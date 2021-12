Consejos y reflexiones de la esposa y la hija de Pepo Noel en la vuelta olímpica 35

Y segundo…

Y ese amor y esa entrega ha movido muchos corazones; a algunos tanto que se acercaron y hoy son «duendes»…

A Coco, quien hace 29 años que con mucha paciencia, lo traslada por todo Larroque y hoy, que ya no vive aquí, viene igual…, pues es «el reno principal».

Y Osvaldo (Lechuza) que hace más de 20 años que también aporta… y mucho de él. Silvina que según sacó cuentas, hace como 10 que acompaña retratando cada mirada, cada situación en el viaje.

Leandro (el duende Yiyo) que vive en Junin- Bs.As, pero no duda en cerrar su comercio y venir para cargarse las pilas con tanta alegría y amor que recibe sobre el trineo.

Y Luisito y Pele, que hace 4 años le obsequiaron el «trineo»…, también… felices están siempre pensando en qué pueden colaborar y corren toda la tarde junto a Lechu, alcanzando gurises para la foto.

Y más acá, no tanto años, Marcelo que, acompañando a sus hijas e hijo, se prendió en esta «locura «.

Y, por supuesto, la familia. Que se alegra, sufre y se emociona junto al personaje en estas épocas tan sensibles.

Fueron muchos los que acompañaron alguna vez y hoy celebran a este grupo…

Estas emociones a veces se convierten en tristeza… Cuando «alguien» se enoja porque «no pasaron por mi casa, o por mi calle»; «¿porqué demora tanto? «; y algunas otras cosillas que bue… no vienen al caso.

Entonces, mi humilde recomendación o pedido especial es:

Este año piensa salir a las 17 hs. Se anuncia mucho calor y se decidió salir un poco más tarde.

A los papis que esperan junto a sus hijos, les pido paciencia. Vuelvo a decir, NO ES MÁGICO. La música, las bocinas… van guiando por donde anda el equipo.

Quienes viven a mitad de cuadra, les ruego, vayan hacia las esquinas… No se pueden hacer toditas las calles. Llevaría más de 6 o 7 horas. Y… saben… tanto el «personaje» como sus ayudantes, también tienen familia y tienen que arreglarse para estar en la reunión felices, aunque muy cansados…

Debo agradecer, pero desde lo más profundo de mi corazón a tantos que nos animan a seguir con esto.

A quienes ya nos alcanzaron caramelos. A la señora que organizó una rifa para con la ganancia comprar caramelos. A las empresas y a la Municipalidad que Siempre están. A personas que no habitan nuestra ciudad ni podrán verlo pero hicieron su gran aporte en caramelos.

A quienes nos alcanzan cajas completas, dos bolsitas, o un puñado de caramelos masticables porque sabemos que lo hacen de corazón…

Y bueno, para finalizar, les cuento que el personaje al que me he referido en este texto algo extenso se llama Pepo, simplemente… un habitante más de este bendito pueblo.

Y No Es Papá Noel.

ES PEPO NOEL…

Dios les bendiga y tratemos de celebrar con amor, respeto y solidaridad esta nueva Navidad que se nos regala.