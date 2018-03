Bordet prometió el “máximo esfuerzo” para recomponer el salario docente

“Entendemos las medidas de fuerza, y lo que quieren ganar con la recomposición salarial, pero en las escuelas privadas, hoy hay clases y en las públicas no. Esta brecha no puede seguir porque la educación es para todos”, sentenció.

Desde el primer día de gestión trabajamos para la excelencia en la educación, y para eso trabajamos articuladamente con intendentes y legisladores, y también con los docentes, a quienes respetamos y valoramos el esfuerzo que hacen al frente del aula”, destacó el gobernador Gustavo Bordet al dejar inaugurado este lunes, el inicio del ciclo lectivo 2018. Lo hizo en el nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 2 Juan Hipólito Vieytes de la localidad de Aranguren.

En ese marco, reiteró su “vocación para encontrar una solución que acompañe el incremento del salario con el deterioro que sufre el mismo por los efectos de la inflación” y se comprometió a realizar el “máximo esfuerzo” para lograr “una recomposición salarial acorde a los tiempos que nos tocan vivir y que permita tener a nuestros chicos en las escuelas”.

Es que Agmer, el sindicato que nuclea a la mayoría de los docentes entrerrianos, adhirió a los paros definidos por Ctera para los días 5, 6 y 8 de marzo, en el marco del reclamo por la apertura de la paritaria nacional docente, y el rechazo a la oferta salarial realizada por el Ejecutivo entrerriano en la paritaria provincial.

“Entendemos las medidas de fuerza, y lo que quieren ganar con la recomposición salarial, pero eso es injusto, porque en las escuelas privadas de la provincia de Entre Ríos, hoy hay clases y en las públicas no. No puede ser que haya alumnos que tengan clases y otros que no. Esta brecha no puede seguir porque la educación es para todos”, sentenció.

Por su parte, el intendente Eduardo Tessore y la rectora de la escuela, Fabiana Zapata, agradecieron la presencia del mandatario provincial e hicieron un repaso por el proceso que implicó la construcción del nuevo edificio escolar.



Sobre el paro de mujeres

En la oportunidad, el gobernador resaltó las acciones llevadas adelante durante su gestión por la igualdad de género y calificó de “excesivo” al paro de mujeres convocado para este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“No se homenajea a las mujeres haciendo un paro. El mejor homenaje es trabajar, educar a nuestros hijos”, argumentó y llamó “al dialogo y la reflexión” respecto al #8M.