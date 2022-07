Aldea San Antonio celebró los 35 años de la creación del municipio

Con un acto central realizado el domingo, que tuvo como objetivo homenajear a ex intendentes y ex concejales, la comunidad vivió un emotivo momento. Se destacó particularmente la labor de los ex intendentes: Carlos Ernesto Michel, Javier Schultheis, Leonardo Silva y del primer ex vice intendente Juan Manuel Callegari. También, se le reconoció su trabajo a los ex concejales de los ocho períodos, desde 1987 hasta el año 2019.

Como es habitual, pastores de diferentes credos religiosos bendijeron la celebración y brindaron palabras de aliento, para seguir construyendo una comunidad armoniosa fundada en el respeto pero principalmente en el trabajo de hombres y mujeres que hacen grande esta ciudad.

Participaron del escenario la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Berón”, banda del Ejército del Batallón de Ingenieros Blindados N°II General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, el conjunto de música alemana Brisas Inmigrantes y el cuerpo de danzas alemanas Gewohnheit, de la Asociación de Alemanes de Aldea San Antonio.

La icónica plaza San Martín se vistió de fiesta además, con sus artesanos y emprendedores, puestos de gastronomía, vecinos y visitantes de ciudades aledañas.

Un poco de historia

El 22 de julio de 1987, mediante el decreto Nº 3937 se declaró Municipio a la localidad de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú, momento en el cual cesó la actividad de la Junta de Gobierno.

Esto fue posible ya que para la fecha, la localidad contaba con más de 1.500 habitantes en una superficie de 75 kilómetros cuadrados, tal como lo exigía la ley orgánica de municipios de Entre Ríos.