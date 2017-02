Altibajos en el debut de Juan Ronconi en el TC Pista

Derecho de piso y un circuito en que la experiencia es clave, condicionan el primer paso del copoblano en Viedma. Ayer llegó a trepar al puesto 12 pero hoy cedió terreno y cayó al puesto 24 al no mejorar el tiempo que ayer logró en la primer clasificación. “El circuito no es propicio si no lo conocés” explicó este mediodía desde Viedma, Fernando Lonardi, quien también comentó que los que sí lo conocen hacen la diferencia.

El fotógrafo que cubre la primer fecha del certamen en la capital rionegrina, remarcó que el cambio de neumáticos que se hizo para la clasificación general “no le sentó bien al Falcon” y eso determinó su retroceso. Una oportunidad de recuperar algún puesto será en la seria que se correrá desde la hora 16:35, pero no será fácil, el circuito no ofrece muchas ocasiones de sobrepaso y además Ronconi no arriesga tanto como aquellos pilotos que viene de temporadas anteriores compitiendo en el TC

Clasificación General