Comenzó el cambio de gobierno: Chichín Viale ya es el Presidente del Concejo

Esta mañana se realizó la ceremonia de toma de juramento al presidente del cuerpo legislativo que reemplazó a Francisco Benedetti. También juró la nueva secretaria. La otra novedad es que habrá un interbloque de Juntos por el Cambio y más allá de los consensos naturales, podrán presentar proyectos por separado. A las 20:30 asumen el intendente y los concejales.

Breve pero emotiva fue esta mañana la sesión preparatoria que pasó al cuarto intermedio hasta el momento en que, esta noche, se produzca la jura del intendente electo y de los concejales.

Francisco Benedetti, el presidente saliente del concejo, le tomó juramento a Oscar Viale, quien debió luchar con la carga emotiva para no quebrarse delante de los concejales, futuros funcionarios y familiares que lo acompañaron.

Tras asumir el cargo, Chichín le tomó juramento a Lucía Castelli, quien se desempeñará como secretaria del órgano deliberativo y ambos continuaron con la conformación de las comisiones integradas por ediles de los diferentes partidos y las presidencias de los bloques.

Tras ese trámite sorprendió, especialmente a Cristian Zittercopf, identificado con el Macrismo, la moción de la concejal Marta Fiorotto, sobre la decisión de conformar lo que llamó «interbloque de Juntos por el Cambio» dentro de la oposición «con el bloque de la UCR y el bloque del PRO. El asunto no habría sido relevante, sin el desagrado que manifestó Zittercopf «Señor Presidente, no estoy al tanto de eso, asi que no me hago cargo de las palabras de la concejal». Por eso me estoy desayunando señor presidente» remarcó.

Luego Fiorotto aclaró que la decisión responde a una cuestión que sigue los lineamientos del frente a nivel nacional y provincial » de tener independencia de trabajo». «No se como se resuelve pero no estoy al tanto» replicó el oriundo de Irazusta.

El debate culminó con «lo estudiamos y lo vemos» en la palabra de Viale, quien después les deseó un buen mandato a todos los concejales.

Seguidamente, en un breve discurso atravesado por el esfuerzo por no quebrarse emocionalmente, el flamante presidente expreso que «saben que estamos para ayudar a Larroque, personalmente no me interesa de donde vienen las ideas, sino que, si son buenas ideas, serán aprobadas para que la cosa marche».

Finalmente señaló «los conozco a todos, algunos hasta alumnos o jugadores de fútbol han sido. Los miro a todos desde mis setenta y pico de años, saben que yo estoy acá por una situación muy especial, probablemente no hubiera estado aquí si las cosas no hubieran salido como salieron. Les deseo éxitos a todos y pasamos a cuarto intermedio».