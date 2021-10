Bendito Fútbol!

Eduardo Alem, colaborador de Periódico Acción, hace una crónica sobre la desprolijidad en las decisiones que se toman desde la organización de la Copa Ciudad de Gualeguaychú, que especialmente perjudica a los equipos que no pertenecen a la cabecera del departamento.

El fútbol como todas actividades, no escapó al fenómeno de la pandemia y pasó mucho tiempo sin poder practicarlo. Por suerte luego de un largo período comenzó a normalizarse de a poco. Y la actividad de la Liga Departamental tomó su iniciativa con la final de la Copa Gualeguaychú 2019, con la presencia de público, todos muy contentos. Hacía bien ver nuevamente a los colores de tu equipo preferido en la cancha y todos pensamos que era el puntapié inicial para la normalidad de los torneos domésticos.

Pero solamente fue una ilusión, nuevamente el torneo se juega en días inapropiados -entre semana- y que no toman al sábado o domingo en los que se puede jugar con luz natural «y seguro» y con más presencia de público. Además, el campo de juego, con un piso horrible, por más arena que se le tire, no puede disimular las imperfecciones que tiene. Con luminarias que se cortan a cada rato, 2 o 3 veces por noche, haciendo que cada período de 45 minutos, sea de 60 o más.

Para colmo de males empezaron los cuartos de final y no se sabe bien qué días se juega. El partido de Central que anoche lo depositó en semifinales fue otro ejemplo: Primero el club comunicó por redes sociales que se vendían las entradas para el 12 de Octubre, pero a las pocas horas sonó el rumor que no se jugaba y que podría haber una postergación.

Fue cierto no más ya que ese mismo día -por la misma vía- se informó la suspensión para vaya saber cuándo. Finalmente se jugó anoche.

¿Por qué tantas desprolijidades, tanta incertidumbre, tantas dudas?. ¿Quién toma las resoluciones?, ¿se piensa en los equipos del interior, que son los que más sufren con estas inoperancia?. ¿Quién es el responsable?. ¿La Liga o la Secretaria de Deporte del Municipio de Gualeguaychú?, creo que no están difícil juntarse y hacer la programación y respetarla.

¿Se piensa en la logística que tienen que hacer los equipos del interior? (que es distinta a los de la ciudad cabecera de departamento), ¿en la comunicación, el viaje, el regreso a altas hora de la noche?. Es evidente que a esto nadie lo tiene en cuenta.

Luego de la postergación se supo de reunión en la noche del día martes 12, donde se reprogramaban los cuartos de final para el día miércoles 13 (anoche) y viernes 15,con una novedad que no sorprende, pero es otra irregularidad que se suma a las ya enumeradas. Central, equipo del interior debió jugar a primera hora, cuando siempre se respetó que los equipos del interior tendrían que jugar a segunda hora o sea 22 hs por el viaje que hay que realizar, y también porque algunos jugadores trabajan hasta las 20 hs. pero esta vez esto no importó.

Uno quisiera escribir comentario sobre los encuentros de fútbol, pero cuando suceden tantas anomalías, solo queda enumerarlas, para que no se cometan nunca más y que se tomen decisiones con tiempo y que no perjudiquen a nadie. Creo que no es difícil. ¡Bendito fútbol, como se te castiga!.

Eduardo Alem