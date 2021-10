Benedetti y Larreta dialogaron de un asunto larroquense y ¿algo más?

El dirigente radical difundió una foto junto al aspirante a la presidencia de la Nación por el PRO. Informó que hablaron del “desafío” de construir un gobierno de coalición “tanto en Entre Ríos como en la Argentina”. Pero aclaró que (por ahora) no es su candidato a presidente y que comulga con la idea de un candidato radical. “Necesitamos tener una coalición de gobierno, no sólo electoral y legislativa como la que tuvimos”, subrayó.

El martes a la tarde, Atilio Benedetti posteó una foto junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El texto que la acompaña lo acerca a un apoyo al postulante a la presidencia de la Nación: “Conversamos sobre el enorme desafío que tenemos de cara al 2023: hacer realidad la construcción de un gobierno de coalición, tanto en Entre Ríos como en la Argentina”, escribió el propio Benedetti en las redes sociales.

Sin embargo, cuando Página Política lo consultó al respecto, buscó quitarle peso político a la foto. “Tenía una conversación pendiente que tiene que ver con un interés larroqueño. En Puerto Madero está puesta por ley una plazoleta muy linda que da a la zona del hotel Hilton que se denomina María Esther de Miguel, la reconocida escritora oriunda de Larroque. Pretendo que se le dé mayor visibilidad”, contó.

“Naturalmente, aprovechamos para repasar logros presentes (las PASO) y compromisos futuros”, acotó.

Benedetti le planteó a Larreta la necesidad de “corregir los errores de Cambiemos en el gobierno y de darle mecanismos de funcionamiento mucho más razonables a la coalición”. También de “valorar el mecanismo de la selección de candidatos que fue un ejemplo. Más allá de que no me fue favorable, hemos dado un paso cualitativo importante para no volver a tener los errores que tuvimos”.

“Hablamos de que las candidaturas para 2023 se resuelvan de la manera más institucional posible. Si se leyó como un apoyo de mi parte, no es eso lo que quise expresar”, aclaró.

-¿Quién es tu candidato a presidente?

-Bueno… vamos de a poco.

-¿Pero creés que el próximo candidato a presidente de JxC tiene que ser radical?

-Creo que tiene que ser quien esté en mejores condiciones; quien en su momento mejor exprese y sintonice. Pero es muy prematuro. Hoy es futurología.

Radicalismo

Benedetti, que es la figura más conocida de la corriente Arturo Illia (la línea interna que dominó en la UCR entrerriana de la última década) no fue parte de una reunión que, tras las PASO, juntó a importantes dirigentes nacionales de la UCR en la Casa de Corrientes en Buenos Aires y en la que surgió, como saldo, que los radicales le darán la interna a Larreta por la candidatura presidencial.

El diputado entrerriano estaba esos días de vacaciones y por eso no asistió. En cambio, fueron de la partida el candidato a diputado Pedro Galimberti, que lo enfrentó en la reciente interna, el diputado provincial Gustavo Cusinato, un histórico de la corriente Illia, que cuestionó a Benedetti por su asociación con Frigerio.

“Yo estaba invitado a esa reunión”, aclara ahora Benedetti. “Comparto lo que allí se dijo, porque además participo de ese espacio. Me parece bien que estemos en esa idea. Después veremos. Es tan importante tener candidatos como tener mecanismos de resolución de políticas, que fue de lo que careció el gobierno de (Mauricio) Macri. Necesitamos tener una coalición de gobierno, no sólo electoral y legislativa como la que tuvimos”, insiste.

Benedetti es uno de los cuarto delegados entrerrianos al Comité Nacional de la UCR que, luego de las elecciones, deberá votar por el sucesor de Alfredo Cornejo al frente de la UCR nacional. En esa disputa están anotados Gerardo Morales y Martín Lousteau.

-¿Cuál es tu candidato para el partido?

-Estamos en conversaciones, a sesenta días de la renovación y, como corresponde, tenemos primero que hablar entre los representantes de la provincia.

-El apoyo a Frigerio generó diferencias dentro de la corriente Illia ¿Se puede decir que el grupo se reformula y cambia de nombre?

-Es un tema de segundo orden a resolver luego de la elección del 14 de noviembre. Está claro que hay una dirigencia muy importante de distintos sectores que nos dimos cita en Villa Elisa luego de las PASO y que hemos quedado con el compromiso de volver a reunirnos a futuro y con qué nombre, que sería lo de menos.

-¿Cómo ves a la UCR para el 14 de noviembre?

-El radicalismo está aceptando el resultado de la expresión popular y se está encolumnando decididamente a trabajar para sostener y mejorar el resultado que obtuvimos. Cada uno con su mirada diferente de cara a 2023, en algunos lugares con mayor facilidad, en otros con mayor dificultad, el radicalismo todo está dentro de Juntos por Entre Ríos.

Sin Frigerio

Benedetti, que quedó quinto en la lista de diputados, tiene agendada para este miércoles, a las 18.30, una actividad de campaña en la sede central de la UCR de Entre Ríos, en Paraná, que compartirá con Marcela Antola y Pedro Galimberti, segundo y tercer lugar de la lista de JxER. Será un acto puramente radical, sin Frigerio, que encabeza la lista.