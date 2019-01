Con Matías Marchesini como técnico, Central arrancó la pretemporada

Alrededor de 50 jugadores entre Sub 20 y primera, pusieron en marcha la ilusión roja de cara a la preparación para la Copa Ciudad de Gualeguaychú que daría comienzo el 29 de enero.

Fue noticia cuando fichó como jugador para el torneo pasado, por eso no sorprende tanto que con 39 años, el ex jugador de Juventud Unida haya aceptado la invitación de dirigir a sus ahora, ex compañeros.

Anoche Matías marchesini estuvo al frente de la su primer práctica, con jugadores de la primera división y sub 20 apuntando la mira al certamen que disputarán los equipos de la primera A y B de la liga departamental. Se supo que el rojo compartirá zona con Unión del Suburbio y Pueblo Nuevo, mientras que Sportivo Larroque se cruzará con Sud América y Juventud Urdinarrain.

La buena noticia de la noche fue la sorpresa del regreso -después de una larga lesión- de Ulises Correa. Con el retorno del marcador de punta el equipo completa una base importante, por lo que el entusiasmo es justificado. Anoche se trabajó la parte física bajo las órdenes del profesor Juan Pablo Korell.

De acuerdo a lo informado por el periodista de deportes Juan Oscar Roldán en su cuenta de facebook, la Copa Gualeguaychú, que llevará el nombre de Abel Martínez Garbino, tendrá las siguientes zonas:

Comienzo 29 de enero

Zona 1. Unión del Suburbio – Central Larroque – Pueblo Nuevo.

Zona 2. Juvenil del Norte – Sarmiento – Isleños Independientes y La Ribera.

Zona 3. Defensores del Oeste – Juventud Unida – Black River.

Zona 4. Deportivo Urdinarrain – Independiente y Cerro Porteño.

Zona 5. Central Entrerriano – Sporting – La Vencedora .

Zona 6. Sportivo Larroque – Sud América y Juventud Urdinarrain.

Son cinco zonas de tres equipos y una de cuatro. El ganador del torneo obtendrá una plaza para jugar la copa Entre Ríos.