Covid-19: Informaron tres hisopados positivos y cinco negativos

Subieron a 18 los casos activos y a 115 los descartados. Pese a que dos de las tres personas con covid positivo no tienen nexo claro de contagio, y que la dinámica diaria plantea un escenario cambiante, el contexto sanitario aún está controlado.

El informe del Hospital Centenario publicado hoy obliga a mantener en Larroque la guardia alta y no descuidar detalles en nuestro comportamiento socio-sanitario. Los 8 resultados reportados hoy mantienen la tendencia de cada tanda de testeos, donde el porcentaje de casos positivos es inferior al de negativos, tres sobre ocho, lo que da la idea que no siempre los contactos estrechos de los positivos se traducen en contagios.

De los positivos registrados, el municipio informó hoy que «uno es contacto estrecho con otro positivo anterior y los restantes se encuentran en estudio su nexo. Todos se encontraban cumpliendo el aislamiento respectivo».

A fuerza de acumulación de noticias, la pandemia en Larroque no deja de preocupar pero ya no es el foco candente de atención que fue al principio. Poco a poco comenzamos a naturalizar lo que pasa y si eso no nos hace bajar la guardia, puede amortiguar el golpe emocional si aprendemos a «convivir con el virus».

Es que si comprendemos que todo depende de la conducta individual, de ser responsables y conscientes, «empáticos» como se dice ahora, es más factible que todo siga bajo control. Pero si somos desaprensivos y rompemos el distanciamiento y los protocolos, hasta quizá debamos lamentar una escalada que pondrá a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, ante un peligro innecesario.