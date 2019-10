Cestoball en los Evita: El INSPS juega la final de la copa de plata ante Tucumán

Desde las 9:30 definirán el puesto 9 y 10 de la competencia en el último partido de las niñas larroquenses en Mar del Plata. Luego del tropiezo en el debut ante Mendoza no pararon de ganar y llegan a la final con buenas chances.

Esta mañana el sub 14 larroquense que representa a Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita 2019, buscarán la mejor posición a la que pudieron aspirar tras la derrota ante el equipo mendocino en el primer partido del certamen.

La final de la copa de plata, equivale a aspirar a meterse entre los 10 mejores del torneo y puntualmente definirá quién es el noveno y quien es el décimo. El resultado será una anécdota más dentro de la experiencia única para las alumnas del Instituto y la ratificación de una buena costumbre para el Profesor Abel González y su hija Aldana, que año tras año siguen colocando entre los mejores de la provincia a los equipos escolares de voley y cestoball de la institución franciscana.

La campaña del sub 14



Lunes 7

Derrota 50/40 vs Mendoza



Martes 8

Victoria 56/10 vs Catamarca



Miércoles 9

Triunfo 70/20 vs Chubut



Jueves 10

Semi de plata

Triunfo 50/18 vs La Rioja



Viernes 11

Final copa de plata

Puesto 9 /10

9,30 vs Tucumán