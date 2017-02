Betina Hilt: “los laureles son de todos pero sobre todo de los que padecen la ruta”

Otra vez emocionada, como cuando se supo del llamado a licitación, la presidente de la junta de gobierno de Irazusta expresó sus sensaciones en el primero de los grandes momentos que vivió hasta que la ruta esté pavimentada.

Después de la digestión que tuvo que hacer cuando ceremonial trasladó la apertura de sobres de Villa Eleonora a Larroque, Betina Hilt procesó el trago amargo y fue protagonista, dentro del escaso puñado de personas que llegó desde Irazusta, en la ceremonia de la sala Paoli.

Ayer la emoción volvió a traicionarla y se quebró mientras escuchaba a Gustavo Bordet hablar del sueño que por fin comienza a plasmarse. Para Irazusta el asfaltado que el gobierno de Urribarri hizo entre Parerea y Urdinarrain fue un buen antecedente, pero es ahora cuando ven claramente que el aislamiento va en camino a cortarse y ya comienzan a imaginarse una realidad muy distinta, desde los simples hechos más elementales que hacen a la felicidad individual o familiar, hasta los proyectos colectivos que aportarán cambios estructurales a la calidad de vida de la comunidad.

Por eso Betina Hilt no tiene palabras para descirbir todo lo que siente en su nombre y en el de los vecinos. “Esto es parte de nuestra vida, uno ama donde vive ahí donde uno ha formado la familia y donde quiere trascender porque sabemos que es nuestro lugar. La ruta significa que yo toda mi vida voy a poder vivir en Irazusta, yo y todas las familias que viven en Irazusta”.

Ahora no solo celebra la apertura de sobres sino la certeza que el próximo paso administrativo de importancia será a 15 kilómetros de Larroque. Comentó que tiene la palabra del gobernador para que el contrato de obra con la empresa adjudicataria se realizará en Irazusta.

Pensando en el futuro de mediano plazo Hilt sostuvo que “imagino a Irazusta en la misma condición de todas las ciudades de todas la provincias del país, no es mentira que en Irazusta cuando llueve un milímetro no podés salir, no podés ir al médico, no podés ir al banco”. Valoró la tarea previa realizada por el gobierno de Urribarri al señalar que “ya tenemos una primera parte, entre Uridnarrain – Parera concretada por la gestión 2011-2015, y vamos por estos 30 km que forma parte de un compromiso de gobierno”.

Apoyada en las palabras que publicó en la red social donde expresó su dolor por no poder realizar la apertura de sobres en su lugar en el mundo remarcó que “los laureles son de todos pero sobre todas las cosas de quienes sufrimos, de quienes padecieron no poder salir o no poder cumplir obligaciones mínimas. Los laureles son de este gobierno y sobre todo de la gente”