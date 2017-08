Bordet: “Se redujo el déficit porque hicimos un trabajo sostenido y ordenado”

El gobernador Gustavo Bordet aseguró que en el último año el déficit fiscal de la provincia se redujo en un 50%. “Tenemos que seguir trabajando en ese camino, haciendo esfuerzos importantes”

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, estuvo en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce TV, y dialogó sobre diversos temas vinculados a la actualidad de la provincia.

En ese sentido, aseguró que se siente muy bien y que está consolidando la gestión: buscando poner en orden los números de la provincia, gestionando obra pública y recorriendo el territorio provincial.

“Sabíamos que el desafío de gobernar Entre Ríos era difícil, pero estamos conformes. Venimos trabajando, cumpliendo etapas, fijándonos nuevas metas y haciéndolo con energía, entusiasmo, en el convencimiento de que se puede transformar la provincia”, explicó. La clave está, según señaló en “conformar buenos equipos, hacer cambios cuando es necesario hacerlos y contar con el apoyo familiar, que es muy importante para sostener el ritmo, el motor todos los días”.

Aseguró que los dos principales desafíos que se propuso fueron pagar los sueldos antes del 10 de cada mes y reducir el déficit fiscal. Al respecto, dijo que “queríamos darle la certeza y seguridad a los empleados sobre un cronograma de pagos que vaya acorde y de acuerdo a lo que la ley nos indica, establece y determina”.

Sobre el déficit fiscal, indicó que “el año pasado tuvimos un déficit considerable y trabajamos duramente para poder reducirlo. Nosotros, en el acumulado de 20 meses de gestión, tenemos una reducción del 50%. Pero nos queda también otro tanto de déficit acumulado, lo cual nos indica que tenemos que seguir trabajando en ese camino. Probablemente nos lleve toda la gestión, pero creo que vamos encaminados. Esto significa hacer esfuerzos importantes: reducir lo que tiene que ver con gastos superfluos, tener un control de caja permanente, chequear los pagos que se realizan. Controlo personalmente cada uno de los gastos que se efectúan. Aunque parezca chico y no se vea en el volumen, esto sirve para ordenar”.

“No despedimos gente pero también hay que aclarar que no tomamos a absolutamente a nadie, porque hemos congelado la vacante que había en la provincia. En la planta de personal se venía creciendo a un 3% interanual y en el último año solo creció un 1,2%: policías, maestros, agentes sanitarios; servicios en los que se necesitaba más personal”, agregó.

Expresó que se controlaron gastos en horas extras, viáticos, combustible. Incorporaron también un sistema de control que les permite “que el dinero no se vaya para otro lado y poder defender lo que cada contribuyente entrerriano paga”.

En cuanto a las elecciones legislativas de este año, dijo que “la tarea más importante que teníamos desde lo partidario era unir nuestro espacio político. Me comprometí a buscar consensos y a generar una lista que contemple los acuerdos más amplios. Quienes no estuvieron acuerdo con ello pudieron presentar su lista. Garantizamos la plena participación, todo el mundo debe expresarse. Sostenemos que necesitamos a diputados que defiendan la estrategia que nuestra gestión tiene, que la provincia tiene en el Congreso Nacional, es clave”.

Sobre los candidatos de la lista “Somos Entre Ríos”, dijo que “recorrí la provincia, hablé con referentes, dirigentes y demás. Primero elegí a los candidatos por lo que representa su trayectoria. Juan José Bahillo fue intendente de Gualeguaychú por ocho años y tuvo una excelente gestión, tiene toda la solvencia para encabeza la lista. Mayda Cresto, con el Instituto Becario, recorrió toda la provincia desde hace muchísimo tiempo y representa lo que las mujeres entrerrianas toman como desafío. Tavi Zavallo fue legislador nacional y es una persona con compromiso. Carolina Galliard es actualmente diputada. Claudia Gieco fue intendenta de Diamante, es una mujer comprometida. Es una lista de hombres y mujeres que interpretan lo que la provincia necesita”.

Mientras recorre la provincia, asegura que “hay que tener la capacidad de escuchar, interpretar y resolver los problemas. La gente nos pide garantizar la fuente de trabajo, el acceso a una buena educación, un sistema socio-sanitario eficaz y obras importantes para la calidad de vida”.

Destacó que el diálogo con el gobierno nacional “es muy bueno, hay una relación política muy madura. Cada uno defiende sus convicciones pero hay que ponerse de acuerdo. Si no logramos tener acuerdos básicos y mínimos no podemos hacer lo que se necesita. Estoy dispuesto y escuchar todas las reformas necesarias, pero nunca que los trabajadores sean variables de ajuste. Cuando eso ha pasado en el país nos fue muy mal”.

Respecto a los errores en las liquidaciones de los sueldos docentes, explicó que “la liquidación de sueldos no está tercerizada en Entre Ríos. Acá había una firma que se llama Lemon Data que tenía un contrato hasta el 31 de octubre, venció el contrato y no lo renovamos ni licitamos. Desmiento categóricamente una privatización. No hay errores en las liquidaciones, lo que hay es un régimen de suplencias que depende de la fecha que se carga se computa. Cuando no se llega a tiempo después se liquida por planilla complementaria. Si alguna vez se produce algún error por complementaria se paga. Nunca nos quedamos con algo que sea indebido”. Elonce.com