener estas normas de distanciamiento».

Me siento bien, con síntomas leves. Muy agradecido con la excelente atención de nuestro personal de salud. — Gustavo Bordet (@bordet) May 26, 2021