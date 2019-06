“Bordet no acepta debatir para evitar que quede expuesta su mala gestión”, sostuvo Benedetti

Lo dijo el candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, quien este martes estuvo recorriendo las ciudades de Basavilbaso y Rosario del Tala. “La provincia que yo y muchos entrerrianos quieren no se parece nada a esta, que está estancada”, sostuvo. Por su parte Frigerio, que acompañó al candidato, instó a “dejar atrás estos 16 años de un signo político que no pudo resolver los problemas de la gente”.

En su paso por la ciudad de Basavilbaso, Benedetti lamentó la falta de respuesta del gobernador Gustavo Bordet a su pedido para debatir públicamente y de cara a la sociedad cuáles son los problemas de la provincia, qué se ha hecho hasta ahora para resolverlos y qué propuestas tiene cada opción electoral.

“Bordet no acepta debatir y tira la pelota afuera porque no quiere poner en discusión su mala gestión, no quiere que quede expuesta”, aseveró Benedetti.

“Fue el propio gobernador quien decidió adelantar los comicios en la provincia justamente para debatir los temas que incumben a los entrerrianos, por lo que hubiese sido interesante poner sobre la mesa el perfil de provincia que quiere cada fuerza política”, manifestó luego Benedetti.

“La provincia que yo y que muchos entrerrianos quieren no se parece nada a esta, que está estancada. Apostamos a construir una Entre Ríos que despliegue todo su potencial de desarrollo, que genere las condiciones para que cada emprendedor y cada empresario decida invertir acá, que no expulse a los entrerrianos, que los cobije y les brinde los mejores servicios. En fin, una provincia en la que todos estemos orgullosos de vivir”, expresó.

En este sentido, aseveró que “el domingo 9 se ponen a consideración dos modelos de provincia: el que representan aquellos que en estos 16 años no pudieron resolver los problemas de los entrerrianos y nosotros, Cambiemos, que tenemos todo por hacer”.

Por su parte, el ministro Rogelio Frigerio coincidió con Benedetti en que los servicios básicos que el gobierno provincial debe brindar a los entrerrianos dejan mucho que desear: “Salud, educación, obras públicas, seguridad. Creo que ningún vecino está conforme. Y encima nunca pudieron definir un proyecto de desarrollo para Entre Ríos”.

Fue por ello que instó a los entrerrianos a votar a Benedetti, que “tiene propuestas, plan y un equipo de gente preparado para sacar a la provincia de esta meseta”.

Más tarde destacó las obras que el gobierno nacional realizó y ejecuta en la provincia y en todo el país: “En cada junta de gobierno o municipio de la provincia hay una obra de Nación que le está cambiando la vida a la gente”, resaltó.

“Esto para nosotros es un orgullo y para el país una novedad, ya que antes si no se pertenecía al mismo signo político que el gobierno nacional las obras no aparecían”, señaló.

Fue en este marco que hizo hincapié en que “Argentina es un país cada vez más federal” y destacó: “Hacemos lo que tenemos que hacer: manejar con eficiencia los recursos de todos los contribuyentes para realizar obras que mejoren la vida de los entrerrianos y los argentinos”.

Cabe destacar que Benedetti, Frigerio y el candidato a vicegobernador Gustavo Hein recorrieron el Punto Digital y diversas obras de Basavilbaso. Luego se trasladaron a Rosario del Tala, donde mantuvieron reuniones con vecinos, militantes y candidatos