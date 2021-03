Con eje en el trabajo de la pandemia, Hassell repasó su primer año y lo que viene



El intendente destacó acciones de su gobierno, el aguante del pueblo ante la pandemia y al Comité de Emergencia. Fotos Silvina González. Repasó obras y gestiones y lo que proyecta para 2021.

El Concejo Deliberante de Larroque, inició un nuevo período de sesiones ordinarias, el segundo del actual cuerpo legislativo, correspondiente al año en curso y según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 10.027, Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

El mismo se llevó a cabo este lunes, 1° de marzo de 2021, en el salón del Concejo Deliberante, que contó con la presencia del presidente del cuerpo, Oscar Viale, la secretaria, Lucía Castelli y los ediles Marta Fiorotto, Norma Marchesini, Cristian Zitterkopf, Luciano Tomás, Yanina Parrilla, Julio Otero, María Cristina Méndez Casariego y Favio Palavecino, la ausencia con aviso del concejal Gustavo Vecchio.

Como estaba previsto en Orden del Día, el acto su inicio con las palabras del presidente Municipal, Leonardo Martín Hassell.

Compromiso

En su discurso, el intendente Hassell, destacó el compromiso y el trabajo en equipo. En tanto remarcó “puedo decir, con orgullo, que nuestra propuesta, esos proyectos, ideas y anhelos, hoy se van plasmando”, acotando “cumplimos con lo acordado con los vecinos… haciéndonos cargo de aquellas cuestiones que la ciudad necesitaba resolver indefectiblemente”.

Destacó sobre la pandemia “si bien nos cruza como un puñal, no nos ha vencido. Damos pelea, minuto a minuto, aprendiendo, cada uno de los habitantes, que es lo mejor para contrarrestar este virus que hace estragos en todo el mundo. Por eso debo felicitar al pueblo de Larroque. Por su aguante, por bancarse una situación que sobre pasa la incomodidad” y puntualizo en la tarea de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, personal municipal y policial.

“Párrafo aparte debo remarcar la conformación del Comité de Emergencia Municipal. Nuestro COES es un órgano que agrupa y representa a toda la sociedad de Larroque, y quienes lo integran lo hacen con un gran compromiso”, agregó el intendente, quien reconoció también al cuerpo legislativo que “ha sabido trabajar con madurez y, principalmente, con armonía. Con la madurez de saber que temas necesita nuestra ciudad y la armonía de poner sobre la mesa las visiones particulares y partidarias para tratarlas y así obtener lo mejor de una ordenanza”.

Remarcó el Compre local; Registro de Artistas Locales; Creación del Banco de Sangre; ratificaron los convenios con organismos provinciales como la Agencia tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto Becario y el Instituto de la Vivienda (IAPV); el acuerdo con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; con el Ente Nacional de Obras Hídricas y saneamiento (ENHOSA) o el firmado con el INTA; la creación del Honorable Concejo Deliberante Juvenil; aprobación del Convenio De Colaboración Celebrado entre el Instituto De Estudios Superiores “San Antonio” (I.D.E.S.S.A.); la aprobación de la cesión del predio al Consejo General de Educación, para una futura escuela primara en la ciudad; el Otorgamiento De Microcréditos destinados a dar apoyo y asistencia financiera a fin de minimizar el efecto de la pandemia; entre otros tantos temas tratados con verdadero compromiso y apertura.

Finalizó destacando el “ser larroquense. Ese sentimiento único que nos enorgullece y que va mucho más allá de una gestión municipal y de una ideología política. Esa que nos identifica y nos dignifica y es la que nos debe mantener unidos, bregando por el bien común y el interés general”.

“Como dije el día que asumí como intendente de mi pueblo, los sigo invitando a los y las larroquenses a pensar, a crear, qué es lo mejor para Larroque. Que nos hagamos cargo de nuestro presente y futuro para que concretemos los cambios necesarios, con esperanza y con optimismo”, dijo al terminar, dejando inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local.

Discurso completo del intendente de Larroque, Leonardo Martín Hassell, acto de inicio de Sesiones Ordinarias período 2021.

“Para seguir creciendo”

Hace un año y dos meses asumimos un compromiso.

Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de labor permanente y de trabajo en equipo.

Puedo decir, con orgullo, que nuestra propuesta, esos proyectos, ideas y anhelos, hoy se van plasmando con el compromiso de un grupo de larroquenses que entendió lo que es gobernar su ciudad luego de la gran responsabilidad que nos dio el pueblo en las elecciones.

Cuando hablamos de sentido común, el diccionario nos menciona la “capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto”. Si apelamos a esa definición, nos lleva a concluir que en este tiempo de administración tenemos un saldo a favor.

Por un lado, porque cumplimos con lo acordado con los vecinos.

Además, por la cantidad de acciones que hemos llevado adelante, haciéndonos cargo de aquellas cuestiones que la ciudad necesitaba resolver indefectiblemente.

Así, vemos que la ciudad va cambiando, va tomando un rumbo que consideramos el correcto y su gente lo sabe con el acompañamiento y el convencimiento de saber bien, qué es bueno y qué no para Larroque.

Pretendo si, puntualizar que, si bien la pandemia nos cruza como un puñal, no nos ha vencido. Damos pelea, minuto a minuto, aprendiendo, cada uno de los habitantes, que es lo mejor para contrarrestar este virus que hace estragos en todo el mundo. Por eso debo felicitar al pueblo de Larroque. Por su aguante, por bancarse esta situación.

Y debo destacar el desenvolvimiento de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, a su titular, Diego Ortolano y a todo el equipo que lo acompaña que viene trabajando incansablemente desde casi un año.

Debo sumar a todos los profesionales y el personal de salud de Larroque, como a los funcionarios municipales de tránsito, inspección y del resto de los empleados, sumados al personal local de la Policía de Entre Ríos y la coordinación que hemos logrado logrando un gran equipo.

Párrafo aparte debo remarcar la conformación del Comité de Emergencia Municipal. Nuestro COES es un órgano que agrupa y representa a toda la sociedad de Larroque, y quienes lo integran lo hacen con un gran compromiso, que solo los mueve el amor a su pueblo y la determinación de ayudar, como siempre lo ha hecho el larroquense, ante esta situación de pandemia.

En el Comité estamos unidos. Con coincidencias o no. Eso es tan importante, significa tanto para un pueblo, que no puede medirse, pero si calificarse orgullosamente como la mejor acción desde que empezamos a sufrir el covid-19.

Felicito a quienes participan y como saben, es un organismo abierto, plural y participativo, invito a quienes quieran acercarse y aportar, lo pueden hacer.

Porque prometimos trabajar con todo y unidos. Así lo estamos haciendo, dejando lo que estaba bien, pero cambiando lo necesario para beneficio de todos. Así comenzamos, haciendo de nuestra tarea diaria una virtud, bregando por la igualdad, en todas sus formas, buscando siempre la armonía y el bienestar.

Quiero felicitar a este cuerpo legislativo.

Este Concejo Deliberante ha sabido trabajar con madurez y, principalmente, con armonía. Con la madurez de saber que temas necesita nuestra ciudad y la armonía de poner sobre la mesa las visiones particulares y partidarias para tratarlas y así obtener lo mejor de una ordenanza o resolución.

Así hoy tenemos el Compre local; Registro de Artistas Locales; Creación del Banco de Sangre; ratificaron los convenios con organismos provinciales como la Agencia tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto Becario y el Instituto de la Vivienda (IAPV); el acuerdo con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; con el Ente Nacional de Obras Hídricas y saneamiento (ENHOSA) o el firmado con el INTA; la creación del Honorable Concejo Deliberante Juvenil; aprobación del Convenio De Colaboración Celebrado entre el I.D.E.S.S.A.; la aprobación de la cesión del predio al Consejo General de Educación, para una futura escuela primara en la ciudad; el Otorgamiento De Microcréditos destinados a dar apoyo y asistencia financiera a fin de minimizar el efecto de la pandemia; Creación del Presupuesto Participativo, entre otros tantos temas tratados con verdadero compromiso y apertura.

Y no quiero dejar de mencionar al apoyo de las medidas tomadas en el seno del Comité de Emergencia, como las acciones vinculadas a la pandemia, desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental.

Y quiero permitirme mencionar rápidamente algunas acciones que llevamos adelante, desde que asumimos el 10 de diciembre de 2019:

-Reciente firma del acuerdo para el programa de Naciones Unidas “Agenda 2030”.

-Inauguración y entrega del Barrio de 15 viviendas

-Convenios con:

*Inaubepro (Instituto Autárquico Becario Provincial) para garantizar su accionar en la ciudad.

*Vialidad, Zonal XI, para reparación y mantenimiento de caminos rurales.

*Defensa del Consumidor provincial, para apertura de una Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

*ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), para obras de cloacas.

-Llevamos adelante una política de comunicación y transparencia, a través de prensa y difusión y publicación de los actos de gobierno.

-Visitamos y acompañamos a Industriales y emprendedores locales, con quienes firmamos convenios para nuevos predios o ampliación en el Área industrial.

-Se conformó el Banco de Tierras, para futuros barrios de viviendas.

-Acordamos con ciudades y Juntas de Gobierno del departamento para retomar la tarea del Turismo rural.

-Alcanzamos scuerdos salariales con representantes de los trabajadores municipales, con diálogo permanente a los efectos de ir analizando la situación.

-Se donó un terreno al Concejo General de Educación para una futura escuela primaria y un terreno al IAPV para nuevas viviendas.

-Trabajamos en la ampliación y puesta en valor de la Perrera municipal.

-Firmamos convenio con Hospital “Centenario” para acceso a la información y tecnología de la Historia Digital.

-Reforzamos el Plan de Local de Seguridad Ciudadana, compra de nuevas cámaras de seguridad.

-Fuimos convocados a participar en carácter de Expositor en la Feria Internacional de Destinos Inteligentes.

-Presentación en Hidráulica de la provincia para conocer los cursos de agua de Larroque, para futuras obras

Otros temas puntuales de cada repartición:

En Salud y Desarrollo Ambiental:

-Desde la Pandemia:

*Conformación del Comité de Emergencia Municipal

*Organización de operativos e implementación de los

*Centros de Atención

-En cuanto al dengue, realizamos Intervención focalizada en terreno

-Implementación del Sistema de ovitrampas para visualizar el aedes aegypti

-Creación del Banco de Sangre

-Conformación de la Mesa Permanente de Salud, convocando a todos los actores de la salud local.

-Realización del Censo Sanitario

-Plan de vacunación antigripal en la ciudad y juntas de gobierno vecinas

-Lanzamiento del censo poblacional de pacientes con Celiaquía

-Actividades extra muro en la semana de la diabetes

-Incorporación de nuevos profesionales de la salud

-Intervención en terreno sobre disposición final de residuos sólidos urbanos

En Gestión Cultural y Educación:

-En Educación: apertura de espacios educativos de nivel superior, articulando propuestas con instituciones académicas, a fin de acercar a la comunidad la posibilidad de capacitarse en su localidad.

-Así, se puso en valor un espacio para ser destinado a Centro Educativo.

-Apertura de carreras terciarias Administración Contable y Administración Pública del IDESSA y se firmó un convenio con Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

-Encuentros en el Polideportivo, en coordinación con deportes, donde se realizaron numerosos eventos para todo público y se brindó la posibilidad de escenario a los artistas locales.

-Desarrollo de Espectáculos musicales y eventos, como el festejo Aniversario de Larroque con artistas en La Estación; el Corso Infantil y la noche de carnaval gratuita.

-Así buscamos la revalorización de fiestas populares y patrimonio cultural, tarea conjunta con instituciones y privados

-Articulación con familia Impini para incluir la Pulpería en el recorrido turístico hasta el Corralito

-Actividades por el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Mujer Trabajadora:

-Actividades bajo el lema “Ni una menos”

-Inauguración Banco Rojo en conjunto con Secretaría de Desarrollo Humano y Concejo Deliberante.

-Conversatorio online con Andrea Lescano, presidenta de la Fundación Micaela “La Negra” García.

*Conmemoración de:

-Día Internacional de la Madre Tierra

-Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

-Día de Respeto a la Diversidad Cultural

-Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

-Día Internacional de los Museos

-Mi casa, mi Patria. Festejo Semana de Mayo.

-Del Mundo a Casa.

-Celebración mes de la Niñez

-Inauguramos las redes sociales desde el área cultura (Facebook, Instagram y Youtube) bajo el nombre “Cultura en Casa”, para compartir concursos, producciones, convocatorias, material educativo y de entretenimiento para toda la familia.

-Programa “Acompañamiento a la Tarea” junto con Desarrollo Humano, para cierre de ciclo educativo 2020 primario.

-Espacios Culturales Municipales. Pusimos a disposición las redes sociales para acompañar la difusión de las propuestas en el marco de la situación epidemiológica.

-Retorno a la presencialidad de forma escalonada de las actividades y con clases organizadas siguiendo los protocolos provinciales para actividades culturales y talleres del

*Coral Larroque Municipal

*Escuela Municipal de Arte Escénico

*Ballet Municipal Desde el Cauce

*Taller Recreativo de Danzas Folclóricas Tradicionales para adultos

*Coro Municipal de Adultos “Comunidad”

*Acrobacia en Telas

*Taller de Dibujo

-Se llevó adelante una Producción de canciones en estudio a partir de grabaciones individuales de más de 30 voces locales

-Bajo protocolos se realizaron los actos Patrios durante todo el año y la participación en los Juegos Culturales Evita 2020 y el Festival del Gurí Entrerriano Bóvril 2020

Secretaría de Desarrollo Humano:

-Realizamos Gestiones y asesoramiento de Programas Nacionales y Provinciales

-Atención y coordinación con ANSES

-Otorgamiento de micro créditos, para emprendedores y/o comerciantes.

-Otorgamiento de Becas a estudiantes de tecnicaturas carreras terciarias y universitarias alcanzando una cobertura del 100% desde el municipio.

-Asistencia permanente con módulos alimentarios, dietas de riesgo social. Viandas nutricionales en el Centro de Desarrollo Infantil.

-Micro créditos para reparación de viviendas.

-Implementación del Abordaje Territorial “Desarrollo va a tu Barrio”.

-Programa acercamiento de información y entrega de kits de salud menstrual en los barrios.

-Desarrollo de acciones desde el Área de la Niñez, Adolescencia y Familia. ANAF, como el inicio del Espacio de Adolescentes, 13 y 18 años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por diversos motivos, para contención y acompañamiento de situaciones, a cargo de 2 Talleristas. Así mismo un Espacio para niños y niñas de 6 a 12 años.

Llevamos adelante articulaciones con la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico a fin de crear espacios de contención para adolescentes mayores de 16 años

-También propuestas de espacios de inclusión y accesibilidad.

Hacienda y Finanzas Públicas

-Se procedió a la Recuperación del déficit 2019

-Puesta en valor de las maquinarias en general.

-Adquisición de unidades 0 km, indispensables para la tarea en diferentes áreas.

-Destaco la puesta en valor de un camión volcador, logrando reducir el 60% en la adquisición de áridos.

-Priorizamos la compra local, llegando a superar el 95% de las operaciones

-Mantenemos al día el aporte a la caja de jubilaciones y al IOSPER

-Firmamos convenio con ATER para mejorar la fiscalización tributaria.

-Control en los gastos municipales

-Bonos y aumentos salariales al personal de planta permanente

-Aprobación de la Ordenanza creación del Presupuesto Participativo

Gobierno. Obras Públicas. Servicios Públicos

-Cuidado y mantenimiento de Espacios Públicos, como La Tera, Parque se la Estación, Plazoletas de calle Urquiza y 25 de mayo, plazas, etc.

-Reacondicionamiento del Parque automotor en general

-Recuperación del predio ex matadero municipal

-Puesta en valor del Camino Santa Ana, como salida y entrada alternativa la producción y tránsito pesado para aliviar la calle Pauletti.

-Puesta en valor integral del cementerio, polideportivo, centro de salud, caniles, centro educativo, CDI, y en diversas instituciones educativas de la ciudad.

-En Área de Catastro, concreción del sistema GIS para agilizar la tarea y brindar modernización y un mejor servicio a la comunidad.

-Poner el acento en una ciudad más organizada, coordinando acciones con la delegación local de la Policía de Entre Ríos, junto al cuerpo de Inspectores en operativos de prevención e información.

-Protocolos adecuados recomendados por autoridades sanitarias, tanto en oficinas municipales, como en la vía pública, en pandemia.

-Organización en Direcciones de Obras y Servicios Públicos para atender las demandas del vecino y las demandas a diario.

-Puesta en valor de Paso “El Corralito”. Trabajo en etapas con el fin de cumplimentar con la expectativa de quienes disfrutan del espacio natural.

-Convenios con las Juntas de Gobierno vecinas en el acondicionamiento de los caminos rurales.

-Reacondicionamiento de las instalaciones edilicias de la casa municipal y corralón, mejorando su funcionalidad y que el empleado trabaje con comodidad.

-Apuntalar y promover las relaciones humanas para lograr mejor convivencia de trabajo y que podamos encontrar en el lugar una sana forma de concretar desafíos y proyectos.

-Puesta en valor del Área Industrial

-Proyecto presentado ante provincia del enlace Rutas 16 y 51 Tránsito pesado

-Fabricación de Tubos de hormigón

-Limpieza de Canales de desagües

-Puesta en Valor del Centro de Salud

-Nuevos nichos (96)

-Nuevo Centro Educativo

-Optimización de la planta de reciclado

-Obras de cordón cuneta y completamiento de cloacas

-Consorcio conjuntamente con los vecinos para pavimentación articulado Tratado del Pilar

-Obras en el Polideportivo

-Remodelación del CDI (Centro de Desarrollo Infantil)

-Tras un convenio con la Ministra de Desarrollo Social para la puesta en valor del CDI

Compras y Control de Stcok

-Se potencio el compre local, como dije llegando a concretar el 95 % de las compras a proveedores de la ciudad

-Trabajo mancomunado con los comerciantes, acompañando al empresariado y a emprendedores larroquenses.

-Trabajo de crecimiento y profesionalismo, con la mirada puesta en la estandarización de los procesos de compras, controles y seguimiento articulando con las distintas áreas.

-Transparencia como estandarte y permanente desarrollo de políticas de incentivo al comercio local potenciando el crecimiento comercial-económico.

-Acciones de transparencia para las compras mediante licitaciones privadas y públicas.

Deportes

-Polideportivo Municipal 365 como nunca antes.

-Implementación del Programa de Fortalecimiento educativo municipal: “La Escuela en el Poli”, destinado a todas las instituciones de la ciudad del nivel primario y secundario, enmarcado en programas del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

-Sembrado y puesta en funcionamiento del riego artificial de la cancha de futbol 11.

-Diseño de normativas y protocolos para la reapertura de actividades deportivas y recreativas en pandemia.

-Diseño del protocolo para la realización del papi futbol de Club Central Larroque.

-Colocación de un puesto en el parque de la Estación para brindar información y cuidados.

-Desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el predio de Polideportivo y Parque de la Estación, para niños y niñas de 4 a 12 años.

-Bech vóley en el polideportivo para adolescentes y jóvenes; talleres de hockey y zumba (más de 100 participantes), todos gratuitos.

-Realización de “LARredes Joven”, competencia destinada para chicos y chicas de entre 11 y 18 años de nuestra ciudad de manera virtual.

-Capacitación a profesores en primeros auxilios y RCP.

-Creación del Registro Municipal de Guardavidas, incluyendo su capacitación. -Organización y desarrollo de las colonias de vacaciones municipales, con la inscripción en esta temporada de 550 chicos y chicas.

-Durante el mes de enero y febrero se llevó a cabo la “colonia inclusiva”, finalizando la misma con un mural innovador.

-Se contó con un personal de 43 profesores y ayudantes capacitados para desarrollar las diferentes tareas. Estudiantes de la carrera cursando el primer año tuvieron la posibilidad de trabajar y capacitarse en la profesión

-Se inauguró la Laguna del paso “El Corralito” como balneario Publico Municipal, contando con guardavidas los días viernes, sábado, domingo y feriados, con la presencia de gran número de familias y grupos.

-1ra edición de bici-turismo a Paso El Corralito

-Primera vez que la temporada de verano duro 4 meses.

-Destacamos el trabajo de mantenimiento de pileta, con la reparaci{on de filtros, bombas y desagotes lo que permitió no cambiar el agua en toda la temporada.

-Se plantaron más de 50 arboles

-Se comenzó con la construcción del nuevo playón en el Polideportivo.

Adultos Mayores

-Desarrollo de la Colonia de Verano para Adultos Mayores, con 70 participantes en diversas actividades.

-Vacunación de Adultos Mayores contra gripe y neumonía.

-Creación de grupos de Whatsapp para mantener interconectados a más de 70 adultos mayores, con material de prevención, ejercicios cognitivos, memoria, literatura, poemas, música, ejercicios físicos, etc.

-Gestión para aportes del PAMI para la colonia.

-Entrega de 2 cuadernillos “Lápiz y papel”, de Cultura de la Provincia.

-Entrega de más de 200 kits de semillas.

-Trabajo con los Centros de Jubilados. Por ejemplo, para la provisión de termómetros digitales y máscaras.

-Diseño, impresión, más el reparto de 6 ediciones del Cuadernillo “Entrena tu mente”, llegando a un total de 920 libros en todo el año.

-20 emisiones del Bingo Semanal a través del cable local, retomadas recientemente a pedido del público.

-Música en vivo los sábados por la noche con artistas locales.

-Participación en las 5ta. Jornadas Provinciales, Vejeces, organizadas por la Universidad de Entre Ríos y Dirección de Adultos Mayores de la Provincia.

-Capacitación de la Fundación RAFAM,” charlas sobre abordaje e importancia de la vejez.

-Compra de equipos de sonido, micrófonos, material deportivo, etc. además de todos los elementos para la práctica del nuevo deporte

-El personal se capacitó en un nuevo deporte con miras a participar en torneos Evita y Abuelos en Acción.

-Se lanzó el primer Taller de Golf Croquet en el Parque de la Estación

-Ambos centros recibieron aportes por 72 mil pesos del programa Fortalecimiento Institucional de la DINAPAM (Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores)

Producción y Desarrollo Económico

-Convenio con el INTA

-Desarrollo del Programa “Manos a la Tierra”, con el fin de fomentar la producción de alimentos sanos y seguros e introducir la agroecología, estimular las huertas familiares para autoconsumo y recuperar la cultura y producción hortícola.

-Entrega del Kit de semillas

-Plan de forestación en calles y Paso El Corralito

-Capacitaciones en sanidad animal, nutrición en ovinos/bovinos y avicultura.

-Acompañamiento a emprendimientos locales “Las Horneras” y “Konig”.

-Desarrollo de curso de soguería criolla, charla de reproducción bovina y curso de información sobre pesca.

-Entrega de aportes económicos a pequeños emprendedores mediante el programa “Manos Larroquenses”.

-Organización, junto a referentes de feriantes para legalizar, acompañar y organizar futuras ferias de artesanos y emprendedores.

-Implementación del Programa Joven con Mas y Mejor Trabajo y del Programa de crédito “Incentivar Joven”.

-Se entregaron en total 762 kits de semillas temporada Otoño/Invierno a pobladores e instituciones y comuna de Irazusta, Carbo y las Mercedes.

-Se brindó asesoramiento por programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Producción de Entre Ríos.

-Convenio con Vialidad y empresa Pitón pata la forestación compensatoria en ruta provincial 51.

-Participación del curso virtual de agroecología de la Facultad de Agronomía de la UBA.

-Gestiones para que Senasa reactive su delegación en Larroque, hoy hecho realidad lo que significa un servicio de gran utilidad para los productores de Larroque y alrededores

Cooperativas de Trabajo

-Luego de varios años sin funcionar, se trabajó en el ordenamiento institucional y contable de las Cooperativas de Trabajo de Larroque

-Esto permitió, por ejemplo, el contrato de la mano de obra de las 15 viviendas, por parte de la empresa constructora Copul. Trabajo que se hizo en tiempo y forma.

-Trabajaron en la construcción de 800 metros, aproximadamente, de veredas y cordón cuneta, en diferentes puntos de la ciudad.

-En la reparación del local donde funciona la Radio Municipal, en el Salón “Evita”, el aula en el salón de usos múltiples y en la adecuación de un salón para aulas.

-Presentación ante la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) que financia un proyecto de construcción de 700 metros de bicisenda.

Estas son la mayoría de las acciones que llevamos adelante. Como habrán podido escuchar algunas suenan repetidas ya que son mencionadas en cada repartición debido al trabajo coordinado de dos o más secretarías, direcciones o áreas.

Naturalmente que estas acciones que acabo de puntualizar, se van a profundizar a lo largo del año en curso. Pero debo mencionar algunas en particular:

Acciones proyectadas para 2021

-Realizaremos un Censo de Salud Ocular en abril de 2021, para niños y niñas hasta 12 años, a través de un acuerdo con el reconocido Dr. Nano y su grupo de trabajo

-Refacción y puesta en valor del Centro de Salud “Dr. Bougnard”.

-Trabajamos en creación del servicio de odontología social en el Centro de Salud

-Implementación del Programa de Pesquiza de cardiopatías congénitas y la incorporación de nuevos profesionales de la salud en el Bougnard.

-Reforzaremos con el programa del Abordaje Territorial “Desarrollo va a tu Barrio” para que los profesionales sigan en contacto con la gente en los barrios

-Fortaleceremos el Programa acercamiento de información y entrega de kits de salud menstrual en los barrios.

-Y avanzaremos en las Gestiones para contar con un espacio de equinoterapia

-Trabajar en el sostenimiento del equilibrio financiero municipal

-Mañana firmaremos con el gobernador de la provincia gobernador de Entre Ríos y la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) el financiamiento que financia del proyecto de construcción de 700 metros de bicisenda.

-Además a través del programa “Argentina Hace” para la construcción de cordones cunetas en diferentes lugares de la ciudad

-Lanzaremos un Taller de Usos de Redes Sociales para Adultos Mayores y gestiones con especialistas en Gerontología para abordar temas como enfrentar una vejez digna e inclusiva

-Intensificaremos el intercambio con adultos mayores de la zona

-Se van a profundizar Talleres laborales para personas con discapacidad e inclusión como los talleres culturales y deportivos municipales.

-El desarrollo del nuevo espacio de Mujeres y Género.

-El Proyección del ESI (Educación Sexual Integral) en los barrios.

-Este mes comenzamos con la escuela municipal de taekwondo; la Escuela municipal de hockey y el taller de zumba

-Profundizaremos nuestra política del deporte en los barrios

-Proyectamos la realización Maratón ciudad de Larroque

-Más Capacitaciones para profesores

-Se llevará a cabo el Futbol Barrial “Iván Manso” durante las vacaciones de invierno.

-Este año daremos comienzo a los “Juegos Motores” con las escuelas primaria

-Participaremos en los Juegos evita

-Después de más de 10 años reflotaremos el torneo Confraternidad pensado para la participación de las familias

-Se brindarán aportes para solventar gastos de participación a diferentes deportistas locales (maratonistas, motociclistas, karting, tenis, ciclistas, etc)

-El poli permanecerá abierto los 365 días como dijimos en campaña, con la realización de diferentes eventos

-Se proyectan actividades conjuntas con el Centro de Desarrollo Infantil “Barquito de Papel”.

-Se articulan con la Secretaría de Salud y Desarrollo ambiental intervenciones y acompañamientos por parte de sus agentes promotores de derechos.

-Asimismo se está en constante comunicación generando acuerdos con la Secretaria de Deportes(profesor de Educación Física para el Taller ) y la Secretaría de Cultura.

-Como prioridad trabajamos en diferentes obras con el gobierno nacional y provincial, como por ejemplo:

-Construcción de 16 viviendas del IAPV

-Ampliación de la red de gas que beneficiará a más de 500 familias

-El Playón del polideportivo

-A través del sistema de consorcios puesta en valor de la calle Presidente Perón

-Y realizaremos trabajos junto con vecinos de cordón cuneta y badenes enen calle 20 de junio, Zoraida de Sulek, pavimento articulado en Tratado del Pilar

Con fondos de asistencia nacional y provincial tenemos proyectado la construcción de 16 viviendas

-Además una galería de nichos y adquisición de maquinarias

-Reinicio de la obra anhelada de la nueva Escuela Técnica

-Insistiremos en las gestiones con las autoridades pertinentes para la instalación de la sucursal del Banco Nación en la ciudad

-Elevamos un proyecto para la repavimentación de la calle Tomás Pauletti

-Y recibimos un aporte para el acceso al edificio de la escuela técnica que recomenzaremos en poco tiempo

Quiero terminar mis palabras en esta apertura de sesiones, mencionando lo que significa ser larroquense.

Ese sentimiento único que nos enorgullece y que va mucho más allá de una gestión municipal y de una ideología política.

Esa que nos identifica y nos dignifica y es la que nos debe mantener unidos, bregando por el bien común y el interés general.

Este año habrá elecciones legislativas y de alcance nacional para renovar a nuestros representantes. Hago mención a este hecho, que por suerte nos brinda la democracia, excelente y nueva oportunidad de elegir, y a la que debemos plegarnos con ideas y propuestas. Si hay algo que caracteriza a nuestro equipo de trabajo, desde que iniciamos nuestra campaña hacia las elecciones pasadas, fue hacer caminopero con proyectos. No salió, ni saldrá de nuestras bocas, otra cuestión que no sean propuestas.

Es mi deseo que cada sector político ocupe su tiempo y esfuerzo en el mismo sentido. Que no pregonemos cuestiones innecesarias para nuestro pueblo y nuestra gente.

Ideas si. Propuestas y proyectos también. Con trabajo y compromiso.

Por eso insto a continuar fiel a nuestro sentir larroquense, ese que nos une para seguir creciendo.

Es necesario que toda la dirigencia, sean del ámbito político, social, empresaria, emprender un camino conjunto, para el bienestar de la ciudad. Es un objetivo que requiere, como condición indispensable, recorrer un camino de acuerdos que nos permitan lograr un desarrollo integral y sostenible en todos sus aspectos.

Y quiero reiterar mi agradecimiento a la comunidad de Larroque, por el acompañamiento activo y solidario en un año difícil, donde hemos aprendido que solos no podemos, nos necesitamos y es en la solidaridad donde encontramos la clave.

Esta pandemia nos deja fuertes lecciones, como dijo hoy nuestro Presidnete Alberto Fernández “nos obliga a poner en valor lo común”, “lo compartido”, saber que “todos habitamos la misma casa”, que todos somos sujetos y sujetas de la solidaridad, del cuidado hacia el otro y la otra.

Como dije el día que asumí como intendente de mi pueblo, los sigo invitando a los y las larroquenses a pensar, a crear, qué es lo mejor para Larroque. Que nos hagamos cargo de nuestro presente y futuro para que concretemos los cambios necesarios, con esperanza y con optimismo.

De esta manera dejo inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Larroque.