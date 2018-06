Brian Bustos se recupera de la fractura de cráneo que padeció en la liga rosarina

El arquero de la reserva de Newell’s recibió un golpe en la cabeza durante un encuentro del torneo local rosarino atajando para el equipo de primera. Le diagnosticaron fractura en seno frontal y en pared post de órbita.

Fue un verdadero susto lo que se llevó el ex arquero de Central Larroque que desde el año 2015 se incorporó al club rosarino. Describió que en el partido que jugó el 20 de junio pasado, en una jugada “fue una pelota que fui a buscar abajo junto con el delantero, llegué yo primero pero después sufrí la patada o rodillazo, la verdad que no se bien”. Detalló que “en el seno frontal tengo una fractura y hundimiento de cráneo. Quedé tirado ahí, estuve muy mareado, me dolía mucho la cabeza pero no llegué a perder el conocimiento”.

También comentó que producto del golpe y la fractura tuvo vómitos y que una vez que le hicieron los estudios en un sanatorio pudieron constatar las fracturas que sufrió. Respecto de la recuperación, indicó que sobre las fracturas no es necesario que deba recurrir a una intervención quirúrgica “porque sueldan solas”.

Brian, que desde el año pasado forma parte de la plantilla profesional del club, expresó que el problema que tuvo le impidió al menos por ahora, se parte del grupo de arqueros que entrena con la primera división. Durante esta semana seguirá sin actividad física y la que viene comenzará a trotar sin ejercicios de arquero para evitar pelotazos.

Al final de la charla que esta mañana tuvo en Latidos FM agradeció el apoyo de la gente del club, de familiares y amigos que lo visitaron y le enviaron mensajes.