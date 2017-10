Aplausos para el Instituto: cayó en la final de voley pero el equipo dejó todo en la cancha

A pesar de ganar el primer set el equipo sub 14 femenino de Larroque no pudo con el conjunto chaqueño que hizo la diferencia en el segundo set y en el tie break. El sub campeonato obtenido es un logro sin precedentes para el deporte escolar de la ciudad. El equipo de cestoball quedó en cuarto lugar al perder con Buenos Aires.





Aldana y Abel González y los equipos que dirigen terminaron hoy su participación en los Juegos Evita de Mar del Plata. Con el segundo puesto en Voley y con el cuarto lugar en cestoball, los grupos que viajaron desde Lareroque a la instancia final del certamen dejaron una huella imborrable en el deporte escolar larroquense que no es fácil de dimensionar. Comprender que en la ciudad atlántica había representantes de todas las provincias, es decir, 24 equipos por categoría en cada disciplina, hace lo conseguido realmente importante.

En el caso del voley, el equipo que dirige Aldana González, dio pelea y estuvo a la altura de un partido definitorio que tenía como premio, ademas de ser el mejor del país, el pasaporte a un certamen sudamericano que se va a disputar en Bolivia. El partido se presentó difícil desde el principio, con Chaco al frente pero el INSPS logró remontar la cuesta y llegó a ponerse 18-20 abajo para luego cerrar en 25 a 21 Pero el rival era de jerarquía y tenía tres jugadoras de la selección chaqueña que se enchufaron después de ir abajo 3 a 0 en el segundo set. Allí fueron una máquina de sacar, defender y anotar e hicieron una gran serie de puntos seguidos. “No había forma de pararlas” comentó Aldana. Ese set terminó 10 a 25 a favor de las chaqueñas.

En el tie break el rival volvió a marcar diferencia y siempre fue arriba en el tanteador “lo más cerca que estuvimos fue 9 a 12” explicó la entrenadora, quien reconoció lo duro del rival, “todas las chicas jugaban”. El cierre del partido fue 9 a 15 para Chaco.

“ya estaba feliz ayer y hoy me voy más contenta todavía porque a pesar de haber perdido se que dejamos todo. No queda nada para decir, realmente dejamos todo. Subcampeonas es algo histórico, jugar una final nacional es increíble. No se si se toma decisión de lo logrado, es excelente” remarcó.

La alegría de Aldana es justificada porque además del subcampeonato, recibir el apoyo y reconocimiento de los organizadores que alentaban “a seguir que el próximo año se da”

Excelente en cestoball

El cuarto puesto del cestoball entre los 24 competidores, es quizá igual de meritorio que lo logrado por el Instituto en voley, La razón es simple, esa disciplina es un deporte exótico en la realidad regional y la preparación del equipo se limitó a las dos horas semanales de Educación Física dentro del calendario escolar. Los rivales que terminaron en los tres primeros puestos en cambio, tienen jugadoras que participan en clubes con competencia habitual en certámenes escolares e entre clubes,

“Perdimos 64 a 46 con Provincia de Buenos Aires, fue bastante parejo pero nos sacó diferencia acortamos un poco y pero no pudimos darlo vuelta” comentó satisfecho Abel González y añadió que “nos entregaron el premio revelación porque estaban sorprendidos de que con lo que nosotros hacemos en la escuela hayamos llegado a ese puesto”.

También se refirió a la labor extraordinaria del voley “llegar a la final de un juego nacional es para pocos”. Jugaron una barbaridad, dejaron todo y las otras ganaron no porque hayan jugado mal sino porque eran superiores.