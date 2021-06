Azul, la primera bebé nacida en 2021 en Larroque

Agustina es la mamá y Nicolás el papá de la hermosa niña que nació esta mañana en el hospital San Isidro

No es una noticia atrasada. Mientras los medios nacionales y provinciales se pelean por publicar el primer nacimiento de cada año, en Larroque no tenemos ese problema y no es que la cigüeña sea perezosa, sino porque para evitar complicaciones, normalmente los nacimientos se programan con anticipación en hospitales o sanatorios de Gualeguaychú o Gualeguay, donde la capacidad de atención les da a la futura mamá más tranquilidad.

Pero en tiempos de pandemia, o por una elección propia o cuando el nacimiento llega antes de lo previsto, el hospital de Larroque está bien preparado para la situación, como sucedió hoy a las 6 y 18 con Azul Alison, la beba de Agustina Otero y Nicolás Esquivel.

El parto no tuvo inconvenientes y la pequeña pesó 2,8 Kg . Agradecemos la gentileza de la Obstetra Romina Yael Petruf, que asistió a la mamá, por las fotos. Felicitaciones a todos!