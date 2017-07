Anses ya no les pide a los pensionados que presenten documentación

El organismo había solicitado datos a través a una leyenda impresa en los recibos de los haberes de mayo; unas 8000 personas se presentaron al trámite, pero ahora se da “por finalizada” la etapa y prometen que no habrá consecuencias para quienes no respondieron.

Quienes cobran pensiones por viudez y recibieron un pedido de acercar documentación a la Anses para actualizar datos, ya no deberán realizar ningún trámite vinculado a esa solicitud. El hecho de no haber llevado la información requerida -vinculada al matrimonio o a la convivencia con la persona que originó el beneficio previsional- no provocará ni una suspensión ni una baja de la prestación, según afirman en el organismo oficial.

Tras haberle pedido datos a unos 30.000 pensionados a través de una leyenda en el recibo de haberes de mayo, el organismo previsional comunicó que a partir de hoy da por finalizada “la etapa de actualización de información a pensionados”. El pedido no había fijado ningún plazo para que los pensionados dieran respuesta. Según se informó, hubo 8000 personas que presentaron documentación. “En esos casos, estaba todo correcto”, dijeron desde el organismo.

Para hacer efectiva la “finalización” de esa etapa, el organismo emitió una circular interna, en la que se señala, como una instrucción a los empleados, que a las personas que se acerquen a preguntar por el tema, se les informará que ya no deben hacer ninguna gestión. El escrito agrega que si un beneficiario se acerca con los datos pedidos, la documentación se aceptará y será cargada a la base de datos oficial.

Dos semanas se había informado sobre el requerimiento que se les hacía a los pensionados. En ese momento, desde la Anses se afirmó que no se darían de baja beneficios a causa de existir faltantes en la documentación, ni siquiera si la persona en cuestión no llevaba los datos a la Anses. Según abogados previsionalistas, de hecho, sólo una irregularidad probada podría derivar en la baja de una pensión por viudez, que es un prestación contributiva, es decir, derivada del pago de los aportes a la seguridad social.

A partir de ahora, y según fuentes del organismo que administra el pago de las jubilaciones, se intentará completar los expedientes a través del cruce de información con otros organismos públicos “como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los registros provinciales”.

La explicación oficial al pedido de datos que se había hecho a través de los recibos de pago, es que se buscó “agilizar el proceso de revisión de expedientes que tenían información faltante”. Desde octubre de 2016. las tareas de revisión se intensificaron ya que, en ese entonces, se empezaron a hacer cálculos para determinar si correspondía o no un reajuste de haberes por el plan de reparación histórica y, en caso afirmativo, de cuánto sería la mejora. Según los funcionarios, se detectó entonces que en muchos casos faltaba información sobre los beneficios.

En la Anses justifican, además, las tareas de control sobre los pagos que desde allí se hacen y señalan que por esas acciones se han logrado “dar de baja jubilaciones a personas extranjeras que nunca habían vivido en el país, y sumar chicos a la Asignación Universal por Hijo”. En el caso de esta “etapa” de controles sobre las pensiones, cerrada a partir de hoy, las fuentes señalaron que no se generó ninguna suspensión ni caída en los pagos.

Silvia Stang

LA NACION