Betina Hilt se refirió a la ruta 51 y al clima de campaña

La presidente de la Comuna de Irazusta puntualizó el avance de obra del asfaltado y las tareas de mantenimiento en el tramo de tierra. Reconoció que vence el plazo de ejecución y que faltan varios kilómetros y se solidarizó con los que sufren la demora.

En su cuenta de facebook y luego de las declaraciones de Jaime Benedetti en Periódico Acción criticando el lento avance del asfaltado, Betina Hilt hizo mención a los trabajos que el gobierno provincial llevan adelante en la ruta provincial 51, obras que de acuerdo a los pliegos de licitación debería haber concluido durante el mes de mayo.

Claramente el clima ha sido un elemento importante que ha interferido con el objetivo planteado en la firma del contrato entre Hornus y el estado entrerriano en mayo de 2017, aunque también ha trascendido varias veces el malestar de Bordet con la empresa de Basavilbaso por el lento avance.

La presidente comunal comentó que “junto al Ingeniero Emilio Basso, -Inspector de la obra recorrimos los 27 km de extensión de la misma”.

En la red social señaló que “es innegable para quienes conocemos la zona, que el tramo Irazusta a Parera esta feo, aún más el aislamiento que se sigue dando en días de lluvia desde el tramo “segundo puente” hasta y pasando “San Felipe”.

Luego agregó: “Como no vas a sentir empatía con quienes diariamente deben transitarla ya que es la vía de transporte de su producción, con los alumnos de zonas rurales que se educan en Irazusta, con los vecinos de Colonia Staubert que deben salir y no con “fines de paseo”; no es solo empatía es responsabilidad, compromiso y muchas veces tristeza por los vecinos y el mal estar para ellos generado”.

Tomando posición dentro del clima de campaña opinó: “¡Vaya si sigue siendo motivo de campaña política, principalmente para la oposición al Gobierno Provincial en el Departamento Gualeguaychú! Como vecina, y nacida en Irazusta, las notas de diario o radio ya no más, a los vecinos que la sufren diariamente no le trae NINGUNA SOLUCIÓN!” Asumiendo su responsabilidad “como Presidente Comunal de Irazusta” propuso “conocer la obra, recorrerla e interpretarla; mi afiliación al Gobierno Provincial no me impide reconocer errores o siendo más clara “que llega el plazo de finalización de obra” y a ésta le faltan varios kilómetros”. También dio detalles del avance de obra e indicó que “cuando se informa sobre porcentaje de obra se hace referencia a los 42 km. desde Larroque a Urdinarrain”

De Larroque a Irazusta 12 km.

De Irazusta a Parera 15 km.

De Parera a Urdinarrain 15 km. (Ejecutado Periodo 2013 a 2015);

24 km ya están ejecutados. Mantenimiento y preasfaltado

La dirigente informó que “se estuvieron haciendo trabajos de mantenimiento en el tramo Irazusta a Parera para dar transitabilidad, que seguramente con la próxima lluvia van a desaparecer, pues ahí estaremos nuevamente reclamando”. Sobre el tramo Larroque a Irazusta, dijo que “se han pavimentado 8 km., los 4 km. restantes ya están con base calcárea próximas a ser asfaltadas, con las obras hidráulicas hasta el “galpón de Benedetti” concluidas (alcantarillas transversales y laterales); trabajando en simultáneo sobre las obras de acceso a Irazusta (modificación de obra original) y urbanización de Irazusta. Hacia Parera, expresó que “se abrió un nuevo frente de trabajo por parte de la Empresa Hornus, en los últimos 5 km. de la obra, donde ya se ejecutaron las obras hidráulicas (alcantarillas) y se esta trabajando en base, terraplenes y movimiento de suelo”. Finalmente reflexionó que “son épocas de “campañas”, nuestra campaña es esta, la verdad, el compromiso, la empatía con la gente, la continua comunicación con ellos, el reconocimiento de lo que falta, el compromiso humano y político del Gobernador Bordet por la Ruta 51, de terminar esta obra de la mejor manera y de una vez por todas”