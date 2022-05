Carbó: Romero habló del nuevo colegio y de los proyectos que incluyen a Alarcón

El intendente de la vecina localidad consideró que el edificio para el nivel secundario, inaugurado la semana pasada, fue uno de los hechos más importantes en la historia y enumeró otras obras que proyecta con asistencia del estado provincial: más viviendas y el cementerio municipal. También señaló que se ocupará de la situación de los caminos de Alarcón y de la recategorización impositiva que afecta a las nuevas subdivisiones de esa zona.

«Enrique Carbó vio uno de sus días más importante en toda la historia de la localidad, fue un día de júbilo, de alegría de cosa concretada, porque veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en la concreción de la construcción del colegio secundario -que funcionaba junto con la escuela primaria- y hoy, gracias a Dios y al gobierno de la provincia de Entre Ríos, estamos en la presencia de una obra qué es magnífica, por la significación y por la estructura que tiene, para que los estudiantes este pueden estudiar cómodamente y en forma adecuada» remarcó Rodolfo Romero a Periódico Acción.

El presidente municipal remarcó que «para mí la educación es una cuestión de estado, motivo por el cual es la obra más importante que hemos realizado en la gestión y junto con la hora de del hospitalito, que inauguramos en 2021, y estamos asistiendo a una serie de realizaciones de prioridades que tiene la comunidad, y gracias a Dios nos está yendo bastante bien, porque en el mismo acto el señor gobernador inauguró 10 unidades habitacionales que le hacen muy bien a las familias de cargo y firmé un convenio con él para iniciación de una obra de 17 viviendas a construir en el mismo terreno y también de 19 viviendas a que se construirán con financiación del Estado nacional» enumeró.

Equipo

«Nada puede hacer un intendente solo» subrayó Romero y agregó que «cuando llegué a la que es mi segunda gestión, ahora en el año 2019, me propuse en virtud de que cronológicamente ya tengo 68 años, elaborar un equipo de jóvenes que realmente me han respondido y por eso, esto no es una construcción de Rodolfo Romero sino de una gestión de gobierno» afirmó.

Con respecto a las necesidades de Alarcón, que forma parte del ejido municipal de Carbó, comentó que «desde que nos hicimos cargo de este gobierno, estamos trabajando con Alarcón» y como ejemplo aludió a la inversión que hizo la provincia «que fue gestionada por nosotros, de los dos puentes sobre el arroyo Navarro y Galurzo, que estaban prácticamente obsoletos y ahora tienes dos modernas estructuras».

Respecto a los caminos de esa zona, reconoció que «no es el mejor estado en este momento, pero es fruto de las condiciones climáticas que estamos padeciendo desde hace dos meses». En ese sentido señaló que «estoy yendo al camino a ver cuáles son las zonas que más preocupan para hacer reposición y también limpiar las banquinas por el camino se está cerrando».

Alarcón: Viviendas, caminos e impuestos

En cuanto a proyectos de obra para Alarcón, Romero indicó que «tenía planificado hacer un barrio, para lo cual hice la tramitación ante el consejo de educación de la provincia, de un terreno, porque la escuela está asentada sobre seis hectáreas, para aceptar en ese lugar a las familias que tienen hijos que van a la escuela. Lo que pasa es que por cualquier circunstancia, frío, lluvia, no concurren a la escuela, entonces nosotros queríamos facilitar la llegada de esos niños que necesitan nutrirse y educarse. Aún no he podido lograrlo, pero sigo tramitando».

En relación a la nueva valuación impositiva que surgió a partir de la municipalización de Carbó, Romero opinó que este es un problema de la provincia. Todos lo que han hecho subdivisiones, creo que los han valuado como suburbanos» por lo que justificó el reclamo de los vecinos. «Nosotros hemos asistido hacía la legislatura, qué es la que tiene que reformar algún artículo de la ley para poder solucionar ese problema. Hablamos con el diputado del Departamento Gualeguaychú Leonardo Silva, y yo estaré yendo la semana que viene y trataré de hablar en la Cámara para ver cuál es el estado del plantéo que le realizamos junto con los vecinos de Alarcón». Para dejar claro las prioridades destacó que «Alarcón es Carbó, y nosotros le damos el mismo tratamiento que a nuestra localidad»

También se refirió al proyecto del cementerio municipal y puntualizó que «es una de nuestras próximas metas» y describió que «estamos terminando el pórtico de entrada al cementerio. Además informó que «el señor gobernador nos trajo un aporte y tenemos programada una inversión de cerca de 42 millones de pesos a través del programa Argentina Hace». Argumentó que «los vecinos quieren tener sus seres queridos en la localidad» y reconoció que es una obra costosa pero que «trabajaremos incesantemente en pos de conseguir la obra que es importante para la comunidad»