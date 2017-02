Central volvió a perder pero sigue con chances de clasificar

Si gana los dos partidos que le quedan, ambos de local, podrá meterse entre los dos equipos con mejor puntaje del grupo. Ayer le faltó efectividad para sacar ventaja y en la última pelota del partido lo perdió.



“Qué lindo que es el futbol, pibe” dice Pablo Stecco en ESPN y aunque la frase para el rojo esta vez no es feliz, viene a pintar la emotiva resolución que ayer tuvo el choque con Ramsar, en el que el equipo de “Baso” celebró un triunfo que lo dejó como líder de grupo.

Es que Central no pudo convertir las muchas ocasiones que creó, algo parecido al partido con María Auxiliadora -que terminó ganando- ayer no pudo sacar ventaja del jugador de más que tuvo en una gran parte del partido por la expulsión de Noguera en el local. Central salió con la urgencia de volver a sumar de a tres y fue mejor que el rival con Quintana, Lenciza y Escalante lanzados al ataque y luego Alvarez. Ninguno de ellos pudo desequilibrar en un partido en que se raspó y protestó mucho. El desnivel del resultado llegó con la última bola de la calurosa tarde en la que Villalba encaró por derecha y de zurda la metió contra un palo cuando de jugaba el minuto 47 del segundo tiempo.

No hubo tiempo para otra cosa, sí para la frustración de haber intentado tanto y no poder cosechar nada y encima de no ligar, sufrir otra derrota. Lo único bueno de ayer fue el empate entre los dos rivales que le quedan a Central, María Auxiliadora y Parque Sur, a los que enfrentará en el Fortín. No queda otra que ganar para quedar al menos segundo o primero en el caso que Ramsar pierda los dos partidos contra los mismos rivales. En los papeles no es imposible, aunque con Parque está el antecedente del 1 a 3 que no marcó lo que realmente pasó en aquella lluviosa jornada uruguayense.

Con los resultados de ayer Ramsar Juniors manda con 8 puntos, Parque Sur lo sigue con 6, Central Larroque quedó con 4 y María Auxiliadora último con 2. El domingo próximo Central Larroque tendrá la visita de Parque Sur y María Auxiliadora recibirá a Ramsar Juniors.