Cosecha: Algunos lotes de trigo sorprenden por su buen rendimiento

Están lejos de ser la generalidad, pero algunos lotes de los departamentos Gualeguaychú y Gualeguay superan los 3.500 kg por hectárea y se han cosechado hasta más de 4.000. Ahora la expectativa está puesta en la lluvia que pueda caer la semana que viene.

Lluvias oportunas y variedades mejor adaptadas al clima dan lugar a que la cosecha del cereal en el sureste provincial muestra una cara mucho más amable que en el resto del territorio entrerriano. Igual, el promedio irá bajando a medida que avance la cosecha hacia los ciclos largos, pero el primer tercio de la trilla deja un panorama algo mejor al esperado, ante un escenario de sequía que siembra incertidumbre para el resto del ciclo productivo.

Santiago Mihura, de Gualeguay Cereales, aportó quizá la foto más positiva de la cosecha: «El trigo la verdad que viene bastante bien, ha superado las expectativas, dando más de lo que se esperaba, tampoco es muchísimo más, aclaró.

El integrante de la empresa agente de YPF Agro en la región comentó que esperan «un promedio que se ubicará por encima de los 3.000 kilos y que en la zona de influencia del servicio de acopio que prestan se han cosechado lotes de 4.000 y hasta 4.200 kg/ha. pero contrastó ese rinde con lo que se vio en la zona más a Galarza, donde hubo campos de 1.000 kilos». Además destacó la buena calidad y el buen peso.

Sobre los granos gruesos expresó que «estamos esperando saber si llueve porque la siembra está parada por falta de humedad, los maíces vienen tirando, pero no sé -si no llueve pronto- cuánto más van a aguantar. Si no llega a ver unos 20 ó 30 milímetros en la semana que viene va a estar muy complicado»

Domingo Veronessi, de Unión Cerealera, comentó su conformidad sobre el avance de la campaña de trigo «viene bien con rindes importantes, por lo menos ahora que estamos con ciclo largo con rindes de 3.500, 3.700, 3.200 kg/ha. Se va a complicar cuando empecemos con los trigos de ciclo corto que fue más la faltante de agua» opinó y estimó que «el avance de cosecha es un poco mayor en la zona respecto del resto de la provincia»

Luis Ledri, de Berardo Agropecuaria, consideró que en el caso de esa empresa de Urdinarrain «llevamos un 40% de avance con un rendimiento promedio de 28 quintales, contando las 11 mil hectáreas que hizo la empresa y las 2.000 que se helaron».

Respecto de la situación del maíz opinó que se está sintiendo el déficit hídrico y que estaría faltando agua. «Hay una lluvia ahora pronosticada para el 25, así que esperemos que se cumpla». Asimismo señaló que «tenemos sembrado un 70% del área de soja de primera y comenzamos a sembrar soja de segunda sobre lotes que cayeron precipitaciones que no se esperaban. También se ilusionó conque la semana que viene llueva «para poder tomar la decisión de de sembrar»