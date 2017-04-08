Abr 8, 2017

Anticipan probables lluvias y tormentas fuertes entre hoy y mañana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana un alerta que previene sobre la ocurrencia de tormentas fuertes que abarcarían gran parte de la zona central del país.

nubes

ALERTA METEOROLOGICO N° 8 (05:00 HOA)Buenos Aires, 08 de Abril de 2017
Fenómeno: LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

Zona de Cobertura: NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CORDOBA. ENTRE RIOS. CENTRO Y NORTE DE SAN LUIS. SANTA FE. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. RIO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 11:00 horas.

Situación:

CONTINUAN REGISTRANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS DE VARIADA INTENSIDAD. SE ESPERA QUE ESTOS FENOMENOS SE INTENSIFIQUEN Y SE GENERALICEN A TODA LA ZONA DE COBERTURA DURANTE EL DIA DE HOY, ALGUNAS TORMENTAS PODRIAN SER FUERTES CON INTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. ESTAS CONDICIONES PERSISTIRAN AL MENOS HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 9, MEJORANDO DE OESTE A ESTE. SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA EN TODO EL PERIODO ENTRE 70 Y 100MM, CON MAXIMOS LOCALMENTE SUPERIORES.

Abr 7, 2017