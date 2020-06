Cabaña Ovina Don Alberto, un sello de excelencia genética en el sur entrerriano

Con el larroquense Daniel Aguilar, Campo en Acción llegó a la Cabaña Ovina Don Alberto ubicada en la localidad de Irazusta. Allí conversó con su titular Matías Márquez sobre la apuesta y el desarrollo de la raza Hampshire en Entre Ríos.

En la entrevista, Matías Marquez comentó lo siguiente:

Don Alberto inició en el año 99 así que cumplímos 21 años ya. Cuando llegue acá compré unas ovejas y como mi abuelo me decía que la cara negra era buena carne compre unas 10. Ese mismo año en la Exposición Rural de Gualeguay vi las de Pedigree y me entusiasmé. Así arranqué, ese mismo año me inscribí como criador de Pedigree en la Sociedad Rural Argentina.

En la actualidad estoy tratando de repoblar la majada, en esta superficie de 8 hectáreas estoy manejando entre 60/70 madres todas puras de Pedigree con la idea de llegar a unas 100. La idea es tener las madres todo el año a campo.

Manejo nutricional y bienestar animal

En cuanto manejo nutricional es en general tener la madre a campo, el servicio a campo y a partir del destete del cordero va el suplemento. Lo que va a Palermo va con una suplementación muy buena, lo que va a una Nacional tiene un poquito menos pero buena y lo que va una regional tiene una suplementación más chica. Esto tiene que ver porque en una expo regional no son los mismo que una Nacional o la Expo de Palermo donde tenemos que mostrar lo que es un animal bien preparado.

Dentro de lo que a bienestar animal concierne, nosotros trabajamos en función que el animal este lo mas cómodo posible, si el cordero no nace al pie de la madre y anda no conoce el mio mio para dar un ejemplo. La rusticidad de andar en el frio, la helada, la lluvia o el calor no es lo mismo que andar bajo un galpón todo el año, enfatizó Marquez.

La experiencia de 2018

Eso fue un golpe muy fuerte, después de tantos años de selección en 2018 perdí la mitad del plantel en un ataque de perros. Alrededor de 32/33 ovejas eso significa una pérdida económica muy grande, casi incalculable porque perdí buenos animales, la mitad de una empresa, recordó.

La apuesta genética

Desde el inicio compre lo que me daba el bolsillo, compre pocas ovejas y fui dejando todas las crías que podía. Durante varios años no vendí ovejas, cuando llegué a un cierto número empecé a seleccionar y me dio resultado.

Si bien hace muchos años que estoy en “la provincial” tengo muchos Grandes Campeones de antes de ir a Palermo. Vendí varias veces padres de cabaña.

Con el paso del tiempo fui buscando una línea que no perdiera lo carnicero y que fuera bastante definida en la pureza racial. Hoy me conocen bastante por el sello racial, de hecho la posibilidad que tuve de exportar a Brasil me eligieron por la pureza y el sello racial, sentenció con orgullo el productor.

Manejo sanitario

En lo sanitario tengo bastante problema de parásitos porque la superficie es chica y cargada de animales, comentó Márquez, trato de potrerizar y voy a hacer más potreros para que me permita rotar y dejar las parcelas descansar el tiempo necesario para que el parasito desaparezca, esa es una práctica de control natural, en cuanto al control artificial tenemos que darle mucho antiparasitarios que es lo más complicado. Después la vacunación normal.

Relaciones con criadores de otros países

Afortunadamente tengo mucha relación con Uruguay, criadores de Paraguay hemos compartido Palermo o en la nacional e inclusive Colombia. Y con productores de Brasil en el momento que llegaron a visitarme me quedaban pocos animales, por suerte tenía un borrego bueno y dos borregas que se fueron para allá.

El año pasado me pasó que no llegué con lo mejor a Palermo porque tuve un cliente que antes de llegar a la expo me compró lo más fuerte que tenía, algo que puede ser normal en una cabaña chica.

“Hay mucho interés, la verdad se están abriendo muchos mercados, el día que se pueda cumplir con los protocolos se va a vender tranquilamente”- concluyó el cabañero.

Cucardas obtenidas – Año 2014 Primer Premio tercer mejor diente de leche y premio estimulo – Año 2014 Primer Premio tercer mejor diente de leche y premio estimulo – Año 2016 Segundo Premio categoría dos dientes – Año 2017 Segundo Premio diente de leche. Premio mejor cabeza sin distinción de sexo. Premio mejor tren posterior. Premio mejor área de ojo de bife por ecografía. Premio mejor conjunto de hembras – Año 2018 Primer Premio campeón oveja Tercer mejor hembra de la raza Tercer mejor dos dientes Tercer mejor macho de la raza De los tres machos que se llevaron fueron dos Primeros Premios y un Segundo Premio. Uno el tercer mejor macho de la raza y otro la Mejor Cabeza sin distinción de sexo. – Año 2019 Primer Premio Campeona oveja con cría Premio Mejor Area de ojo de bife por ecografía