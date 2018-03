Bertinetti Servicios Sociales reinauguró su sala en el Centro de Jubilados

La empresa fúnebre y de traslados reabrió su sala 3 luego de trabajos de remodelación con los que se le realizaron cambios estéticos y funcionales en las estructuras interna y externa. Planifica hacer lo mismo con las salas 1 y 2.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

No importa donde ni como, un emprendedor siempre se las arregla para mejorar su espacio de trabajo, lo que produce o el servicio que presta. Convengamos que en materia de servicios fúnebres, en una primera mirada, no es fácil agregar valor a lo que puede ofrecerse. Bastaría con ser puntual, ordenado, eficiente y no mucho más, y menos donde no hay competencia. Pero Damián Bertinetti es de agregarle valor a lo que hace y encuentra en su socio, la familia Londra, el respaldo para pensar y ejecutar.

Haber remodelado la sala que desde hace unos cinco años alquila al Centro de Jubilados en calle Faustino Suárez es un ejemplo de eso. Allí los cambios son notables: nuevas aberturas, espacios optimizados, nuevos accesorios, asientos, colores, cambios en el techo de la galería de acceso, dos acondicionadores de aire frío/calor y una mejora en el sector de baños y cocina, le dan a ese lugar un aspecto renovado y mucho más cómodo. Todo está pensado y forma parte de un ambiente que, por lo menos, intenta aliviar los momentos de dolor emocional para los que hacen uso de el.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La reinauguración conto con la bendición del Padre Heraldo Reverdito. Allí quedó nuevamente habilitada la sala Nº 3.

En un par de meses, comenzará a intervenir sobre la sala 1 y 2, también sobre calle Suárez, con el mismo fin de mejorar el servicio y, por ejemplo, darle uso al espacio al aire libre de un patio interno que aun no ha podido utilizar.

Las novedades de mediano plazo no terminan allí, sino que en la medida que se de la ocasión y los deudos del fallecido asuman otra manera de manejar la urgencia entre el momento del deceso y el comienzo del sepelio, Bertinetti Servicios Sociales podrá poner en práctica algo sobre lo que se ha venido capacitando: la tanatopraxia, una práctica con el que no solo introduce aspectos cosméticos al fallecido, sino que puede extender el tiempo en que el cuerpo puede pemanecer intacto.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Esa preservación puede ser útil en casos especiales, por ejemplo, con familiares que quieran llegar a tiempo al último adiós y que deban viajar por varias horas. “Eso vuelve el aspecto de una persona un paso atrás al momento en que murió” y quizá ayude a sus seres queridos a pasar el momento del sepelio un poco mejor” comenta Bertinetti.

La tanatopraxia es un proceso que se utiliza habitualmente en regiones del país donde por tradición, los velorios son mucho más extensos de lo que uno puede considerar habitual, y donde las condiciones de temperatura y humedad pueden complicar las cosas.

Reimpulso al proyecto Gualeguay

Hace un par de años que la empresa sondea a la vecina ciudad como uno de los lugares para expandir sus servicios. Sin embargo, por diferentes motivos, ese proyecto entró en una fase de poco desarrollo y los acuerdos generados con otra prestadora habían dejado de avanzar.

Pero ahora Damián Bertinetti asumió la conducción del proyecto y relanzó el emprendimiento realizando una campaña de socios que ha logrado mejorar la perspectiva de mediano plazo. Así es que se anima a agregar valor a la sala con algunas innovaciones que llamarán la atención y que se conocerán cuando termine las remodelaciones que ha encarado.