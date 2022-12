Acuerdan un sistema de recategorizaciones para jerarquizar el empleo público en la provincia

El gobierno provincial suscribió este lunes con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) el instructivo por el cual se jerarquizará el empleo público en la provincia. Los gremios destacaron los alcances.

Luego de la firma del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, precisó que «el trabajo que concluimos hoy con ATE y UPCN, es un perfeccionamiento de los instructivos anteriores para poder iniciar proceso de recategorizaciones”, y subrayó que el objetivo es “jerarquizar la carrera de la administración pública”.

El funcionario provincial detalló que en este instructivo plantea que «el tener una capacitación, y por otro lado, una trayectoria sin mácula, le permitirá al empleado público contar con una mejor categoría dentro de la administración pública”, y adelantó que “beneficiará a miles de trabajadores y trabajadoras de la administración provincial, y mejorará sus ingresos”.

“Lo que busca el gobernador es contar con un Estado eficiente, moderno y transparente, que sus empleados y empleadas puedan formarse, crecer y tener remuneraciones adecuadas. Por eso estamos muy conformes con el trabajo que desarrollamos este año en el que llegamos a acuerdos paritarios por encima de la inflación y a acuerdos como este que sientan las bases para un mejor desarrollo de la carrera de la administración pública”, concluyó Labriola.

Beneficio para miles de trabajadores

Al respecto, el Secretario de Organización de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Víctor Hugo Sartori, señaló que los sindicatos suscribieron un instructivo con la representación del gobierno provincial, como parte de los acuerdos paritarios, donde «miles de trabajadores se van a beneficiar con una recategorización a nivel general que va a abarcar al conjunto».

En ese sentido, precisó que «hay una serie de pautas objetivas, que se basan en antigüedad, capacitaciones y responsabilidades funcionales. Se ha avanzado sobre el instructivo de 2018, producto de la negociación, y estamos satisfechos, si bien quedará otra etapa de regularización».

Por su parte, la Secretaria Adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, señaló que «independientemente del tiempo que lleve el proceso, el instructivo se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, lo cual significa una garantía de que todos los trabajadores a esa fecha van a tener reconocida la categoría que le corresponde».

Luego consideró que «la discusión de las recategorizaciones nos pone en camino a discutir más que un proceso estanco, sino que hablamos de políticas de Estado porque ya llevamos varios procesos de recategorización; y los trabajadores que a veces iniciaban y se jubilaban con la misma categoría hoy no dependen de la voluntad o subjetividad de ningún funcionario para poder llevar adelante este proceso».

Por otro lado, detalló que «se han contemplado varios escalafones, no sólo el general, sino también Salud Mental y agentes sanitarios, comprendiendo al conjunto de los trabajadores».

Como uno de los puntos incorporados, mencionó una cláusula que indica «que si el trabajador no fue recategorizado en 2018 y tampoco lo es en el 2022 porque no entra dentro de los parámetros, igualmente va a recibir una categoría. También se hace hincapié en la parte superior del escalafón y que pueda llegar con menos cantidad de años a la categoría indicada; con esto no sólo beneficiamos a los trabajadores más antiguos, sino también al que está más cerca de jubilarse».

“Estamos conformes con el avance de la paritaria, rescatamos el ámbito paritario como una instancia fundamental para debatir las condiciones laborales de los trabajadores y los salarios. Porque las recategorizaciones son salarios. De manera que creemos que al finalizar el año, en un 2022 muy difícil, terminar con recategorizaciones implica un esfuerzo de las dos partes, tanto de los sindicatos como del gobierno, en beneficio de los trabajadores», concluyó Domínguez.