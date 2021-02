Central Larroque publicó la recomendaciones para los que vayan al Papi

La entidad roja publicó el protocolo que aplicará para ingresar y dentro del predio, en lo que será la edición 50 del Papi Fútbol. De acuerdo a la autorización actual acordada con el Comité de Emergencia, el cupo máximo de espectadores es de 250 personas.

La edición 49 del Papi Fútbo, el 29 de febrero pasado, terminó atravesada por las noticias de la pandemia en el mundo y el 3 de marzo se confirmó el primer caso en el país. Once meses después, con 1.952.744 casos confirmados hasta este jueves, el Papi Fútbol por fin retorna, pero atención que hay que hacer los deberes para que si todo marcha bien en Larroque y la región, las etapas finales puedan tener un cupo más amplio de asistentes respecto de las 250 personas que se permitirán como máximo.

Esa es una de las medidas más importantes a controlar por parte de los organizadores del tradicional evento en sus «Bodas de Oro» que estará otra vez cronometrado por el inmortal reloj «sobre mesa» que administrará el tiempo de los seis partidos previstos para el viernes.

Lo que sigue, son los puntos del protocolo a aplicar.

Cuestiones sanitarias a cumplir por el PUBLICO presente.

– Medición de temperatura en el ingreso

– Uso de tapabocas

– Mantenerse con su grupo fliar o con quienes concurrio (burbuja)

– respetar los lugares asignados en las tribunas (las mismas estaran marcadas y delimitadas)

– Evitar el aglomeramiento en los baños (max 2 personas)

– el expendió de cantina estará delimitado y marcado, cuidar las distancias y usar SI O SI tapabocas.

– Esta terminantemente prohibido compartir vaso, botella, mate, etc

El resto de las cuestiones son los protocolos vigentes para las canchas de fútbol 5 abiertas y diferentes eventos al aire libre.

– Máximo 250 personas una vez completado este numero, ingresaran personas dependiendo de la cantidad de espectadores que se retiren.

Si todos nos cuidamos y cumplimos estas normativas tendremos un gran Papi Fútbol en su edición Nº 50!!!

FECHA 01-VIERNES 05/02/2021

20:00 Hs. -Cat.07/08 : Litoral Medición Vs. Giagro

20:30 Hs -Cat.07/08 : Despensa Alemancitos Vs. Javest

21:00 Hs. -Cat. Vet «A»: Construcciones Ali Vs. Gimnasia

21:45 Hs. -Libres:Transporte FB Vs. Remiss Maxi Car

22:30 Hs. -Libres: Sanduba Vs. Regatas

23:15 Hs. -Libres: Segui Tu Paladar Vs. Kiosco Walter