Aumenta el ritmo de contagio, hoy se supo de cuatro test positivos

Los nuevos casos en Larroque fueron reportados entre anoche y esta mañana y llevan el número a 22 positivos en tres semanas. Tres pacientes recibieron el alta en las últimas horas y ahora son 19 los activos. Hay siete hisopados a la espera de resultados.

Más contagios y nuevos aislamientos le dan continuidad a la pandemia en Larroque en una multipliación de casos que muestran un número siempre atrasado a la realidad, ya que entre el hisopado y el resultado, pueden pasar hasta tres días.

Esto es doblemente preocupante, porque aunque muchos se aislan cuando sienten los síntomas, sus contactos estrechos toman más en serio la decisión de encerrarse estrictamente cuando se conoce el resultado positivo de la persona testeada, lo que obliga a reiniciar la búsqueda de la punta de un carretel cada vez más largo y con tantas ramificaciones y segmentos que comienzan a perderse.

Si la situación no amerita la decisión de retroceder de fase, al menos todos deberíamos asumir que el virus puede estar en nosotros, especialmente por el sentido de responsabilidad social que nos corresponde, de no transmitirlo a otros, especialmente, a personas de riesgo.

El «yo me cuido, no tengo síntomas» no es ningún certificado de inmunidad. Mucha gente -asintomática o no- asegura haber contraído el virus siendo puntilloso en sus hábitos.

Si eso pasa en los que se cuidan, los que no, los más reacios a la cuarentena y al distanciamiento, se van convirtiendo en la punta de lanza que le abre los caminos al covid, y en esa ruleta rusa crecen los riesgos de cuadros complicados que se enfrentan a un sistema de salud al borde de la saturación con una limitada capacidad de respuesta.

Una persona mayor de nuestra ciudad que fue diagnosticada en las últimas horas, está desde hace varios días internada en Gualeguaychú, luego que se le detectase un cuadro de neumonía compatible con coronavirus y fue tratada como tal antes de conocerse el positivo. La situación está controlada ya que ha respondido bien al tratamiento.