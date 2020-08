Covid: Ortolano habló de los tres casos y como se ocupan para que el brote no siga escalando

El Secretario de Salud puntualizó las acciones que se van tomando desde el organismo que conduce, junto con el ejecutivo municipal y el comité de emergencia. Habló del potencial alto nivel de contagiosidad que podría tener el positivo detectado la semana pasada, de los tres confirmados hoy y de la buena evolución de todos los casos. Pidió especial colaboración de la comunidad para empatizar con la situación.

El Doctor Diego Ortolano, habló esta mañana en Latifos FM desde su rol como funcionario pero también como miembro de la comunidad. En ese doble papel primero analizó la situación sanitaria de la ciudad, se refirió a las acciones oficiales que se llevan adelante para controlar la infección, el estado de salud de los casos positivos y de los aislados y a las posibles medidas restrictivas que podrían ser mayores a las ya dispuestas el viernes pasado y que serán analizadas

Pero quizá lo más importante de sus declaraciones se diero cuando «se sacó el guardapolovo» o tomó distancia de su función pública hablando como un vecino de la ciudad y apuntando a que seamos empáticos y a la responsabilidad social que nos cabe en la prevención, con el uso del barbijo y el distanciamiento y en colaborar con el clima social que suele fomentarse negativamente por medio de las redes sociales y comentarios sin fundamentos.



«Antes que nada hablo como persona -dijo el profesional- como Diego Ortolano, es una petición que les hago desde lo más profundo de mi ser como persona como individuo que forma parte de una sociedad. Que la gente se cuide que la gente ultime los detalles, que la gente no divulgue información que puede herir, demasiado tiene alguien que está padeciendo esta enfermedad como para soportar el escarnio público de alguna gente. Algunos por preocupación pero muchos con mala intención y hay que decirlo esto también hay que decirlo es se preocupan en retwittear, ventilar nombres.

Acá no importa los nombres, acá importa la cuestión social, la cuestión comunitaria. Vuelvo a repetir y me hago cargo de mis palabras, les habla Diego ortolano un habitante más del pueblo no les está hablando el médico, no les está hablando el funcionario, les estoy hablando desde lo más profundo de mi ser y del corazón. Pongámosno en el lugar de que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede llegar a ser un portador de esta patología.

Quiero que se entienda, de esta pandemia no salimos desde el egoísmo personal, ni desde el miedo ni desde la estigmatización. Salimos desde una visión comunitaria, desde una visión macro,desde la empatía hacia el otro.

Los nombres no importan, los nombres importan a las autoridades de salud, quiénes somos los que tenemos que ayudar, quiénes somos los que tenemos que tomar las determinaciones. A la población le pedimos empatía, a la población le pedimos pongámonos un segundo en el lugar del otro; a la población le pido que se cuide, a la población le pido que piense que quizás algún día puede estar en el lugar del otro. Demasiado es cuando uno pasa cualquier proceso patológico, uno se siente mal, está mal físicamente por los síntomas de la enfermedad, como que además se genere y se genere o se se agregue una una estigmatización social, que no tiene ningún criterio, que no nos lleva a nada.

Acá nadie es culpable de nada, a lo sumo si alguien cometió un error porque no cumplió las medidas del aislamiento o se juntó o hizo algo que no correspondía, deberá reprocharse, no debemos ser jueces del resto, no debemos estigmatizar, es una de las cosas que más tristeza a uno le genera, pero no me genera tristeza al doctor Ortolano o al secretario de salud, me genera tristeza a Diego Solano persona, a Diego Solano ser humano a Diego Ortolano habitante de esta población».