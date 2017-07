Candidatos del P.J. criticaron el “avasallamiento del gobierno a las conquistas federales”

Los candidatos a diputados por la lista “Somos Entre Ríos”, Juan José Bahillo y Gustavo Zavallo analizaron el escenario político y social a un mes de las primarias y cuestionaron los recortes a programas sociales. “Tenemos permanente contacto con la gente, y todos los días nos manifiestan sus preocupaciones por la gravedad de la situación que se vive y por el horizonte cada vez más oscuro que se avizora” comentó Bahillo.





“Si digo que es una sorpresa no es así, pero también es cierto que en aquella oportunidad no tenía la más mínima idea de que podía ser candidato a diputado nacional. Esto es producto de un trabajo del gobernador Bordet y su rol como presidente del partido, fijando una estrategia electoral para este año, y conformar un frente electoral con el mayor consenso posible.

Pensando fuertemente en Entre Ríos, en una propuesta que se traduzca en e proyectos e iniciativas legislativas que mejoren la provincia desde sus distintos aspectos. Es una propuesta mirando a Entre Ríos, llevarla a la nación”. Expresó Bahíllo al sitio Sin Mordaza, sobre las consultas de una posible candidatura que se le hicieron en entrevistas anteriores.

“Creo que hay una madurez política en general en la provincia y también en el peronismo. Tengamos en cuenta que venimos de un proceso que no nos fue del todo bien., Tenemos que hacer una honesta autocrítica. Entonces hacía falta una etapa de reflexión y aprender de errores que hayamos cometido. Y en este punto se trabajó para esta lista que contiene fuertes expresiones del peronismo. Más allá de eso hay otras nueve listas que entendieron que esta no los representa. Creo que es un cambio importante con respecto a actitudes anteriores, se abrió el juego en la interna. El que no se sienta representado por esta lista tiene nueve alternativas en las PASO”. Manifestó.

Por su parte, Zavallo dijo: “Lo primero es la característica del gobernador Bordet, que se permite nutrirse de muchas voces y los diferentes matices que tiene el peronismo. También influye estas políticas equivocadas del gobierno nacional que fundamentalmente hacen daño a los sectores más vulnerables que desde el peronismo siempre queremos representar, y a la madurez de toda la dirigencia que entiende que por sobre las pertenencias de una candidatura nacional está la pertenencia a nuestra provincia.

Venimos de Entre Ríos que tiene una rica historia en luchas federales, y sentimos que hay un avasallamiento permanente con las políticas del gobierno de Macri a las conquistas federales, y que después de octubre puede ser aun peor. Esto nos lleva a construir este frente que respeta matices que tiene una sana convivencia pero también tiene una coincidencia de que con este camino que ha tomado el gobierno nacional se daña a los sectores más desprotegidos que son quienes los que mejor necesitan del rol del Estado”.

A esto, Bahíllo agregó: “Pasa que nosotros como militantes políticos tenemos permanente contacto con la gente, y todos los días nos manifiestan sus preocupaciones por la gravedad de la situación que se vive y por el horizonte cada vez más oscuro que se avizora. Esto facilita las cosas. Hemos dejado de lado discusiones que son más de los dirigentes. Me parece que interpretamos una lista de un gobernador que va a plantear al gobierno nacional una fuerte defensa con mucha firmeza de las cosas que creemos se deben modificar, y también con la suficiente grandeza de cuando haya cuestiones beneficiosas para la provincia las vamos a acompañar en ese sentido”.

Consultado por cómo se plantea la campaña política, Gustavo Zavallo dijo: “Nos gustaría que la campaña sea como se define, una campaña política donde debatamos ideas proyectos, y en el marco de esa discusión la gente confíe en proyectos y genere confianza con los dirigentes, a partir de ahí se genera el voto. Ojalá debatamos en esa línea. Hay gente que piensa que todo vale en política con tal de ganar, nosotros no somos así. Pero fundamentalmente discutir propuestas debería ser el eje central”.

Por otro lado, Bahillo hizo referencia al trabajo que debería llevarse a cabo en el congreso nacional: “Creo que lo que debe estar en debate en el congreso de la nación son los temas que nos plantean los vecinos. Aumentos de precios en los que son los productos de la canasta básica, para esto hay ideas de aminorar la carga impositiva. Tenemos que pelear también para que no haya un avasallamiento a políticas diseñadas para fortalecer los gobiernos provinciales y que esto fortalezca los gobiernos municipales.

Hoy vemos con preocupación que muchos de estos programas no están llegando como deben ser. También hemos visto ideas donde algunos piensan que el recorte del gasto debe ser en términos de inversión educativa. Me parece que acá se requiere de una reforma tributaria a la inversa de lo que está sucediendo. Donde se ponga el eje en los sectores a los que mejor le va”.

Fuente: SM