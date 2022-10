Chicos y adultos representaron a Larroque a nivel provincial

En Villaguay con los «Juegos Culturales Evita» y en Federación con «Abuelos en Acción», dos delegaciones dejaron muy bien representada a la ciudad en diferentes disciplinas.

El municipio informó de la participación de un grupo de chicos de nuestra ciudad en la instancia provincial de los XXVII Juegos Culturales Evita, realizado en la ciudad de Villaguay, representando a la Región II (Departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas y Colón).

Lo hizo en Danza de Pareja sub 15, con Avril Sciutto y Lorenzo Taffarel y en Canto Solista sub 15, a través de Ignacio Sartori Cabrera y sub 18, con Lara Londra).

Luego de una destacada actuación en los resultados finales nuestra ciudad obtuvo con Sartori, el 3° puesto provincial en Canto solista sub 15 y con Londra el 2° puesto provincial en Canto solista sub 18.

Recordamos que quienes obtuvieron el primer puesto en cada disciplina, representarán a la provincia en el Encuentro Nacional de los Juegos Culturales Evita a realizarse en la ciudad de Mar del Plata.

“Más allá de los resultados, los Juegos buscan la integración, la convivencia y brindar escenario para el nacimiento y crecimiento de manifestaciones artísticas en la juventud”, expresó Analía Duarte, secretaria de Gestión Cultural y Educación municipal.

En este sentido, “Larroque se destacó sobre el escenario con cuatro jóvenes brillantes. Y debajo del mismo se generó una hermosa convivencia de la delegación que fue acompañada por el equipo de cultura municipal, padres y madres, además de Ricardo Elena y Franco Fiorotto, que acompañaron con la ejecución de instrumentos”, acotó.

Cabe destacar la participación de Duarte al integrar el jurado de la disciplina Teatro junto a Noelia Rodríguez y Adrián Cardozo, con quienes tuvo la responsabilidad de evaluar y elegir a quienes representarán a la provincia en esa disciplina en Unipersonal y Grupo.

La Secretaría de Gestión Cultural y Educación felicita a los chicos y chicas que representaron a nuestra ciudad y la región con un alto nivel.

“Abuelos en Acción”

A través de la Subsecretaría de Personas Mayores municipal, nuestra ciudad participó en la Instancia Provincial de Abuelos en Acción que se realizó en la localidad de Federación, días pasados.

Adriana Chaia y Sergio Fiorotto participaron en Danzas Tradicionales, Graciela Sack y María Celestina Paredes en Golf Croquet, Nike Obradovich y Mónica Gayosa en Padel, todos representando al Departamento de Gualeguaychú, donde la dupla Paredes – Sack lograron hacer podio, llegando al tercer puesto en Golf Croquet.

Desde la repartición, a cargo de Mónica Gayosa, destacaron la oportunidad de poder participar, competir y de compartir, dándole el valor real y la importancia de los derechos de nuestras personas mayores.

Gayosa agradeció y felicitó a Micaela López y a Luciano Boisselau quienes formaron parte de la delegación oficial de árbitros de la Provincia. En tanto, el intendente, Leonardo Hassell, felicitó y agradeció la participación y el compromiso demostrado una vez más en esta instancia.