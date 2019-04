Abel González analizó el inicio de temporada de Voley

Durante la semana Franco Lizarzuay entrevistó a Abel Gonzales, profesor de vóley del club Central Larroque, “Entre mates arrancamos la charla que se extendió por más de diez minutos hablando del trabajo que está realizando con las chicas y chicos que practican dicha actividad, las competencia y lo que se viene” comentó el periodista deportivo.



Franco Lizarzuay: muy buenas tardes Abel ¿cómo estás? ¿Arranco el vóley?

Abel Gonzales: buenas tardes, bueno la temporada para nosotros comenzó en febrero más exactamente la última semana de enero, empezamos a entrenar en preparándonos para el nocturno de Rivadavia, en Concepción Del Uruguay, donde participamos por cuarto año consecutivo en mujeres en la categoría libre, ósea mayores, y varones es el segundo año que vamos, veníamos de jugar tres finales y este año llegamos hasta semis en mujeres y en varones no pasamos la primer ronda, pero con respecto al año pasado mejoramos notoriamente en el juego los tres partidos de los cuales perdimos dos partidos 2-1 donde estuvimos muy cerca de ganar, así que la verdad muy conforme.

FL: ¿Cómo estás trabajando con las categorías?

AG: En el club estamos trabajando con el mini vóley doce 12 años para bajo, sub 13 que compite a nivel local y provincial, sub 15 nivel local y nivel provincial, sub 17 nivel local y provincial, sub 25 (mujeres) que participa a nivel local en la liga de Gualeguaychu y mayores primera que participamos a nivel local y a nivel provincial de las cuales solo dirijo sub 25 mujeres quienes no han empezado a competir y mayores mujeres que ya jugaron el torneo nocturno, pero en la asociación no comenzó. En la rama masculina tenemos mini vóley donde hay menores de 12 años, sub 13 que vamos a competir a nivel local y provincial, sub 15 a nivel local y sub 17 que participaremos en el torneo local y provincial, en mayores que sería primera también a nivel local y la rama sub 23 con quien comenzamos la competencia el fin de semana pasado, teniendo como resultado la sub 17 como ganadora de la fecha, ganándole 2 a 0 al club independiente, 2 -0 a pescadores y 2-0 a fray bentos.

FL- Y En la rama femenina?

AG: este fin de semana empieza, el día sábado juega la categoría sub 15 donde Central Larroque presenta equipo A y B por la cantidad de chicas que van.

FL: ¿Los partidos se disputarán en la ciudad de Larroque?

AG: No, los partidos se disputan en Gualeguaychú en tres canchas diferente y en simultaneo, Y comienza también el sub 15 masculino. La rama masculina la estoy dirigiendo yo y en femenino dirige Aldana Gonzales y Antonella Fiorotto dividiéndose sub 15, sub 13 y mini mientras que Aldana dirige sub 17 y SUB 25 Y las mayores yo.

FL: ¿Cómo es volver a trabajar con los chicos? Sé que el año pasado ya estuviste laburando con ellos.

AG: Y es un cambio, me implica a mi mucha hora de trabajo, lo que pasa es que yo no deje mujeres y me lleva a estar más tiempo, un trabajo más porque yo antes terminaba a las 21:30 hs y ahora termino a las 23 hs. Pero en la parte deportiva realmente muy conforme que en un año hemos logrado mejorar notablemente y conformar casi toda la rama de la categoría, a comparación del año pasado que no teníamos sub 13, sub 15, sub 17 no teníamos. Este año tenemos toda la rama fuerte que sería la base como sub 13, sub 15, sub 17 que son los chicos para el futuro. Estamos muy contento y muy conforme con lo que se está haciendo, pero obviamente más cansado que antes.

FL: El vóley como siempre visto tanto en la parte departamental como provincial, bien vista porque siempre se llega a instancias finales, ¿Cuáles son sus expectativas para este año?

AG: Mira, el año pasado bajamos mucho el rendimiento como impás no metimos en semis a ninguna categoría, veníamos mal acostumbrado a llegar siempre en todas las categorías estar entre los mejores 4 de la provincia y el año pasado fue un año de mucho recambio, no fue un buen año a nivel deportivo la liga local nos costó un montón llegamos a jugar en la categoría maxi vóley, que este año no la presentamos, luego en todas las categorías llegamos a la final en 5 de las 6 categorías llegamos a la final y pudimos ganar solamente en mayores, en la demás perdimos apretados pero se perdieron y por eso fue un año raro.

FL: Acostumbrado a eso siempre….

AG: Se sabía que en algún momento los rivales se vienen, se preparan y quieren ganar y en algún momento se iba a dar de cómo se dio el año pasado de que pudimos salvarlo con un campeonato en una categoría, que se festejó mucho. Ahora ya tenemos rivales muy competitivas que nos hacen mucha fuerza y que ya no es tan fácil llegar. Y en varones salimos campeones en sub 15 que estábamos todos igual porque todos iniciábamos el año, ninguno tenía ventaja, todos arrancamos juntos, eso fue muy bueno, en primera varones jugamos 21 partidos y ganamos solamente 2, nos re costo. Este año estamos con otra expectativa hemos tenido el refuerzo de chicos de Gualeguay, que estudian en Gualeguay, otros que son de colon, misiones, ellos nos han reforzado la primera.

Así que estamos con la expectativa que vamos a hacer un mejor papel, en sub 17 donde ya tuvimos la primera fecha juegan dos chicos de Gualeguay, uno no pudo participar porque estaba entrenando con la selección de entre ríos en sub15 con posibilidades de ir al argentino. Osea que Central Larroque va a tener otro representante más con el nombre de Central Larroque a nivel argentino acompañado de dos chicas una es Ana Siboldi que este año hicimos el pase viene del club independiente de Gualeguaychu, practico con la selección sub 17 de Entre Ríos y Angelina Ronconi categoría sub 13 también estuvo en pre selección este fin de semana entrenando en Ramírez. Siempre con algunos jugadores entrenando a nivel selección, por ahí no le alcanza para quedar, pero la verdad que un orgullo para nosotros que nos sigan viendo jugadoras.

FL: ¿Cómo es el entrenamiento tanto con los chicos como con las chicas? Con las chicas tenes un recorrido mucho más amplio a comparación de los chicos.

AG: en mujeres se va variando, generalmente ponemos un día la parte donde es saque y recepción, salida con ataque otro día hacemos lo que es ataque y defensa siempre jugamos 6 contra 6 casi no se juega el partido que se ve por televisión, cuando uno mira por televisión a ese partido no lo jugando. Siempre es con dos pelotas, con otra intensidad y estamos trabajando con un numero cosa que no estamos acostumbrado, recién nos estamos acostumbrando tanto Aldana como yo con un grupo muy numeroso de 26/27 jugadoras en todas las practicas, cuando estábamos acostumbrado a tener 15/16 jugadores. Así que para darle un lugar a todo es bastante complicado, pero se le da lugar no queda nadie afuera juegan todos eso sí a la hora de seleccionar no todos juegan solo 12. Estamos trabajando bastante, en masculino lo mismo, aunque por ahí no se perdió tanto tiempo en cosas que hoy en día son necesarias como por ahí el entrenar la técnica y detalles específicos de cada cosa, porque le apuntamos al 6 contra 6 queríamos que agarren la rotación que sepan donde pararse como eran los cambios que había que hacer todo eso y ahora que estamos más finos estamos emprolijando el juego que el año pasado escaseamos por el hecho de querer jugar. El año pasado ya jugamos en la liga provincial sub 15 después de 7 u 8 años que no se jugaba, terminando sexto a nivel provincial. Sabemos que estamos lejos porque estamos iniciándonos. Con muchas expectativas y creo que en varones se va más rápido y más rápido se mejora y a nivel femenino en la provincia hay mucha cantidad de equipos fuertes, llegar a estar entre los 5 o 6 mejores es un “campañon” por la cantidad de equipo.

FL: ¿Hay mucha competitividad?

AG: Si hay mucha competencia. Ya acá en Gualeguaychu ya en primera hay diez equipos, de donde hay un grupo de 4 o 3 equipos va a estar muy complicado. Y en masculino hay 7 equipos de los cuales el año pasado éramos 5, vamos a ver cómo nos va este año. El objetivo en varones este año es jugar eso que se llama “el súper cuatro”, donde se enfrentan los 4 mejores tratar de llegar ahí, El año pasado no pudimos llegar. Y con las chicas llegar a la final mantener eso después ganarla o no todos quieren ganarla. Nos tocó un Racing muy fuerte el año pasado que nos arrebató casi todos los títulos.

FL: igualmente tenes buena camada de jugadores…

AG: nosotros tenemos un muy buen equipo, pero ya no es como antes, hubo un año que estábamos solo prácticamente, era un robo eso, ahora Racing equiparo las cosas, aparecen otros equipos, está más fuerte Concepción del Uruguay que también juega, este año está el CEF de Gualeguaychu, cirio libanes es un equipo complicadito, ósea, va a ser un año muy lindo donde no nos podemos dormir que nos va a obligar a seguir trabajando. Como siempre digo con expectativa de estar siempre ahí arriba y esto recién comienza y aunque sea el inicio cada cosa que nos toca queremos ganar, así es una fecha la queremos ganar.

FL: ¿siempre competitivo?

AG: si, por ejemplo, el sábado que viene vamos con la sub 15 varones, es un equipo que tiene solo dos jugadores sub 15 y todo los demás son chicos de 12 y 13 años, entonces nosotros vamos a jugar cuanto mejor juguemos y si ganamos mejor. Pero no vamos con el objetivo de ganarlo porque son muy chicos, vamos pensando en desarrollar jugadores ir tranquilo apostar a jugar. Pero viste cuando estás ahí quiere ganarlo, pero la realidad es otra que es desarrollar jugadores y eso se logra compitiendo, ningún jugador puede crecer entrenando más allá que mejore el crecimiento te lo dan los partidos, hay una adrenalina en el partido que no hay y no existe en la práctica. Ya cuando ves publico arbitro diferente camiseta distinta ya la cosa cambia y así empezar a resolver sobre esas situaciones que se resuelve jugando gran cantidad de partidos, alguno les lleva 3 a otros les llevan 50 partidos para desarrollarse y algunos realmente la pasan mal, no se sienten cómodos, no le sale nada.

FL: Bueno, Abel muchísima gracia pos su tiempo, ¿alguna cosita más que quieras agregar?

AG: Bueno. Sobre todo, en varones seguimos invitando alguno de la categoría más chicos que siempre nos aria falta, estamos en una etapa en la cual, si o si el jugador que va para poder competir se cerró la etapa de asegurar y la única que queda es federarse por todo el año, nosotros ya cerramos ya tenemos el número de póliza y todo aquel que no esté asegurado no jugará, aunque si podrá ir a entrenar, no puede competir. Así que están todos invitados desde las categorías más chicas. Todo lo contrario, pasa en mujeres no invitamos más porque estamos saturados las que quieran ir pueden ir pero es mucha la cantidad de chicas que hay. Esta bueno poder aclarar que es muy difícil poder jugar ya que estamos en una liga muy competitiva y seguro quedan muchos afuera. Y si andas bien en una categoría más chica como en sub 13 puede jugar. Si hay diez jugadoras sub 15 y una sub 13 y la sub 13 juega mejor va la sub 13 eso por ahí cuesta hacerlo entender, pero bueno esto es un buen medio para que por ahí lo puedan entender.

FL: Los chicos que quieran acercarse a practicar vóley ¿Dónde lo pueden hacer?

AG: Tienen que acercarse al club en los horarios de prácticas que son para la 2006 ellos van lunes miércoles y viernes a las 18:15 hs y los días miércoles y viernes, algunos que yo elijo entrenan doble turno a las 21:15 con los grandes. Yo creo que la sub 13 tiene que mejorar solo tienen que acercarse al club.