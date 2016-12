Aprobaron el primero de los siete créditos presentados en el programa Mi Galpón

PROGRAMA MI GALPÓN

Convenio de Bonificación de Tasas entre la Subsecretaria de Financiamiento de la Producción y el Banco de la Nación Argentina.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todo el territorio nacional, mediante el acceso a la unidad productiva propia, el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaria de Financiamiento de la Producción bonifica parte de la tasa de interés de créditos otorgados por la “Línea de Financiamiento de Inversiones de Actividades para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Reglamentación No 400/23 – Nuevo Tratamiento Especial para la Construcción o Adquisición de Galpones Industriales nuevos y usados”.



Entidad Financiera: Banco de la Nación Argentina. Línea de Financiamiento de Inversiones de Actividades para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Reglamentación No 400 – Condiciones Especiales para compra o construcción de galpones industriales nuevos o usados, con Tasa Bonificada por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN.

Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (conforme los parámetros establecidos en la Resolución SEPYME No 24 de fecha 15 de febrero de 2001, sus modificatorias y complementarias, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, de los sectores económicos, industriales, de construcción o de servicios industriales destinados al mercado interno o a la exportación.

Las Cooperativas serán sujeto del beneficio de bonificación de tasa cuando cumplan con los siguientes requisitos: (a) no superen la facturación límite prevista en la Resolución No 24 de fecha 15 de febrero de 2001, sus modificatorias y complementarias, (b) se encuentren conformadas exclusivamente por MIPyMEs, (c) sus miembros no se encuentren vinculados ni controlados por una empresa que no sea MIPyME, (d) no sean cooperativas de servicios, que se encuentran excluidas, (e) ni la cooperativa ni alguno de sus miembros se encuentren registrados o que ejerzan las actividades indicadas en el párrafo precedente.

Destinos:

– Construcción o adquisición de galpones nuevos o usados para uso industrial.

Montos y plazo bonificable según destino:

– Hasta la suma de PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000.-).

– Hasta 5 años.

Bonificación sobre la Tasa de interés: Para aquellas empresas que califiquen como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, se bonificaran CUATRO (4) puntos porcentuales anuales.