Chichín Viale: “Larroque tiene una oportunidad histórica”

Así se manifestó el candidato a Vice-Intendente de Larroque por el Frente justicialista “Creer Larroque”, al hablar sobre las elecciones del próximo 9 de junio donde la ciudad elegirá sus representantes al ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante.

“Es que hablo con conocimiento de causa, mis años me avalan y no tengo dudas que Leo es el intendente que Larroque necesita. Primero por su carisma y personalidad, segundo por su capacidad demostrada como funcionario público y como profesional, y tercero por su verdadero compromiso, que es algo muy necesario en estos momentos tan difíciles”, acotó Viale..

Sobre su participación en la fórmula expresó “es un condimento que habla muy bien del grupo que se ha conformado, como profesor digo que es un equipo bien distribuido táctica y estratégicamente y ahí encajo yo pero no como un vagón de cola, si no para protagonizar y así aportar para el proyecto y para la ciudad”.

“Me siento muy cómodo, saliendo ya del asombro de cuando Leo me convocó, pero feliz de formar parte de una propuesta política y reconocer que es la mejor herramienta para mejorar en todo sentido a Larroque y su gente. Pero también lo tomo como uno de los tantos retos que la vida me ha ofrecido y tener las ganas intactas para afrontarlo con la misma responsabilidad con la que siempre encaré los desafíos”, manifestó “Chichín”.

Oportunidad

En ese sentido “debo ser honesto una vez más con la gente de Larroque, he aceptado la propuesta con el fin de dar un poco más para la ciudad y su gente y mi experiencia me dice que Larroque tiene una oportunidad histórica. Por el grupo que se ha conformado, las ganas y las ideas que tiene, con una conducción brillante como la de Leo y habrá que aprovecharlo el próximo 9 de junio”.

Y acotó “este pueblo me ha dado mucho, creo que nos ha dado a todos, pero sobre todo una identidad, la de ser larroquenses, no porque hemos nacido y vivido, si no por su idiosincrasia que nos hace sentir orgullosos de nuestra pertenencia, por eso pregunto cómo no darle nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a este lugar? Se lo merece y en este proyecto esta ese espíritu”.