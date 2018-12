Con la presencia de Rogelio Frigerio se inauguró el nuevo Polideportivo Municipal

Ayer, en un día histórico para la ciudad de Larroque, quedó formalmente inaugurado el Nuevo Polideportivo Municipal. La ceremonia estuvo presidida por el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, quien también dejó inaugurada la obra del Plan Hábitat. Fotos: Silvina González.

Además del mencionado mandatario nacional, estuvieron presentes, el intendente municipal, Darío Benedetti; el diputado nacional, Atilio Benedetti; el senador provincial, Alfredo De Angeli; los diputados provinciales Sergio Kneeteman y Raúl Riganti; los senadores Nicolás Mattiauda y Francisco Morchio; el secretario de Deportes de la Nación, Diógenes Urquiza; intendentes de localidades vecinas; concejales; secretarios y directores municipales, entre otras autoridades.

Primeramente se procedió al corte de cinta frente a la pileta que realizaron las autoridades oficiales. Seguidamente, el cura párroco, Heraldo Reverdito, llevó a cabo la bendición de las flamantes instalaciones.

Luego se efectuaron algunas distinciones. Por ejemplo, el ministro Rogelio Frigerio fue declarado Huésped de Honor por el municipio de Larroque y además recibió presentes por parte de vecinos y del intendente Darío Benedetti.

CONVENIO POR PAVIMENTO

Tras las primeras formalidades, se procedió a la firma de convenio de pavimentación del acceso al barrio denominado “Las Toronjas”, obra que llevará a cabo el municipio en el 2019 por un monto de 8.320.599 pesos.

El jefe comunal de Larroque, señaló: “Estamos inaugurando una obra que se empezó en una gestión anterior, que encabezaba Raúl Riganti, quien hoy es diputado provincial. A la actual gestión la ha caracterizado la búsqueda de consenso. Hemos priorizado siempre el interés de los larroquenses por sobre otros intereses”.

“Hoy podemos decir que hemos trabajado en forma permanente, coordinando acciones entre municipio, provincia y nación. Hemos recibido colaboración permanente, no sólo de nuestros legisladores sino también de legisladores y funcionarios de otros signos políticos. Aunque con problemas y con demoras hoy es realidad la pavimentación de la Ruta 16 y de la tan ansiada pavimentación de la Ruta 51.

La construcción de un nuevo edificio para la escuela técnica; la construcción de una sucursal del Banco Nación en nuestra ciudad. Hemos instalado un sistema de monitoreo en la ciudad con fondos del Ministerio de Seguridad de Nación. También hemos adquirido una motoniveladora con fondos de la Secretaria de Agroindustria.

Y hoy estamos inaugurando este Polideportivo y también la obra del Programa Hábitat de Nación, que trajo soluciones en el modo de vida a más de 2.500 personas. Se han realizado mejoras en Plaza “Los Gurises” y hemos colocado 100 columnas de alumbrado”, manifestó Darío Benedetti, entre otros conceptos.

ROGELIO FRIGERIO:

Luego fue el turno de hablar a los presentes del ministro Frigerio, que expresó: “Recién veníamos de la plaza “Los Gurises” y de recorrer con Darío las obras que se terminaron en tiempo y forma, con transparencia, como corresponde, dando cuenta a la sociedad sobre lo que hacemos con los fondos de los impuestos pagan con tanto esfuerzo los vecinos. Obras de cordón cuenta, de iluminación, otras obras que no se ven tanto, como los desagües pluviales, las cloacas. Y quizá por eso, porque no se ven tanto, antes no se hacían pero esto les cambia la vida a la gente, le mejora la salud a nuestros chicos y corresponde que las hagamos y sobre todo en lugares donde más hacía falta la presencia del Estado, como la zona sur del pueblo”.

Frigerio también destacó: “Este lugar es un lugar maravilloso (el Polideportivo) que ahora que lo inauguramos y ustedes le tienen que darle vida, trayendo a los chicos para que se críen haciendo deportes, para reuniones de los vecinos, para hacer un asado, para mirar este paisaje entrerriano tan lindo. Para mi es una enorme satisfacción estar acá y era una deuda pendiente que tenía con los vecinos de Larroque. Me voy muy contento, gratificado del trabajo que pudimos hacer con Darío y su equipo”, subrayó el mandatario.

NÚMERO ARTÍSTICO:

El cierre estuvo a cargo del grupo musical “Chinamora”, que deleitó a los presentes con temas populares.

EL COMPLEJO:

El mismo surge en reemplazo el antiguo Polideportivo de Ruta Provincial Nº16, y se pretende con esta nueva infraestructura fusionar el deporte, la recreación y la cultura generando un polo de encuentro social. En el horario de mañana funcionará la Colonia de vacaciones con una capacidad para 600 niños y en la tarde, estará abierto a toda la comunidad.

UBICACIÓN: el mismo se emplaza estratégicamente en la zona oeste de la cuidad, en calle María Esther De Miguel y J. B. Alberdi, lindero a la casa museo “La Tera”.

INSTALACIONES: Cuenta con un salón de Usos Múltiples de unos 300m², Sanitarios y vestuarios. Un playón de canchas multideportes (fútbol, básquet, tenis y vóley); dos canchas de fútbol, beach vóley, hándbol y tejo.

El predio cuenta con una pileta principal de unos 500 m² y una secundaria de unos 70 m². También se han emplazado dos quinchos de unos 35 m², asadores y también cuenta con estacionamiento interno para unos 60 automóviles.