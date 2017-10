Benedetti, Negri y el posible hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado

Enterados de la aparición de un cuerpo en el río Chubut, ambos dirigentes pidieron que no haya especulaciones sobre el caso y que actúe la justicia. “Pase lo que pase no hay hijos ni entenados, ley pareja no es rigurosa”.

La actualidad inmediata no podía estar ausente en las preguntas que ayer les hicieron al candidato a diputado y al jefe del bloque de la cámara baja de Cambiemos y el probable hallazgo de Maldonado surgió naturalmente. “No quiero hacer especulaciones con un tema tan sensible” contestó Benedetti quien agregó que “yo quisiera que Maldonado aparezca con vida”. Apuntó al “exacerbado manejo político” pero destacó que “el gobierno ha puesto todas las herramientas de la justicia para que pueda avanzar”.

Pidió que el caso se esclarezca cuando antes “como así también de todos los desparecidos que hay en este país”. En ese marco citó la visita que junto a los candidatos y al senador De Angeli hicieron a la localidad de San Jaime de la Frontera “y allí tienen, terriblemente, la desaparición de dos personas”, que nos han pedido una vez que termine el proceso electoral, que acompañemos para interesar a todos los niveles de gobierno, para que peudan avanzar en esto. Anhelamos un país donde no exista ni un desparecido”.

Ni especulación antes ni especulación ahora

Así encabezó Negri su respuesta antes de pedir “que hable el juez” apuntando al papel independiente que debe cumplir la justicia. “Hubo un tiempo en que se hizo mucha carroña con eso” remarcó y además de querer la aparición con vida recordó el caso de Julio López “que todavía no aparece”. “Es un carma que sigue a la Argentina, no es un problema de votos, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, cuando aparecen estas cosas en medio de una campaña, producen más dolor y a veces produce indignación. De cualquier forma, hemos sido muy claros, acá no hay hijos ni entenados, pase lo que pase, sea quien sea, de donde venga, acá ley pareja no es rigurosa”.