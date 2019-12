Bajo la consigna “Larroque Unida para Crecer”, asumieron las nuevas autoridades

Leonardo Hassell y Oscar Viale asumieron como nuevo Intendente y Vice Intendente de Larroque. Lo hicieron este martes 10 de diciembre en un acto llevado a cabo frente a la Casa Municipal, ante un excelente marco de público, entre ellos autoridades provinciales, del departamento, legisladores, familiares y vecinos.

La jornada comenzó a la mañana en el recinto del Concejo Deliberante, donde el por entonces, titular del cuerpo, Francisco Benedetti, tomó juramento al nuevo Presidente Profesor Oscar Viale y este a la nueva secretaria Lucía Castelli.

Recordemos que el Profesor Oscar “Chichín” Viale es el nuevo vice intendente y presidente del Concejo Deliberante y Lucia Castelli la flamante secretaria. En tanto los concejales electos del Partido Justicialista son Luciano Tomás, Yanina Parrilla, Julio Otero, María Cristina Méndez Casariego y Favio Palavecino.

Los ediles electos de Juntos por el Cambio son Gustavo Vecchio, Marta Fiorotto, Norma Marchesini y Cristian Zittercopf.

El Acto

A la hora pautada, se retomó la sesión en 25 de mayo 249, donde luego de recordatorios y reconocimientos, se dio lectura al acta correspondiente y se procedió a la jura de los nuevos concejales y del nuevo Intendente, Leonardo Martín Hassell.

Posteriormente se realizó la presentación de una semblanza a cargo de Roberto Romani y presentación de la nueva imagen en un video, para pasar posteriormente a la jura de los nuevos secretarios de la administración: Mauricio Krenn, como secretario de Gobierno: Rodrigo Cobre, como nuevo Secretario de Hacienda y Finanzas; Natalia Benítez en la secretaría de Desarrollo Humano; en la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, el médico Diego Ortolano y en la Secretaría de Gestión Cultural y Educación, Analía Viviana Duarte.

Posteriormente el nuevo Presidente Municipal, Leonardo Hassell, ofreció un discurso como inicio de su administración y el evento culminó con un número musical para todo el público presente.

“Unida para Crecer”

Al hacer uso de la palabra, el flamante intendente Leonardo Hassell, brindó un discurso en el que expresó su alegría por asumir como Presidente Municipal y agradeció de manera sentida a quienes hicieron posible la llegada a ese momento.

Brindó detalles de lo que será su administración y dejó de manifiesto algunas acciones y pensamientos hacia el futuro, resaltando la unidad y el compromiso como premisa fundamental, invitando a los larroquenses en general a acompañar y participar activamente de los años que vienen.

El discurso completo

Hoy es un día que perdurará siempre en la historia de la ciudad y de mi vida. Porque hoy comienza mi camino como nuevo intendente de mi pueblo, de nuestro pueblo, porque ustedes así lo quisieron.

Es una gran emoción la que siento en este momento. Pero este lugar no es mío: es de ustedes. Porque gracias a una elección democrática y popular hoy estoy aquí. Y eso me enorgullece de gran manera.

Quienes me conocen saben muy bien que poco me gusta hablar de mí, pero la alegría que me embarga me lleva a la necesidad de compartirla.

Desde el domingo 9 de junio, día de las elecciones, estoy feliz y sumamente orgulloso. Es bien sabido cuánto amo la política, esa que me nutrió desde muy pequeño en mi casa. Y uno, cuando hace política siempre sueña con ser intendente de su pueblo. Hoy alcanzo ese sueño y redoblo mi compromiso.

Porque de ahora en más me debo a ustedes, junto al vice intendente, junto a los concejales, también elegidos por el voto popular, y junto al equipo que me acompañará en el ejecutivo. Unidos iniciaremos el camino de esta nueva administración municipal porque sentimos la obligación de trabajar incansablemente por Larroque y su gente.

Soñamos con una Larroque Unida para Crecer.

Sé que debo estar más atento que nunca porque es lo que nuestra ciudad necesita. Y así lo haré. El crecimiento debe ir de la mano de todos y todas. Unidos y juntos. No solo creemos que es el mejor camino: es el único.

Ya no es tiempo de rencores ni de luchas superfluas que a nada conducen. Hay muchísimo por hacer. Lo que está bien continuará y lo que haya que cambiar no tengan dudas que lo vamos a cambiar para beneficio de todos.

Y llego a este día en plenitud. Con ganas. Muchas ganas. Con la experiencia necesaria por un largo camino recorrido tanto en la actividad pública como privada.

Proyecto –Equipo

Y el equipo de trabajo me empuja con muchas ideas y proyectos, y conjuga el ímpetu de la juventud con vasta experiencia. Cada uno de los funcionarios aceptó con el compromiso de acompañarme a tiempo completo. Les prometo trabajo todos los días del año para hacer honor a esa confianza que depositaron en este proyecto.

Presentamos a la sociedad nuestro proyecto político de manera franca, sincera y abierta, y ustedes mismos pudieron enriquecerlo. Así lo construimos, así lo eligieron y así lo vamos a llevar adelante. No tengan dudas.

Sabemos lo que significa el Estado, el gobierno, la búsqueda del bien común, como también lo que es la autoridad, los límites, las obligaciones, los derechos y la búsqueda de consensos.

Accedemos de la manera más legitima que un equipo puede acceder una administración, a través de un proceso democrático amplio y transparente, en el cual mostramos todas nuestras cartas sin esconder nada, y ése es nuestro primer orgullo.

Aquí no habrá demagogia, porque si nos eligieron para gobernar y, sobre todo, para concretar lo que Larroque más necesita, eso es lo que vamos a hacer con orgullo, satisfacción y compromiso.

Haremos de nuestra tarea diaria una virtud. Bregaremos por la igualdad, en todas sus formas, buscando siempre la armonía, el bienestar.

Vamos por una ciudad unida. Base de ideas y sentimientos. Vamos por el crecer, todos. Desde y hacia todos los sectores, dándole prioridad a los más vulnerables, tal como siempre ha sido nuestra característica de acción.

Crecer con todos los sectores

Y nos permitimos completar nuestra propuesta con un compromiso extra: el compromiso de ustedes. Necesitamos de la participación de todos, porque el municipio es de todos. La administración nos pertenece y tomaremos las decisiones que haya que tomar, pero sabremos escuchar a quienes quieran protagonizar junto a nosotros este momento que comenzamos a transitar.

Queremos que nos acompañen. Que marchemos unidos para crecer.

No vamos a encajonar los temas importantes de la ciudad. Los vamos a resolver. Conversando, de forma adulta y educada, evaluando cada tema, idea o propuesta y decidiendo lo mejor para el bien común. Y para eso arbitraremos los canales y los espacios necesarios para quien quiera y pueda aportar. Porque hay mucho por tratar y mucho por resolver.

Es tiempo de diálogo para enfrentar las cuestiones de manera conjunta, porque seguramente habrá cosas que nosotros no lleguemos a vislumbrar y que será necesario abordar y resolver.

Respetaremos las necesidades de nuestro pueblo, ajustándonos a las normativas y transitando los canales que correspondan. Y tendremos determinación tanto para tomar decisiones sencillas como para el desarrollo de políticas públicas profundas.

Gestión abierta. Con amplia participación

Hay un equipo de trabajo con convicciones y una impronta particular desde el primer momento en que lanzamos nuestra candidatura y nuestro proyecto.

Un presidente del Concejo Deliberante, como Oscar“Chichín” Viale, que ha dejado la comodidad de su jubilación para estar al servicio de su pueblo.

O los concejales que conformaron nuestra lista, que son partícipes del proyecto y tienen sus profesiones e integran también alguna comisión, alguna cooperadora o dan una mano donde los requieren.

Ese es el compromiso del que hablo. Un compromiso social amplio.

PJ

El partido al que pertenezco y sus dirigentes fueron importantísimos para que esto suceda. No es fácil dar un paso al costado cuando uno cree que puede estar y puede participar. Y alcanzamos la unidad sin egoísmos ni rencores, y esa unidad la que queremos para toda la comunidad.

Por eso quiero agradecer la generosidad de los dirigentes del Partido Justicialista, un movimiento que muestra hoy en la ciudad nuevos protagonistas, nuevos compromisos basados en una doctrina que nos sirve de eje, pero siendo flexibles acordes a los nuevos tiempos y con una amplitud increíble hacia el futuro.

Nuestra gestión apuntará a la realización de acciones para mejorar la calidad de vida, haciendo eje en la Salud Integral.

Ya estamos trabajando en una real coordinación entre el Hospital-Centro de Salud-Municipalidad para mejorar la atención primaria de salud, como también en la Articulación Municipalidad-Provincia-Nación. Implementaremos las medidas necesarias para el mantenimiento y mejoramiento de los aparatos con que cuentan nuestros centros y gestionaremos todo lo necesario para mejorar.

La salud es una prioridad para nosotros. Por eso creamos la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, para darle la relevancia que merece el bienestar de la ciudad.

Proponemos Espacios para la participación ciudadana, con eje en una comunicación fluida y constante con el vecino. Pensamos una administración transparente a través de la Digitalización y accesibilidad de documentos públicos.

Trabajaremos con los barrios, en la elaboración de presupuestos barriales bajo la consigna ¿Cómo y qué quiero para mi barrio?

Crearemos un área que se encargue de la Defensa del Consumidor y Defensa Civil.

Propiciaremos la Especialización y capacitación del empleado municipal y la Articulación con instituciones.

Pondremos en valor las calles con una adecuada planificación del espacio público para un desarrollo más ordenado de la ciudad.

Facilitaremos el acceso a cordón cuneta y veredas, y la construcción de viviendas para responder a la demanda que ha crecido en estos últimos años.

Trabajaremos en el mantenimiento y proyectaremos nuevos desagues pluviales de la ciudad.

Generaremos cooperativas, consorcios y proyectos productivos en busca de trabajo genuino. Gestionaremos la ampliación de la red de gas y cloacas. Enfatizaremos en la continuidad del edificio de la Escuela Técnica N° 4.

La sintonía con el Gobierno Provincial y Nacional nos facilitará las gestiones para cumplir nuestros objetivos.

Daremos prioridad a los proveedores locales para incentivar el crecimiento del comercio, como también la gestión de créditos para pequeños emprendedores. Implementaremos un Municipio 2.0 para compras y licitaciones.

Garantizaremos la presencia del Estado Municipal para vivir mejor promoviendo actividades productivas sustentables.

Encararemos una agenda social prioritaria y activa para la igualdad de oportunidades a través de la promoción de la economía social. Trabajaremos por la accesibilidad e inclusión, por la igualdad de Género y Diversidad, como también medidas para la Prevención y contención.

Así mismo actuaremos ante problemáticas sanitarias y sociales y apuntaremos fuertemente a una clara política educativa que promueva Becas, pasantías y acompañamiento al estudiante.

Y aquí debo hacer un párrafo aparte porque la educación tendrá un sello distintivo. Para eso habrá una secretaría de Gestión Cultural y Educación que trabajará en estas líneas primordiales para el crecimiento y la identidad de un pueblo como Larroque.

En este sentido, rubricaremos convenios con instituciones educativas de estudios superiores. Tendremos un espacio adecuado y acompañamiento permanente para que los jóvenes larroquenses puedan estudiar en su pueblo.

Privilegiaremos el diálogo para la expresión comunitaria. Que las expresiones culturales sean protagonistas en los barrios y para todas las edades. Así realizaremos una verdadera valorización y acompañamiento del trabajador cultural local. Trabajaremos por la Identidad, el Patrimonio, el desarrollo de Turismo Cultural y la revalorización de las fiestas populares.

Reactivaremos y pondremos al aire la radio municipal al servicio de la comunidad, con una finalidad cultural, educativa y de divulgación.

En materia de inclusión social impulsaremos un Polideportivo Municipal los 365 días del año y deporte en los barrios, inclusivo y para todas las edades. Fomentaremos el trabajo con y entre los clubes, así como la participación deportiva y la promoción del deporte amateur.

Es importante un equilibrio en las cuentas municipales y para eso debemos asentarnos en el gasto controlado y eficiente, pero también en una adecuada política de recaudación de impuestos.

Queremos escuchar a todos y para eso crearemos los canales necesarios, sobre todo para las nuevas voces. Por ello en la legislatura local se promoverá el Concejo Deliberante Juvenil.

Para eso hemos conformado un equipo, desde Chichín y quienes integrarán orgullosamente el Concejo Deliberante, hasta los que serán parte de mi gabinete. Un equipo armado en base a convicciones y motivados por un proyecto que nos contiene y para el que necesitamos el aporte de todos los larroquenses.

Seré un Intendente abierto que lleva el mandato que ustedes me dieron. El empoderamiento es de ustedes. Y todos somos parte.

La familia



Y ahora me permito este momento para agradecer a mi familia.

En primer lugar, a mis padres, con quienes desde pequeño entendí que la política era la mejor herramienta para trabajar por una mejor realidad para todos.

A ellos quiero decirles “gracias” por inculcarme valores como la amistad, la verdad, la palabra, la solidaridad, el compromiso y la justicia social.

Dedico un párrafo especial para mi esposa Socorro, que no solo comparte mis sueños, sino que también me acompaña, comprometida con su pueblo. Es un sostén tan importante, que no se puede medir. Y así, con amor y lealtad es como vivimos y con ese mismo espíritu pretendemos encarar la nueva administración.

Porque el futuro que quiero para Juan, la luz de mis ojos, es el mismo que quiero para todos los niños y niñas de Larroque. En él me veo reflejado. Mis travesuras de la niñez, el paso por la escuela, los amigos, Tantos recuerdos. Por Juan y por todos los niños queremos una ciudad para que ellos el día de mañana se sientan orgullosos de su pueblo tanto como nosotros.

Todos

La democracia nos permite discutir y disentir, pero también acordar y cooperar. Por eso convoco a todos y todas. Juntos debemos inventar el futuro e imaginarnos el Larroque del mañana. Juntos debemos fijar prioridades, pero también construir políticas públicas a largo plazo.

Muchos larroquenses queremos lo mismo, aunque pensemos diferente. No tengo dudas. Por eso los invito a sumar su aporte.

Porque ese es el punto primordial para avanzar y crecer.

Ganamos una elección, pero eso es sólo el principio. Es la oportunidad de saber que podemos mejorar, que podemos superarnos, que podemos crecer, por el bien de todos.

Nuestras acciones se centrarán en hacer y en hacer más, desarmados totalmente de individualismo. Por eso esta invitación proviene de todos los que llevaremos adelante esta administración que ustedes eligieron.

Sólo nos mueve el bien común.

Hay mucho por hacer como para perder tiempo en actitudes que no conducen a otra cosa más que a dividirnos y distanciarnos, teniendo en el medio una ciudad y su gente esperando respuestas de nuestra parte.

En la etapa de transición hemos trabajado para identificar los problemas que necesitan resolverse en la ciudad. Pero si algo falta, necesitamos que ustedes también nos avisen. Porque cuatro ojos ven más que dos, y si son más, mejor.

Súmense. No duden. Juntos va a ser más sencillo.

Vamos por una Larroque con progreso social, donde nuestros hijos puedan aspirar a vivir mejor sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo.

Y para eso es preciso que el Estado promueva políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico, impulsando la generación de nuevos puestos de trabajo genuino y facilitando oportunidades para todos.

Los invito a pensar, a crear, qué es lo mejor para Larroque. Que nos hagamos cargo de nuestro presente y futuro para que concretemos los cambios necesarios, con esperanza y con optimismo.

“Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”, dijo un gran presidente de los argentinos, que asumió un 25 de mayo.

Con la misma convicción expreso que mis valores no quedarán en la puerta de la municipalidad. Mis ideales son y serán los mismos de siempre. Ustedes bien los conocen.

Pero también como los quiero y sé que me quieren, les digo que no duden en acercarse si me ven dudar o vacilar. Acá lo importante es Larroque y su gente, por sobre todas las cosas.

Porque mi verdad o la verdad de un proyecto municipal pueden ser relativas, nadie es el dueño de ella. Ni Leo, ni los concejales, ni el equipo del ejecutivo. Pero todos integramos una verdad conjunta para producir los mejores frutos para Larroque.

Vengo a proponerles que soñemos una ciudad mejor. La que merecemos y la que dejaremos para generaciones futuras.

Una Larroque Unida para Crecer. ¡