Atilio Benedetti analizó la puesta en marcha de la emergencia agropecuaria

El flamante presidente de la Comisión de Agricultura de la cámara de Diputados hizo un breve balance de la Expoagro y puso énfasis en la situación que vive el sector y el alivio de las medidas que supone la postergación de vencimientos para los productores. Está interesado en reunirse con entidades rurales de la zona.

En medio de una reunión de legisladores nacionales en la Isla Martín García, el diputado larroquense dialogó ayer con Periódico Acción sobre la coyuntura agrícola que en la muestra realizada esta semana en San Nicolás, encontró un punto de distensión para alejarse por un rato del pensamiento fijo de la sequía.

“La Expoagro siempre es la principal vidriera de la vanguardia en tecnología y desarrollo del país, la verdad que siempre es una es una muestra que sorprende a propios y extraños. Yo estuve acompañando a una delegación de ministros de países del Caribe y Centroamérica y la verdad que no salían de su asombro en cada innovación tecnológica, en cada maquinaria y en cada stand que visitaban” analizó Benedetti.

Pero en una rápida referencia a la crisis climática, sostuvo que “de cualquier manera esto tampoco puede disimular la enorme preocupación que hay por estos fenómenos climáticos severos que están afectándonos en todo el país y fundamentalmente han hecho epicentro en nuestra provincia”.

El legislador celebró “las palabra del Presidente Macri agradeciendo al sector su compromiso con el país y también poniendo de manifiesto un conocimiento de la realidad, porque la verdad es que antes de llegar a Expoagro, pasó por un campo Entre Ríos para tomar dimensión por su propios sentidos de la realidad” Consideró que “eso habla a las claras de un Presidente que está muy comprometido con el sector y muy atento. Y los anuncios que hizo fueron el sentido correcto de impulsar desde la máxima autoridad nacional, esta voluntad de correr o de diferir vencimientos crediticios e impositivos a través de la emergencia económica”.

En cuanto a la puesta en marcha de las medidas para los productores entrerrianos, manifestó que “yo creo que es un procedimiento que es relativamante rápido. La provincia dictó la semana pasada la emergencia y luego tiene que ser aprobado por el Ministerio de Agroindustria. Si no lo ha hecho hoy (por ayer) lo irá a hacer lunes o martes” opinó.

Explicó que “está previsto por ley que se reúna una comisión agropecuaria, y va a hacer un trámite relativamente rápido la puesta en vigencia de la ley, sobre todo para la provincia de Entre Ríos donde -vale la pena destacar- en una medida acertada se ha dictado por un año, porque la verdad que la afectación va a durar por lo menos un año, porque el principal ciclo agrícola, que es la cosecha gruesa, es la que está afectada”.



Cara a cara con los productores

En su rol influyente dentro de la cámara baja, le preguntamos a Benedetti, sobre la intención de algunos dirigentes de entidades agropecuarias de la región, de generar una reunión: “Con muchísimo gusto” respondió y comentó: Yo he asumido la responsabilidad está el martes pasado y no he regresado todavía a Entre Ríos porque hemos seguido con actividades en distintos lugares en Buenos Aires y hoy estoy participando de una reunión de legisladores en la isla Martín García. A la brevedad, ya tomaré contacto con los responsables de las entidades para reunirnos. He planteado de que más allá de lo que podamos lograr hacer, la comisión de agricultura y ganadería tiene que ser la caja de resonancia de los problemas del sector y que mejor que comenzar con los ámbitos que más conocemos”.