Covid: Larroque se acerca a aplanar del todo la curva de contagios

De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud una sola persona se encuentra con el virus activo y no hay hisopados en espera. La séptima muerte de un vecino producida la semana pasada nos recuerda lo letal que puede ser la enfermedad.

El calor, en el que toda sustancia orgánica dura menos tiempo viva, y el hecho que el clima permite realizar al aire libre los eventos sociales, confluyeron en bajar la curva de contagios. También podemos sumar que las lamentables muertes de ya siete habitantes de nuestra ciudad han servido para tomar conciencia de modo dramático. Es así que aprendimos a captar la sintonía fina de lo que hay que hacer y de lo que no debemos hacer, para alejarnos del virus.

De acuerdo a la información municipal de este lunes, se puede asegurar que la situación epidemiológica ha mejorado mucho en Larroque: no se han producido nuevos casos, no hay personas aisladas y no hay hisopados en espera. En tanto hay una sola persona transitando le enfermedad, que se dará de alta en el día de mañana, martes y un paciente se encuentra internado.

Si Larroque fuera una isla y se autoabasteciera, prácticamente podríamos vivir como hasta febrero de 2020, es decir de manera prepandémica. Pero sabemos que no es así, por lo tanto, dentro de los cuidamos que debemos mantener altos, hay que desconfiar más de los contactos externos, que de los que tenemos dentro de la comunidad.

Si todo sigue su curso natural, mientras las altas temperaturas altas se mantengan y el cuidados de los vecinos no baje, se podría pensar en una mayor apertura social y comercial una vez que las autoridades provinciales lo autoricen. Un integrante del comité de emergencia sostuvo que los nuevos permisos se podrían dar «siempre y cuando estén dentro de la normativa de los DNU nacionales y provinciales, mas la evaluación previa del Coes Local»

Pero el actual estado de situación puede ser solo un nuevo paréntesis dentro de la pandemia global y dependerá de los cuidados individuales y del avance de la inmunización de rebaño, por convalecencia o vacuna, para que el futuro de mediano plazo sea esperanzador.

Los que ven más allá de la foto actual, piden tener en cuenta la situación regional a nivel continente. Las nuevas cepas del virus se están convirtiendo en desafíos casi tan desconocidos e inciertos como cuando comenzó la cuarentena.