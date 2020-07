Controlan que cumplan protocolos sanitarios las cuadrillas que trabajan en la via

La Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental informó que los operarios de Trenes Argentinos Cargas están iniciando sus tareas en las vías locales para su reparación y que fueron controlados al ingresar a la ciudad. Provienen de localidades de Corrientes y Misiones, donde tienen muy baja circulación del covid-19 o mucho menos que nuestra provincia.

Fue el propio secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano, quien personalmente controló el acceso de los operarios a la ciudad y además se contactó con los hoteles donde pernoctarán durante una semana aproximadamente, a pesar de ser actividad habilitada por el Comité de Emergencia Municipal tras la Resolución N° 12 y por el Gobierno de Entre Ríos, Decreto N° 736, para recordar el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes.

“Los operarios tendrán un régimen de trabajo organizado, cumpliendo su labor en el predio de la estación, un lugar al aire libre, abierto que no conlleva ningún tipo de riesgo, tanto para la población, como para ellos. No obstante no circularán por la ciudad ya que reciben su alimentación (desayuno, almuerzo y cena) en el mismo hotel”, informó el funcionario.

Los visitantes provienen de las localidades de La Cruz, Santo Tomé, de Corrientes; Apóstoles (Misiones) y de nuestra provincia, desde San Salvador, Carbó, Concordia y Basavilbaso.