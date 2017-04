Balance positivo para Tránsito en la capacitación sobre Licencia Única

El 19 y 20 de abril, pasados, ocho integrantes de la Dirección de Tránsito Municipal, participaron de la Jornada de Capacitación SINALIC (Sistema Nacional de Licencia de Conducir). La misma se desarrolló en la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Libertador Gral. San Martín. El curso de actualización fue organizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El Jefe de la Dirección de Tránsito Municipal, Alexis Magallán, contó aspectos relacionados a los conocimientos adquiridos en las mencionadas jornadas. En este sentido, señaló: “La capacitación fue muy buena, provechosa; la misma estuvo referida a la Licencia Única.

Con esto se trata de abarcar a toda la Argentina para establecer una base de datos única, ya que cada municipio tiene hasta el momento la facultad de otorgar su propia licencia de acuerdo a sus ordenanzas y por ahí son diferentes a la Ley de Tránsito. Por ejemplo, una vez que se unifique el tema de la Licencia Única, si alguien arriba a la ciudad de Larroque para renovar su carnet de conducir, pero tiene infracciones en otra parte del país, se podrá determinar esta situación.

Hasta el momento, el carnet que se otorga a nivel municipal, permite al ciudadano circular en toda la Argentina y en países del Mercosur”. Magallán también precisó que, “una vez que se firmen todos los convenios entre municipio, provincia y la Agencia de Seguridad Vial, sumado a la debida capacitación del personal de Tránsito, creería que a principios del año que viene se esté implementando en Larroque”.

El Jefe de Tránsito explicó además que la capacitación comprendió otros aspectos. “Se hizo hincapié en la creación de la agencia de seguridad vial para tratar de bajar los índices de siniestralidad en el tránsito. Entonces, en la capacitación se resaltó el tema de la concientización que debemos trasmitir a las personas al momento de conducir un vehículo. En Larroque, por ejemplo, tenemos mucha aceptación con respecto al casco. Sin embargo, siempre vamos a encontrar gente que no lo usa porque tal vez no toma conciencia de los riesgos que corre. Es por eso que recomendamos a la población que use el casco, por su bienestar e integridad física”.

Controles y sugerencias:

Con respecto a los controles que se realizan en la ciudad, Magallán, explicó que los mismos, “algunas veces son planificados y otros surgen de manera imprevista. De igual manera, siempre tratamos de recordarles a las personas sobre la importancia de tomar las medidas de seguridad en cada caso. En este punto, queremos los padres sepan que, cuando le compran una moto a un hijo, les están dando un vehículo que, si se lo conduce a una gran velocidad se corren riesgos importantes de tener accidentes de tránsito”.

Tarea con la Policía:

Alexis Magallán comentó también el trabajo que comparten en ocasiones con la Policía local. “Siempre se trabaja en conjunto con la Policía; siempre se le solicita colaboración, y viceversa. Los funcionarios policiales, a su vez, tienen la facultad de hacer infracciones y controles de tránsito. Los dos días que hemos estado capacitándonos, ellos se han ocupado del tránsito en la ciudad”.

Cabe mencionar que el martes 16 y miércoles 17 de mayo, en la ciudad de Gualeguaychú, se realizará una segunda instancia de estas jornadas de capacitación a las cuales el personal local de Tránsito participará.