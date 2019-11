Con críticas al Ejecutivo el bloque del PJ resumió su rol opositor

Lo escribió y leyó el concejal Mauro Badini, quien puntualizó las discrepancias que surgieron ante decisiones tomadas por Darío Benedetti, que pasaron por el concejo. Una de ellas fue la anulación de artículos de la ordenanza 44, que regula los loteos, y que anoche fueron puestos otra vez en vigencia.

Moderado pero sagaz, el edil justicialista que finaliza su mandato el 10 de diciembre y que suena como posible incorporación al equipo de Hassell, tomó anoche la palabra en el recinto legislativo para leer un resumen de lo que fue la tarea del bloque en el período en que les tocó ser minoría. A continuación sus palabras:

«Cada acto de gobierno y decisión de nuestro bloque opositor fue tratando de interpretar el interés comunal y entendiendo que el todo es político, con esta base, desde el 10 de diciembre de 2015 trabajamos además, para recuperar la conducción de la administración municipal este año.

Ser responsables es lo primero se me viene a la cabeza a la hora de hacer un balance de nuestro rol en el periodo 2015-2019 en el HCD de la ciudad de Larroque.

Se entiende que nuestro compromiso estaba con todos los Larroquense, por lo tanto, siendo oposición no especulamos para sacar réditos políticos. El “me opongo porque me opongo” o jugar a la máquina de impedir no fue nuestro eje de acción. Trabajamos y tomamos decisiones en la esfera pública que hacen al presente y futuro de nuestra ciudad y seguramente no gustando a veces, pero estudiando cada Asunto para que las decisiones nos representen a todos, incluidos los que están por habitar Larroque. Acompañamos con nuestro voto lo que entendíamos correcto y próspero, y no acompañamos aquello que considerabamos no sumaba al presente y futuro de nuestra ciudad.

Nos opusimos a la venta del terreno municipal “El matadero” entendiendo que es patrimonio fundamental de la ciudad de Larroque y hace al funcionamiento (presente y futuro) de nuestro edificio municipal y anexos.

Impulsamos el recorte en las tarifas eléctricas para compensar las pésimas decisiones del gobierno Nacional en cuanto a SERVICIOS PÚBLICOS..

Como hecho histórico para Larroque, durante 6 meses nuestro bloque presidió al HCD y junto a nuestro compañero, el concejal Javier Gette como presidente, nos propusimos garantizar la gobernabilidad al Poder Ejecutivo.

Fuimos críticos al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) en más de una oportunidad, dejamos expreso en el HCD a que ese Poder cumpla con las ordenanzas vigentes aprobadas por este cuerpo, como la reglamentación de agrotóxicos (ordenanza que generó polémica en su momento), y la tenencia responsable de mascotas.

Acompañamos con nuestro voto en leyes decisivas para el normal funcionamiento de nuestra administración municipal, como es el Presupuesto General de Gastos, no obstante observamos la significativa pérdida del poder adquisitivo municipal, producto de la devaluación de nuestra moneda por parte del Gobierno Nacional.

Buscamos el consenso del cuerpo docente del colegio Provincial a la venta del salón ubicado en calle 25 de Mayo y acompañamos la decisión de la cooperadora de la institución en la venta del inmueble de su propiedad.

Hemos dejado expresa disconformidad a la modificación de la Ordenanza 044/2010 (loteos), una decisión unilateral que se contrapone al nacimiento de esta ley que había sido fruto de un voto positivo unánime en el HCD de Larroque, a tal punto que, al finalizar este periodo 2019, hoy incorporamos nuevamente a la Ordenanza 044/2010 de nuestra ciudad los artículos suspendidos. Y otra vez como en su nacimiento, con voto positivo de la mayoría absoluta del cuerpo de concejales.

Fuimos testigos junto a toda la comunidad de Larroque del abandono por parte del Ejecutivo al compromiso de escuchar al vecino desoyendo a un consejo consultivo hasta su disolución. Vivimos una inundación, algo que ya dábamos por problema resuelto en Larroque. Expresamos desagrado y lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades la fuga de Concejales y renuncias de autoridades. Como larroquenses padecimos el cierre de secretarías y áreas municipales para concentrar el poder en un “super secretario”, que incluso opacaba la figura y la toma de decisiones del propio Intendente.

A pesar de todas las diferencias manifiestas con el Ejecutivo Municipal, la convivencia con el bloque de concejales oficialista fue muy positiva. Supimos ambos bloques, abrir y cerrar paréntesis de cada debate o cada discusión.

Aprovecho la presencia en el recinto del bloque de concejales electos por el Partido Justicialista de Larroque para decirles que disfruten de este nuevo compromiso que les ha otorgado el pueblo de Larroque. Que la justicia social como principal bandera los acompañe en cada toma de decisión y no dejen de escuchar a la calle. Por sobre cualquier institución organizada, las calles de Larroque nos dicen como debemos actuar como autoridades. Y no olviden además que todo es político, y debemos trabajar para que nuestros vecinos nos vuelvan a elegir para continuar llevando adelante los destinos de nuestra hermosa ciudad, Larroque.