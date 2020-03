Coronavirus: Hassell dijo que “hemos logrado el compromiso de los vecinos”

Así lo hicieron saber en la conferencia de prensa encabezada por el intendente Leonardo Hassell, llevada a cabo en el salón del Concejo Deliberante, donde se dio cuenta de las acciones con los diferentes actores de la sociedad de Larroque.

Encabezaron la charla, además de Hassell, el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano; el director del Hospital “San Isidro Labrador”, Mario Pedroza; el Jefe de la Comisaría local, Comisario César Giménez y el Juez de Paz, Ricardo Chaia, además de la presencia de funcionarios, concejales, periodistas y público en general.

Al iniciar la conferencia el Presidente Municipal informó que “venimos trabajando desde el día jueves, luego de lo que fue la creación del Comité de Emergencia Municipal, en distintas resoluciones” y remarcó la modalidad de informar a la población “a través de estas conferencias de prensa y la información oficial a través de nuestra página municipal”.

Hassell destacó la coordinación y articulación con el director del hospital, la secretaría de salud y el equipo de gobierno, el juez de paz y la comisaría local.

“Estamos para dar cuenta de las distintas medidas que se han ido adoptando y que se hacen en un todo de acuerdo y siguiendo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Comité Nacional de Coronavirus, del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, además de estar en permanente contacto con las autoridades del gobierno provincial, nacional y el resto de los intendentes, al igual Diego y Mario con las autoridades de salud tanto del departamento como de la provincia”, dijo el intendente.

Agregó “hemos estado comunicando por diferentes canales las distintas medidas, logrando la aceptación y el compromiso de los vecinos. Por ejemplo de los comerciantes, sabiendo que no es sencillo pedirles restricciones, durante el fin de semana tuvimos que suspender un montón de eventos y actividades, festivales programados y talleres, y día a día se van articulando o vamos tomando conocimiento de nuevas disposiciones y las vamos instrumentando a nivel local”.

Remarcó el encuentro con profesionales de la salud, empresarios, informando y articulando “con responsabilidad en cuanto a lo que esta problemática nos afecta”.

Situación controlada



Por su parte, Diego Ortolano, dijo que “esta cuestión nos está ocupando arduamente, es todo muy dinámico porque cambia día a día, pero quiero destacar la importancia de estar en un trabajo mancomunado, conjunto con autoridades de salud nacionales, provinciales y los municipio, y principalmente a nivel local con el hospital que es otro de los efectores de salud”.

Explicó “hoy tenemos un situación epidémica controlada y en el caso de actuar vamos tomando los recaudos, fundamentalmente para mantener esta situación porque venimos en el rumbo correcto”.

Informó de los casos en el país y acotó “no tenemos casos documentados en Gualeguaychú, no hay casos en Larroque, pero teneos que seguir trabajando como siempre en la prevención porque esto no es una banalidad, es una situación y una circunstancia que nos atraviesa de la cual debemos ocuparnos y tomar las medidas de precaución que hay que tomar”.

“Vamos ser firmes”

Informó de una actuación en la que tuvo que actuar de manera conjunta con la policía local, porque “no estaba haciendo el aislamiento preventivo y no estamos dispuestos a que se nos complique una situación epidemiológica por una persona que no haya tomado conciencia social de aislarse”.

Reconoció que es “un trabajo arduo, inmenso de logística y con una articulación muy ardua para evitar el contagio, entonces no estamos dispuestos a que alguien sin conciencia social rompa el trabajo y ponga en riesgo a toda una sociedad. Esto queremos ser firmes y no nos va a temblar el pulso cuando tengamos que hacer la denuncia si sabemos de alguien que no está cumpliendo con el aislamiento”.

Destacó que en el Comité de Emergencia se creó “el registro de viajeros, contactos de toda persona que llegue de viaje y voluntariamente la respuesta ha sido favorable de una llamada que ni siquiera llegó al país, pero va a volver en los próximos días y nos preguntaba que debía hacer con su familia. Este no es un dato menor, porque así como hay gente que no toma conciencia, hay otra que si, y eso hay que destacarlo”.

En ese sentido remarcó la medida de suspender sus actividades las academias y los gimnasios de la ciudad.

“Estamos preparados”

Por su parte, Mario Pedroza, director del hospital local, dijo que “no tenemos casos sospechosos y si tenemos que derivar estamos preparados, estamos en condiciones de hacer la primera asistencia que es lo que corresponde a nuestro hospital, con el personal preparado que se ha capacitado, en la parte enfermería y la parte médica”.

Acotó “le pedimos a la población que si necesitan del hospital llamen al 107 o al 640265 para cualquier consulta. Que no se presenten al hospital sin antes hacer una consulta telefónica para organizar a todo el que se presente, si es que necesita asistencia y que no vaya a exponerse”.

Hizo hincapié en el diálogo con los profesionales de la salud de Larroque, “por el interés para hacer las cosas bien, de saber con quién tenemos que hablar en el momento preciso que se necesite y bajar todo aquel pánico que se está difundiendo”.

Notificaciones policiales

Por su parte, el jefe de la comisaría local, Comisario César Giménez, explicó el procedimiento en el cual hubo que notificar a una persona llegada del exterior a nuestra ciudad y que no cumplimentaba con el aislamiento correspondiente.

“Eso motivó una reunión y consensuar una notificación en la cual se le hacía saber a una persona llegada del exterior toda la correlación que se había establecido en materia sanitaria, desde los decretos de la emergencia decretada en la Nación, también en la provincia y la adhesión por parte de la municipalidad”, explicó.

Acotó “se lo localizó, al principio lo tomó con reticencia pero se le explicó y que amén de la obligatoriedad de la cuarentena, de con cumplir con la misma y que por obrar en forma opuesta, también se ven vulnerados los artículos previstos en el Código Penal Argentino, que establece el bien jurídico protegido, que es la salud pública”.

Acotó “estamos en presencia de un delito, eso es una constancia que pensamos como un paso previo a la denuncia penal y a la puesta en conocimiento de la fiscalía y que se tomen las medidas restrictivas al respecto con esta persona”.

Giménez también dijo que “llevamos 4 personas notificadas y hoy las mismas están cumplimentando” y dijo que “estamos con personal dispuesto y preparados con un protocolo de acción ante una persona que haya llegado del extranjero y toda esa información se vuelca en una planilla a los medios de salud de la provincia por medios digitales”.

También explicó que “con el intendente hemos establecido una forma de ayudar a la toma de conciencia social es que en los operativos que realizamos en conjunto con tránsito, amén de solicitar la documentación, se reparta folletería para que la gente tome conocimiento de las medidas respectivas”.

Dispuestos



Finalmente, Ricardo Chaia, Juez de Paz local, dijo que “en esta batalla contra el coronavirus estamos en una etapa de contención y todos podemos dar una mano cumpliendo con los protocolos, porque así como los que están en la trinchera, como los profesionales de la salud, estamos también todos los ciudadanos que estamos cumpliendo con las directivas”.

Acotó “desde lo nuestro, si bien hay un servicio judicial restringido, tanto desde el ANAF o de la policía y en la jurisdicción territorial nuestra, saben mi número de celular y vamos a seguir trabajando en los temas urgentes”.