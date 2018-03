Avero desafió a Riganti a que hable en la Justicia

Tras las declaraciones que el diputado Raúl Riganti hiciera en Latidos FM y que luego fueron reproducidas por Periódico Acción y replicadas en otros medios, el Dr. Sergio Avero manifestó que no va a entrar en ninguna polémica con el legislador, y consideró que donde el ex intendente debe dar explicaciones, es en el marco de los procesos penales en los que esta denunciado.

El abogado de la municipalidad se refiere especialmente a la causa del supuesto sobreprecio en la ejecución de las 14 cuadras de asfalto “en el que se le reprochan varios delitos por parte del Fiscal Rondoni Caffa y que -seguramente- se elevará a juicio en breve, por la cantidad e importancia de la prueba acumulada” indicó en declaraciones a la prensa.

Ampliando esa idea, el letrado manifestó que “seria bueno que Riganti haga declaraciones en el expediente penal, como corresponde a un funcionario público y no se excuse en que, por “consejo de su abogado, no declara”, de acuerdo a lo que expresó en el acta de fecha 6/7/2016 del proceso penal”.

Avero opinó “que se nota una gran incongruencia del legislador que es muy verborrágico frente a la prensa y donde tiene que hablar y explicarse opta por callarse la boca o se esconde detrás de los fueros parlamentarios”. remarcó

El asesor legal del municipio apuntó que “otra de las mentiras -como aseguró el ex intendente- es que cobre 25.000 pesos mensuales, cuando lo real es “50 juristas”, lo que equivale aproximadamente a 19.000 pesos, que obviamente facturo. Evidentemente Riganti esta acostumbrado a inflar los valores” ironizó.

Avero redobló la apuesta al afirmar que “podemos evaluar -desafió- cuántos proyectos de ley presentó Riganti en su gestión legislativa y comparar lo que cobró por todo concepto, para hacer un balance de su productividad”.

Calificó de falsedad la afirmación de Riganti, en cuanto a que puso una cláusula que si la Nación no enviaba el remanente de $ 13.000.000, debía la empresa cobrarle a la Nación. “La clausula establecía la “renuncia“ a cobrar por parte de la empresa y no podía cobrarle a nadie más porque la Nación no era parte ni tenía vínculo contractual con la empresa” afirmó.





En cuanto a los procesos contencioso administrativos, expresó que “hay dos, uno promovido por el Municipio, que es una acción de lesividad donde se ratifica la lesividad del acto administrativo (contrato sin licitación publica y con sobreprecio) y por su parte la empresa, en el marco de su estrategia defensiva penal, promovió el cobro de pesos contra la Municipalidad del cual recién se nos corrió traslado hace unos días”.

Al respecto subrayó que “la Municipalidad no va a pagar un solo peso por estas acciones legales de la empresa, con lo cual Riganti debe quedarse tranquilo”.

Por último expresó: “celebro que Riganti considere que es el momento de hablar y lo aplique en el proceso penal que es donde debe dar explicaciones y demuestre, no ya lo del perito Bértora -que dice que hay un sobre precio en la obra de 15 millones- pero al menos que él explique la diferencia de más de 10 millones que señala el perito oficial Uranga.